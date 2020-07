Ravivihje: Toto75 Kaustinen 11.7.2020

Toto75-1 Suosikki: 6 Ypäjä Louvre on ollut tauon jälkeen oma itsensä ja tehnyt pari oikein hyvää esitystä. Turussa ori paineli keulassa tasaisen reipasta läpi ja voitti varmasti. Viimeksikin kuusivuotias pääsi keulaan ja oli hyvä vaikka Mark More ohi lopussa kirikin. Ypäjä Louvre pääsee erittäin hyvin matkaan ja tähtää koko matkan johtoon. Haastajat: 2 Edfromed sai Kuopiossa sopivan selkäjuoksun, millaisella ruuna voitti helposti. Torniossa se juoksi johtavan rinnalla, mistä voitto tuli varmoin ottein. Edfromed on parantanut startti startilta ja hevonen pystyy tekemään omaakin juoksua. Ohjastaja pystyy ajamaan sillä joko selästä pitkän kirin tai kierrättämään vahvan menijän kuolemanpaikalle. 1 Perfect Rainmaker pakitteli Kuopiossa kolmannelta radalta hännille 6. ulos, mistä menestyminen oli vaikeaa. Ruuna polki päätöslenkin 14-kyydillä eikä esitystä voinut moittia. Teivossa ruunalta otettiin etukengät pois ja hevonen kirikin tiitterästi ykköseksi maalisuoralla. Päätöskierroksen vahva vääntäjä runttasi 12,5-kyydillä. 7 Frankenstein Am aloitti asiallisella esityksellä uudesta tallista. Ruuna kiersi puolimatkassa eteenpäin ja pääsi 2. ulos, mistä viisivuotias lähti uudelleen kolmannelle viimeisellä takasuoralla. Maalisuoran voittokamppailu oli tiukka, mutta voitto oli lopulta varma. Lähtöpaikka on tällä kertaa heikko. Yllättäjät: 3 Ithinkiama Genius oli Kouvolassa tasainen 4. sisältä. Ori on kelpo avaaja ja pääsee tällä kertaa lähelle kärkeä, mistä totosija on otettavissa. Lähtöasetelmat eivät ole suosiolliset 12 Troopersille. Härmässä 3. ulkoa Imakeituptotheskyn hyvin haastanut ruuna tsemppasi Vermossa rehdisti perille toiselta ilman vetoapua. Kunto pitää, mutta vastuksen koventuessa voittotehtailu on tasaantunut. 10 M.T.Master Don nousi Kajaanissa ykköseksi 5. ulkoa ja Halsualla ruuna polki muut loppukirissä alleen. Hevonen on palannut hyvien esitysten äärelle ja kerännyt totosijoja kiihtyvällä tahdilla. Talven kaltaisessa iskussa ruuna kuuluisi suosikkeihin, mutta tällä hetkellä meno ei ole ollut aivan yhtä vakuuttavaa kuin silloin. 8 Anni Sue lennähti Lahdessa kärkeen saatuaan maalisuoralla vapaata. Vire on nousussa, mutta lähtöpaikka asettaa tiukan haasteen kirikykyiselle tammalle. 5 Mr Chance otti edellisen voittonsa keulasta. Lahdessa ori teki asiallisen kirin 4. ulkoa ja nousi taistelemaan kakkossijasta ylivoimaisen Bwt Caesarin jälkeen. 9 Credit To Love starttaa ylisarjassa. Teivossa 3. ulkoa varmasti ykköseksi kirinyt ruuna joutui Vermossa päästämään keulapaikalta pari vastustajaa ohitseen. Pelijakauma: Ithinkiama Genius (2%) on alipelattu. Juoksunkulku: Ithinkiama Genius torjuu alussa Mr Chancen, joka painuu tämän taakse. Ypäjä Louvre on eturivin nopein ja pääsee keulapaikalle. Frankenstein Am tai Edfromed kiertää rinnalle. IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 6, 2, 1 Suuri: 6, 2, 1, 7 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-2 Suosikki: 4 Hamlet Star sai Härmässä startin alle ja oli heti hyvä 2. ulkoa. Nopea avaaja joutui tuolloin starttaamaan takarivistä matkaan, mutta tällä kertaa asetelmat ovat toisenlaiset. Sisäpuolella on nopea avaaja eikä keulaan välttämättä ole asiaa, mutta monipuolinen menijä pystyy menestymään muualtakin kuten kuolemanpaikalta. Pidämme Hamlet Staria erittäin hyvänä hevosena sarjoihinsa. Haastajat: 6 Marcos Gallon voitti keulasta sekä Porissa että Teivossa. Ruunakin osaa avata terävästi, mutta kuutosrata on sen verran ulkona, että kiihdytyksen pitää mennä nappiin mikäli keulapaikalle mielii. Marcos Gallon kilpailee huippuiskussa eikä sitä voi Toto75-tasollakaan aliarvioida. 1 Exploding Belle laukkasi Torniossa lyhyesti alussa ja jäi 5. ulos, mistä tamma pystyi kiertämään ykköseksi. Torniossa ei valmentajan mukaan ollut paras vire, mutta startin jälkeen treeneissä hevonen on ollut notkeampi. 2 Queen Of Pirates avaa hyvin ja pääsee asemiin alussa - joko keulaan tai johtohevosen kantaan. Kunto on stabiili, kun Forssassa keulasta kakkoseksi kestänyt tamma oli Vermossa varma kakkonen johtavan takaa ylivoimaisen voittajan jälkeen. 10 Skyfall Shine voitti Jyväskylässä keulasta. Vermossa oli Always Readyn kaltainen kova vastus samalla viivalla eikä ruuna pärjännyt tälle 3. sisältä. Vastus on jälleen tasokas, mutta myös kyvykkäällä ruunalla on siinä sanansa sanottavanaan. Yllättäjät: 7 Just A Flirt vakuutti Kaustisella johtavan rinnalta voittaen pystyyn. Ruuna viimeistelee kuntoaan perjantaina. 9 Ove tsemppasi Porissa johtavan rinnalta asiallisesti kakkoseksi. Tällä kertaa mailin matka ei välttämättä ole paras mahdollinen jaksavalle menijälle. Härmässä keulasta voittanut 12 Charmike starttaa niin heikoista asemista, että voittoon vaaditaan melkoista ylivauhtia kärkipään hevosilta. Pelijakauma: Oikein pelattu. Juoksunkulku: Radoilta 2,4,5 ja 6 avataan parhaiten. Queen Of Pirates on todennäköisin keulahevonen, mutta paljon riippuu siitä miten kiihdytys milläkin valjakolla onnistuu. Sen verran kovaa kaikki pääsevät matkaan. IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 4, 6, 1 Suuri: 4, 6, 1 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-3 Suosikki: 2 Vilivillis erottuu muista, kun ruuna pääsee loistopaikalta mielipaikalleen keulaan ja lyhyt matkakin suosii. Härmässä ruuna pääsi nimeomaan keulaan, mistä voitokas menijä ei kohdannut ongelmia. Starttia aikaisemmin Kaustisella voittoa tarjottiin myös, mutta I.P. Vapari oli lopussa eri mieltä ja ehti ohi. Tällä kertaa starttiväli on pitempi kuin viimeksi eikä ruuna paljon pelattuna kelpaa tällä kertaa varmaksi. Haastajat: 5 Niemen Eemil kilpailee nousuvireessä. Kemijärvellä ori karkasi keulasta kauas muista ja jätti taakseen mm. Pikku-Rytin. 3 Valtroks seuraili Kuopiossa tasaisesti hyvällä juoksulla kärjen tuntumasta ja viimeksi se jäi kärjestä selvästi juostuaan kuolemanpaikalla. Ruuna ei ole esiintynyt tasollaan, mutta pystyy paljon parempaan. 7 Hipatsu otti Härmässä startin varman päälle ja jäi viimeiseen ulos. Sieltä ruuna esitti varsin suoraselkäisen kirin, joka kantoi aina voittoon asti hyvätasoisessa lähdössä. Ruuna pääsee tarvittaessa mukavasti matkaan, mikäli hevonen on sillä päällä, että ohjastaja uskaltaa satsata alkuun. Yllättäjät: 6 Erehys teki Härmässä asiallisen lopetuksen kirien lopussa rintaman taakse. Halsualla ori runttasi 3. ulkoa vahvasti ykköseksi ja osoitti jatkavansa oikein hyvässä iskussa. Nykyvireessä sille on laskettava yllärisauma. 8 Novan Voitto oli Halsualla tasainen kuolemanpaikalta. Starttia aikaisemmin Härmässä ori teki hyvän kirin 2. ulkoa selvästi Vilivillikselle häviten. Tällä kertaa lähtöpaikka on iso miinus. 9 Päivän Pokeri pystyy tarkalla juoksulla lopettamaan kärjen tuntumaan samoin kuin tarkan juoksun ykkösradalta saava 1 Lakori. Pelijakauma: Vilivillis on rivintodennäköisimpiä voittajia, mutta yli 70-prosentin peliosuus on yläkanttiin. Niemen Eemil (7%), Hipatsu (7%) ja Erehys (1%) ovat alipelattuja. Juoksunkulku: Vilivillis avaa keulaan ja Lakori pyrkii pitämään tämän selän. Niemen Eemilillä on riski jäädä kuolemanpaikalle. IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 2, 5, 3, 7 Suuri: 2, 5, 3, 7, 6, 8 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-4 Suosikki: 4 Dickson Shadowin pohjia ei ole vielä Suomessa katsottu, ja vakuuttavasti kahdella voitolla avannut ruuna starttaa matkaan suosikkinamme. Ensimmäisessä kisassa ruuna oli velvoitettu voittamaan helppo tasoituslähtö, mutta viimeksi ruuna joutui juoksemaan jo kovemmin. Alussa ohjastaja yritti pitää johtopaikkaa, mutta vastustaja prässäsi sen verran ankarasti, että selkäjuoksu oli lopullinen taktiikka. Johtavan takaa tilaa saatuaan Dickson Shadow lennähti ykköseksi erittäin hyvällä tyylillä. Varaa näytti jäävän sekuntikaupalla. Tällä kertaa ruuna pääsee hyvänä avaajana keulaan, mistä siltä kuuluu odottaa paljon kolmen kilometrin kisassa. Haastajat: 9 In Royalty Boko jäi Teivossa johtavan takaa kakkoseksi, mutta Kouvolassa ei jäänyt jossiteltavaa, kun tamma karkasi johtopaikalta ylivoimaiseen voittoon. Tällä kertaa sillä ajetaan kengät jalassa ennakkotietojen mukaan. Takarivistäkin loistava viisivuotias tamma kuuluu kuumimpiin pelihevosiin. 7 Look Complete voitti Lindesbergissä keulasta. Kouvolassa ruuna aloitti johtopaikalla, mutta otti matkalla Don Williamsista selän ymmärrettävästikin, kun tämä karkasi lopulta omille teilleen. Look Complete laittoi kelpo tavalla kampoihin, eikä vire ole ainakaan laskemaan päin. Seiskaradalta on haasteita tiedossa ohjastajalle, että juoksu onnistuu. Omistajanvaihdoksen myötä tallia vaihtanut 10 Valiant Dream jäi Härmässä keulasta kolmanneksi. Ruuna on tehnyt jatkuvasti hyvää jälkeä ja pystyy takarivistäkin haastamaan suosikkikaksikon. Ruuna on menestynyt paljon keulasta, mutta on pystynyt tekemään hyviä suorituksia selästäkin. Ruuna avaa Kimmo Taipaleen tallista kengät jalassa ja jenkkikärryt perässä. Yllättäjät: 1 Dwight Sisu lopetti Bodenissa johtavan takaa kakkoseksi ylivoimaisen voittajan takana. Ruuna ei ole alussa nopeimpia, mutta hyvä ja tarkka juoksu on ykkösradalta joka tapauksessa tiedossa. 3 Elliot Web lopetti Härmässä hyvin 6. sisältä. Lahdessa kurakelissä ruuna matkasi 4. sisällä ja kiri aivan hyvin loppua. Ruuna on hyvä hevonen pitkille matkoille ja omaa yllätyssauman totoon. 5 Batman Godiva voitti Kaustisella keulasta ja Härmässä ori joutui tekemään työt kirissä eikä pärjännyt. Tälläkin kertaa vastus taitaa voittoa ajatellen olla liian kova. Pelijakauma: Dickson Shadow (17%) on vasta kolmossuosikki ja käy mainiosti varmaksi Toto75:ssa. Juoksunkulku: Dickson Shadow on avainasemassa. Se avaa keulaan eikä todennäköisesti luovu paikastaan, jos hevonen rauhoittuu ohjastajan haluamaan tempoon. Look Completen selkäkin saattaa kelvata, jos tämä saapuu ajoissa rinnalle. IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 4 Suuri: 4 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-5 Suosikki: Viides Toto75-kohde on tasainen suomenhevoslähtö. 11 Joriini on ollut tauon jälkeen hyvä ja starttaa suosikkinamme. Härmässä selkäjuoksulla pystyyn voittanut ori laukkasi Lahdessa ensimmäiseen kaarteeseen mentäessä ahtaan oloisessa paikassa. Viimeksi Joriini sai kovassa lähdössä hyvän juoksun 3. sisällä, mistä hevonen kiri loppua asiallisesti. Tällä kertaa tehtävä ei ole läpihuutojuttu, mutta kuitenkin sopivampi kuin aiemmin. Haastajat: 12 Vixen nousi Kajaanissa 4. ulkoa hyvin totoon ja oli Härmässä selvästi sijoitustaan parempi 6. ulkoa. Tällä kertaa Mika Forss hyppää puikkoihin kolmen kierroksen kisaan, joka on Vixenin lempimatka. 2 Vernanto voitti Oulussa varmasti, vaikka vastustaja lopussa lähestyikin. Lieksassa ori pääsi ravia matkaan, mutta joutui kunnolla töihin, kun laukka tuli ensimmäisen sadan metrin juoksun jälkeen. Tämän jälkeen Vernanto kulki pitkälti alle 24-vauhtia viimeiset 1700 metriä ja oli erittäin hyvä. Ehjällä juoksulla Vernanto pystyy paljoon. Hyvän talvikauden tehnyt 7 Morison on kesän starteissaan ollut normaalia tahmeampi. Lahdessa esitys oli kuitenkin aiempaa parempi paikaten alkulaukkansa varsin positiivisesti. Samanlaisena vahva menijä pystyy haastamaan suosikit. Yllättäjät: 4 Enon Vilppi laukkaili Porissa etusuoralla. Kouvolassa huippukuskilla sitkeän juoksun tehnyt ori kuuluu suosikin haastajiin, kun ohjastaja vahvistuu tähän kisaan. 5 Vilju on diesel-tyyppinen menijä, jolle matka käy mainiosti. Kunto ei ole ainakaan laskemaan päin. 9 Vapperin vauhti kiihtyy koko ajan. Ongelmista kärsinyt ori on päässyt vain viidesti viivalle kahden viime kauden aikana. Lahdessa ori runttasi sitkeästi perille kuolemanpaikalta. Suuryllättäjien metsästäjät huomioivat Teivossa yllätykseen kirineen ja viimeksikin hyvän loppuvedon esittäneen 1 Tähtisekin ja jatkuvasti hyviä kirejä suorittavan 3 Ponnen Aatoksen Pelijakauma: Vernanto (9%) voisi olla enemmänkin vedetty. Juoksunkulku: Tarun Tykki katsoo keulat ja päästää jatkossa ensimmäisen kysyjän eteensä. Tämä lienee Vernanto tai Enon Vilppi. Mukana on vahvoja menijöitä kuten Morison, Vilju ja Vixen, joiden toimesta matkavauhti pysyy tasaisen reippaana. IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 11, 12, 2, 7 Suuri: 11, 12, 2, 7 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-6 Suosikki: Kolossaalinen 2 Sobel Conway kilpailee nousuvireessä ja on loistopaikalta vaikeasti lyötävissä. Porissa ruuna pääsi nopeana avaajana johtopaikalle eikä tämän jälkeen ollut mitenkään päin ohitettavissa. Varaa jäi vaikka millä mitalla, ja hyvissä olosuhteissa Sobel Conway pystyy alittamaan 11-ajan. Ruuna jatkaa ennakkotiedon mukaan kilpailemista kengittä. Haastaja: 9 Next Direction kilpaili viimeksi Killerin Eliitissä, missä ruuna runttasi johtavan rinnalta mukavasti perille. Esitys ei ollut uran paras, muttei huonoinkaan. Takarivistä Next Direction starttaa haastajana matkaan, kun lähtöasetelmat ovat suuresti Sobel Conwayn puolella. Yllättäjät: 1 Hesiod on esiintynyt tauon jälkeen erittäin hyvin. Bodenissa lähtölaukan mainiosti paikannut ruuna haastoi Härmässä tiukasti Suur-Hollola -kakkosen Hotshot Lucan. Ykkösradalta ruuna ei pysty puolustamaan johtopaikkaa, mutta hyvällä selkäjuoksulla totosija on hyvinkin napattavissa. 6 Com Milton meni ennätyksensä suoraan paussilta vaikka joutui taivaltamaan viimeisen kierroksen toisella ilman vetoapua. Viimeksi ruuna menetti kiihdytyksessä keulat Le Gros Billille eikä tämän ohi ollut enää asiaa. Kunto on hyvä, mutta lähtö on tällä kertaa kovatasoinen ja lähtöpaikkakin on hieman ulkona. Juoksun onnistuessa ruuna pystyy heittämään haasteen. 4 Tito C.A. seuraili Halmstadissa sisäradalta Antonio Tabacin voittamassa lähdössä. Kouvolassa viisivuotias laukkasi sisäradalla juuri kun oli löytämässä vapaata maalisuoran alussa. Pelijakauma: Sobel Conway erottuu ja ruunassa on ainesta Toto75-varmaksi. Juoksunkulku: Sobel Conway avaa keulapaikalle ja saa tämän jälkeen rauhoittaa tempoa. IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 2 Suuri: 2 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-7 Suosikki: Rivin päättää erittäin tasainen lämminveristen tammavääntö. 7 Loveya Fashion on pystynyt tauoiltakin hyviin suorituksiin ja starttaa suosikkinamme. Toissa kerralla johtavan takaa napakasti lopettanut tamma jäi viimeksi kuolemanpaikalle eikä menestynyt. Mikäli startti onnistuu, Loveya Fashion saattaa päästä etenemään aina keulaan saakka, mistä hevonen on ollut mainio. Haastajat: 15 Golda Paris jäi Suur-Hollola -ajon alkuerässä heikolta lähtöpaikalta hännille eikä pystynyt parantamaan. Tamma omaa kovan luokan ja pystyy 60-metrin takamatkaltakin nousemaan mukaan voittomatsiin. 2 Surprise Lily ei Kajaanissa voinut mitään Kitzune G.G.:lle, mutta oli Kuopiossa parempi ja runttasi hyvin perille kuolemanpaikalta. Nousuvireinen tamma kuuluu jokaiselle kupongille mukaan. 13 Stonecapes Respect ei viimeksi riittänyt parhaille 3. sisältä, mutta esitti toissa kerralla erittäin terävän loppuvedon 4. ulkoa. Kouvolan kaltaisella esityksellä voittokin on otettavissa, jos juoksu suljetulta lähtöpaikalta onnistuu. Yllättäjät: 3 Matamixx veti Porissa keulapaikalla liian kovaa ja taipui lopussa. Ohjastaja vahvistuu merkittävästi tähän kisaan. 9 Vanilla Price on periksiantamaton menijä, joka ei kuolemanpaikaltakaan suostu luovuttamaan. Viimeksi fysiikan lait tulivat vastaan, kun hevonen juuttui kiertämään kolmatta rataa. Myös 6 Marvel Neat on sitkeä menijä, joka kokee tähän kisaan ohjastajanparannuksen. 8 Indi Band tsemppasi Riihimäellä keulahevosen kupeelta mukaan voittomatsiin, jonka hävisi paremman juoksun saaneelle. Viimeksi tamma nousi 5. ulkoa positiviisesti kakkoseksi ja olisi matkan jatkuessa voittanut lähdön. Kuski vahvistuu. 16 Zoom Zoom oli Mikkelissä malaisuoran alussa sijalla kaksi, mutta kiristä tuli sen verran pitkä että maalissa sijoitus oli kahdeksas. Viimeksi oli liian kovia vastassa In Royalty Bokon johdolla. 11 Fiona Mearas oli hyvä paussilta, mutta pilasi viimeksi pelinsä laukkaan. 14 Outfield Olga yllätti Kajaanissa 2. sisältä. Viimeksi tamma oli tasainen 4. ulkoa. 10 Exploding Anna ei oniut Oulussa mitään voittaja Aristonille, mutta piti kolmanneksi selvästi tämän takana. Toto75-tasolla sijoitus kärjen tuntumassa olisi positiivinen lopputulema, kun sarja ei suosi. Pelijakauma: Tasainen lähtö, jossa ei ole suuria pelivääristymiä. Juoksunkulku: Matamixx etenee ravilla keulaan, mutta selkä kelpaa eteen. Surprise Lily tai Loveya Fashion hakee paikan nimiinsä. IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 7, 15, 2, 13 Suuri: 7, 15, 2, 13, 3, 9, 6, 8, 16, 11 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 6, 2, 1

Toto75-2: 4, 6, 1

Toto75-3: 2, 5, 3, 7

Toto75-4: 4

Toto75-5: 11, 12, 2, 7

Toto75-6: 2

Toto75-7: 7, 15, 2, 13

Hinta: 28,80 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-07-11&track=Kt&race=5&pool=toto75&selections=[6,2,1],[4,6,1],[2,5,3,7],[4],[11,12,2,7],[2],[7,15,2,13]&stake=0,05&price=28,8



Suuri

Toto75-1: 6, 2, 1, 7

Toto75-2: 4, 6, 1

Toto75-3: 2, 5, 3, 7, 6, 8

Toto75-4: 4

Toto75-5: 11, 12, 2, 7

Toto75-6: 2

Toto75-7: 7, 15, 2, 13, 3, 9, 6, 8, 16, 11

Hinta: 144,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-07-11&track=Kt&race=5&pool=toto75&selections=[6,2,1,7],[4,6,1],[2,5,3,7,6,8],[4],[11,12,2,7],[2],[7,15,2,13,3,9,6,8,16,11]&stake=0,05&price=144

PieniToto75-1: 6, 2, 1Toto75-2: 4, 6, 1Toto75-3: 2, 5, 3, 7Toto75-4: 4Toto75-5: 11, 12, 2, 7Toto75-6: 2Toto75-7: 7, 15, 2, 13Hinta: 28,80 €Tästä kupongille:SuuriToto75-1: 6, 2, 1, 7Toto75-2: 4, 6, 1Toto75-3: 2, 5, 3, 7, 6, 8Toto75-4: 4Toto75-5: 11, 12, 2, 7Toto75-6: 2Toto75-7: 7, 15, 2, 13, 3, 9, 6, 8, 16, 11Hinta: 144,00 €Tästä kupongille: