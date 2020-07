Ravivihje: Toto65 Kaustinen 10.7.2020

Suosikki: 5 Blue Cates voitti 3-vuotiaana neljä kertaa, meni 15-tuloksen täydeltä matkalta ja vaikutti lupaavalta kilpahevosen aihiolta. Ori palasi viimeksi pitkältä tauolta ja kulki pahan 1. kaarteen laukan jälkeen ihan mukavalla tyylillä viimeisen kierroksen 15-pintaan. Reipas avaaja pääsee varsin vaivatta johtoon ja tehtävä näyttää siinä mielessä mukavan selkeältä.

Haastajat: Alustava pelijakauma on siinä mielessä hassu, että kun Blue Cates on selvä suosikki, niin sen kanssa vähintään samalla tasolla viimeksi suorittanut ja muutenkin koronatauon jälkeen paljon parantanut 10 Piraya Roc on puolestaan vain pari pinnaa pelattu. Tamma laukkasi Seinäjoella myös lähtösuoralla ja ravasi taustalla suosikin edessä pitäen sen kirissäkin takanaan. Toki lähtöpaikka on nyt merkittävästi Blue Catesia hankalampi takarivissä.

Suosikin tallikaveri 2 Let's Go Legacy ei ole kovinkaan helppo hevonen, mutta potentiaalia riittää ja Mika Forss saattaisi saada sitä esiin. Halsuan Nuorten Sarjassa tamma vei pitkältä pakilta voimalla johtoon hurauttaen oman avauskierroksensa 14,0 ja lopussa askel luonnollisesti painoi.

4 Anything Goes kerää yllättävän paljon peliä. Ruuna on joutunut yrittämään Suomessa toistaiseksi hankalilta paikoilta, mutta ei ole siltikään suoranaisesti loistanut. Lappeessa hevonen kiri 4. ulkoa kiertelemättä viimeisen tuhannen hieman alle 16-vauhtia.

9 Zamantha Knick oli viimeksi edellisen kanssa samassa kisassa ja 2. sisältä vahvasti ajettuna toinen. Tamma paransi selvästi Antti Teivaisen kannustamana ja saattaa toki parantaa edelleen, kun startteja kertyy tauon jälkeen.

Yllättäjät: 1 Cradled In Love oli Vieremällä keulasta kakkonen ja otti saman sijan Kajaanissa johtavan rinnalta. Tamma kuuluu hyvältä paikaltaan vähän pelattuna mukaan, jos lähtöön revittää laajemmin. 3 Classic Soul kiri edellisen ohi Kajaanissa ja otti 3. ulkoa uransa avausvoiton.



Pelijakauma: Piraya Roc (2 %) on aivan liian unohdettu. Anything Goes (20 %) puolestaan yliarvostettu.

Juoksunkulku: Blue Cates avaa lujaa ja painuu johtoon. Cradled In Love ja Let's Go Legacy tavoittelevat paikkaa sen takana.