Ravivihje: Toto5 Rovaniemi 6.7.2020

Suosikki: 7 Hipsun Poju on kehittynyt talven aikana valtavasti. Ori omaa näihin sarjoihin aivan ylivertaiset vauhdit, mutta on epävarma. Kajaanissa 5-vuotias laukkasi kahdesti, ehti silti ensimmäisenä linjalle, mutta hylättiin maalin jälkeen. Kaustisella hevonen jäi lähtölaukassaan kymmeniä metrejä, mutta oli silti jo kierros juostuna johtopaikalla ja voitti pystyyn. On hyvin vaikea arvioida tarkasti, mikä hevosen laukan/hylkäyksen mahdollisuus on prosentteina, mutta ehjällä juoksulla se ei häviä ja ainakin alustava peliosuus kattaa laukkariskin.

Yllättäjät: 2 Hissun Pamelakin on petrannut täksi kesäksi kovasti. Kaustisella tamma luovutti keulapaikan suosikille kierros juostuna ja sinnitteli kaukana sen takana totoon. Valmentaja ajaa nyt itse, kun Tuomas Pakkanen hyppää suosikin kärryille ja se on pieni miinus. 6 Kotirannan Ilo jäi 5. sisältä ja 9 Vilmer Myrberg 3. sisältä viimeksi kauas Hissun Pamelastakin, mutta molempien käyrä on lievästi nousujohteinen. Kemijärvellä uusista käsistä aloittanut 4 Riuska-Poju malttoi pitkästä aikaa ravata ja punnersi johtavan rinnalta rehdisti. Ennätyksestä putoaa Rovaniemellä varmasti osia, jos ravi edelleen maistuu. 11 Vilahus ei ennättänyt viimeksi sopimattomassa sarjassa 100 metrin pakilta kuin viidenneksi, mutta osoitti Rovaniemen voitossaan hyviä kyytejä. Lähtö on nyt toki sitä paljon kovempi.

Pelijakauma: Hipsun Pojun (48 %) alustavassa peliosuudessa on vielä paljon ilmaa laukkariski huomioidenkin.

Juoksunkulku: Hissun Pamela lähtee lujaa ja johtaa, kunnes suosikki marssii jossain kohdassa juoksua eteen.