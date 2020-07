Ravivihje: Toto75 Lahti 5.7.2020

Suosikki: Nelivuotispokaalin suosikki löytyy takarivistä, mistä 9 Always Ready starttaa suosikkina liikkeelle. Ori on ollut tauon jälkeen valmis ja voittanut molemmat lähtönsä - ensimmäisen kirillä takaa ja toisen keulasta. Tällä kertaa on jälleen kirin vuoro, millaisella Always Ready pystyy runttaamaan korkealle. Vastus on tasokkaampi kuin aiemmin, mutta myös ori pystyy petraamaan.

Haastajat: 7 Bwt Echo ei Mantorpissa riittänyt kärkeen nelivuotislähdössä hurjan Ecurie D.:n viedessä voiton. Tätä ennen ori lopetti mainiosti 2. sisältä Gävlessä ja pystyy tälläkin kertaa samanlaisena paljoon. Taustavoimien mukaan Bwt Echo treenaa erittäin hyvin, mutta on silti kysymysmerkki itse kisassa, kun hevonen on huono matkamies. Takana on laivamatka ja usea yö vieraissa maisemissa. Kaiken ollessa kohdallaan hyvin matkaan pääsevä menijä pystyy paljoon. 2 Battle Jack jatkaa nousuvireessä. Jyväskylässä kuolemanpaikalta asiallisesti tsempannut ruuna kiri viimeksi positiivisesti 3. sisältä. 1 Samurai Comery on selvästi tauluaan vaarallisempi ja loistoasemista suosittelemme ottamaan oriin jokaiselle kupongille mukaan. Stakes -lähdössä ori oli selvästi sijoitustaan parempi molemmilla kerroilla ja viimeksi ori kesti asiallisesti kierrettyään etusuoralla keulahevosen rinnalle.

Yllättäjät: 5 Marschall Match otti Jyväskylässä varman kakkossijan 2. ulkoa lähdössä, missä voittaja jäi kauas. Teivossa ruuna kiri sijoitustaan paremmin joukon hänniltä ja oli terävämpi kuin Jyväskylässä. Viime kaudella ruuna otti paljon laukkoja alussa, mutta on viime aikoina varmistunut, kun startti on otettu varman päälle. Tällä kertaa ruunalla satsataan aikaisempaa enemmän lähtötilanteeseen. enemmän lähtöön. 11 Samvais esiintyi Rättvikissä tasaisesti 4. ulkoa. Tätä ennen ori oli parempi samalta paikalta ja nousi mukaan taistoon lähdön voitosta. 11-rata on hankala ja voittaakseen kärjen tulisi pitää reipasta tempoa yllä matkan aikana. Teivossa 4. ulkoa hyvin kakkoseksi noussut 4 Q-Rex Oak tulee seuraavana ennen tauolta palaavaa Kymenlaakso-ajon kakkosta 3 American Heroa.

Pelijakauma: Samurai Comery (2%) on koko Toto75-pelin maistuvimpia merkkejä.

Juoksunkulku: Bwt Echo pääsee auton takaa hyvin matkaan ja päässee keulaan, kun eturivissä ei ole starttiraketteja. Toki Marschall Match avaa hyvin, mutta nähtäväksi jää, kuinka reippaasti sillä uskalletaan lähteä matkaan. Paikkojen haku saattaa venyä pitkällekin. Battle Jack hakeutuu lopulta kuolemanpaikalle.