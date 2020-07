Ravivihje: Toto5 Seinäjoki 9.7.2020

Suosikki: 2 Joseph Boko voitti uran avauksen hurjalla tasoitustuloksella 15,4 eikä ole tämän jälkeen startannut voltista. Viidentoista peräkkäisen autolähdön jälkeen Seinäjoella koittaa uran volttilähtö numero kaksi. Mikäli kyvykäs ruuna pääsee ravia matkaan, saavat muutkin laittaa parastaan pöytään. Sen verran vakuttava hevonen on paussin jälkeen ollut. Teivossa ruuna piti johtavan rinnalla vauhdin raikkaana ja tsemppasi kakkoseksi Night Guardin jälkeen. Vermossakin hevonen juoksi toisen radan veturina ja oli jälleen periksiantamaton vieden voiton ansaitusti. Tällä kertaa lienee tiedossa keulajuoksu, sillä 2600 metrillä täryjyrälle tuskin aletaan vastaamaan.

Haastaja: 13 Sahara Sandstorm kiri Suur-Hollola -ajon välierässä neljänneksi ja meni finaaliin, missä ruunalla ei ollut tasavauhtisena menijänä mahdollisuuksia parempaan 6. sisältä, kun matkalla mentiin hiljaista kyytiä ja lopetettiin terävästi. Tällä kertaa Sahara Sandstorm starttaa omiensa joukossa ja hyötyy lyhyestä starttivälistä.

Yllättäjät: 1 Prodigy Shark kamppaili Teivossa 2. ulkoa mukavasti Credit To Love vastaan joutuen päästämään tämän lopussa edelleen. Viimeksi oppilaslähdössä ruuna kiersi 3. ulkoa kolmanneksi ja peri kakkossijan vastustajan hylkäyksen myötä. Kunto on hyvä ja loistoasemista totosija on otettavissa. Ruuna on ollut erittäin suoritusvarma, mutta nähtäväksi jää, riittääkö hevosen kovuus lopussa voittoon saakka. 12 Sir Robert kesti Kuopiossa neljänneksi johtopaikalta ja lopetti viimeksi sisäradalta totoon. Kunto on nousussa kirikykyisellä menijällä. Huono ei ole vire myöskään 10 Sahara Rougella, joka oli Seinäjoella sijoitustaan parempi takapareista. Halsualla ruuna kiersi 3. ulkoa kakkoseksi osoittaen jatkavansa hyvässä iskussa. 6 Daddy's First palaa paussilta ja on aikaisemmin tarvinnut valmentajan mukaan startteja alle. 5 Shiny Boss on tauluaan parempi menijä ja pystyy ehjällä juoksulla kirimään säästöjuoksun jälkeen terävästi. 4 Gunvald sai startin alle ja pystyy parantamaan. Matka tuskin on miinusta, kun kyseessä on enemmän jaksava kuin nopea menijä.

Pelijakauma: Oikein pelattu.

Juoksunkulku: Joseph Boko hakee johtopaikan nimiinsä avauspuolikkaan aikana ja saa tämän jälkeen tehdä oman juoksun. Ainakin siihen asti kunnes Sahara Sandstorm tulee rinnalle, mikäli tällä ajetaan eteenpäin.