Ravivihje: Toto65 Vermo 8.7.2020 – 65000 euron jackpot

Suosikki: 4 Imakeituptothesky ei ole vielä uransa yhdeksästä startista erehtynyt kolmen joukosta ja voittojakin on jo komeat viisi. Mikä tärkeintä, hevosen suorituskäyrä sojottaa vielä tukevasti yläviistoon. Härmässä tuli johtopaikalla painetta, mutta tamma pinkoi uransa parhaalla esityksellä selvään voittoon. Keskiviikkona vastus on viime kertaa kevyempää, eikä normaalia pidemmän matkankaan pitäisi olla ongelma. Voltin nelonen on pieni epävarmuustekijä ja siitä voi keksiä syyn, mikäli lähes 80 prosenttia peliosuutta keränneen 4-vuotiaan haluaa isommissa peliviritelmissä varmistaa.

Yllättäjät: 7 Amazato on kiinnostava hevonen, joka ei perusluokaltaan ole välttämättä suosikkiakaan perässä, mutta ongelmia on riittänyt ja ura on edistynyt kovin katkonaisesti. 3-vuotiaana Pilvenmäki Specialissa hienosti kolmanneksi yltänyt tamma palasi viimeksi lähes vuoden tauolta ja kiri kovassa lähdössä 3. ulkoa mukavasti, vaikkei kärkeä hätyytellytkään. 8 Hilarious Hangover on kokenut uuden kevään ja kenkien riisumisella saattaa toki olla vaikutusta siihen. Viimeksi Turussa tamma paineli johtopaikalta hienosti 12-tuloksen, vaikka joutui tyytymään kakkoseen. 1 Zizzy Highness kiri viimeksi 3. ulkoa edellisen tuntumaan ja on nappipaikaltaan taas tunkemassa tototaistoon. 10 Mary Hotshot on uusi tuttavuus Suomessa. Taustajoukkojen mukaan kyseessä on vahva hevonen, jolla pitäisi olla rahkeita pärjätä näissä lähdöissä. Huhtikuun Solvallan voitossaan tamma polki taustalta kirkierroksen 14,5. 11 Fullhand Comery vastasi viimeksi alussa hurjalle Night Guardille 08,5-avauksessa ja väsyi lopussa, mutta ei luovuttanut kokonaan. Takamatkalta on tässä toki hankala ehtiä. 14 My Ways Not Yours liikkui viimeksi takasuoralla lujaa je kiersi kärjen rinnalle. Lopussa askel painoi, mutta lyhyemmällä kirillä ori voisi olla korkeallakin. 6 Ruthless Chick yllätti maaliskuussa Vermossa keulapaikalta, mutta kesäkuun alussa samalta paikalta tuli väsy.



Pelijakauma: Imakeituptothesky (77 %) on aavistuksen liian suuri suosikki, muttei sen käyttäminen varmanakaan olisi silti kovin väärin. Amazato (2 %) on arvoituksellinen, mutta kyvykäs yllättäjä ja peliosuuttaan selvästi vaarallisempi.

Juoksunkulku: Ensimmäinen keulanimi on arvoitus, mutta oli se sitten mikä tahansa etuvoltin hevosista, niin suosikin selän luulisi kelpaavan.