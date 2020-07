Ravivihje: Toto5 Teivo 7.7.2020

Suosikki: Päätöskohteessa moni asia puoltaa 8 Voima-Simoa, joka jätetään rivin ideavarmaksi. Ruuna sai Riihimäellä startin alle ja pystyy sitä kautta parantamaan otteitaan. Hevonen teki 3. ulkoa väkevän kirin ja ehti maalilinjalla ykköseksi. Tähän kisaan ohjastaja vahvistuu, kun Hannu Torvinen hyppää rattaille. Kyseessä on vahva menijä, jolla ei tarvitse katsella sisäratoja vaan pystyy ajelemaan aktiivisesti. Kärki saattaa pitää matkan aikana kovaa tempoa yllä, mikä olisi vahvan menijän mieleen.

Haastajat: 10 Mikimani runttasi Vermossa kuolemanpaikalta riskisti perille ja oli hyvä Lahdessa 4. ulkoa. Kunto on stabiili ja ruuna pystyy tälläkin kertaa kamppailemaan kärkisijoista. 3 Vauhti Rols ei olisi Lahdessa ravillakaan kestänyt johtopaikalta kärkeen. Aikaisemmin Jyväskylässä ori oli parempi piikistä puolta kierrosta lyhyemmällä matkalla. Tälläkin kertaa keulataktiikka on lähellä. 11 A.T. Erika voitti Teivossa lyhyellä kirillä 4. sisältä ja viimeksi tamma teki asiallisen kirin 2. ulkoa. Se kiersi viimeisellä takasuoralla keulahevosen rinnalle ja kamppaili loppuun asti totosijoista.

Yllättäjät: 6 Masun Vilke kilpailee hyvässä vireessä ja on pystynyt menestymään monenlaisilla eri juoksuilla. Halsualla ori jyskytti viimeisellä takasuoralla kuolemanpaikalta kärkeen ja tsemppasi kakkoseksi. Kajaanissa ori nousi kalkkiviivoilla kakkoseksi ylivoimaisen Carmikkaan takana. Juoksupaikka oli 3. sisällä. 5 Merran Tahti on ollut tauon jälkeen paineissaan. Jyväskylässä tamma lähti pakilta kovaa matkaan, muttei pysynyt kasassa. Vermossa tamma haki takarivistäkin johtopaikan, veti vauhdilla ja taipui lopussa. Mikäli Merran Tahti lähtee ravilla matkaan, vauhtia ei lähdöstä tule uupumaan. Myös 12 Sarmööri on opea menijä ja paras keulapäästä, minne ei tällä kertaa ole asiaa. 2 H.V. Tureks rummutti toissa kerralla kuolemanpaikalta väkevästi perille. Viimeksi lähdönuusinta koitui kohtaloksi eikä ruuna lähtenyt hyväksytyssä lähdössä ravia matkaan. 7 Hurjaharja kilpailee nousuvireessä ja pystyy sopivalla selkäjuoksulla lopettamaan terävästi.

Pelijakauma: Voima-Simo (18%) on kakkos-kolmossuosikkina mielenkiintoinen merkki. Vastustajista A.T. Erika (10%) ei ole ainakaan ylipelattu.

Juoksunkulku: Vauhti Rols avaa keulaan ja päästää Merran Tahdin edelle, mikäli tämä pääsee ravilla matkaan. Muussa tapauksessa Vauhti Rols juoksee piikissä.