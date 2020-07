Ravivihje: Toto5 Pori 3.7.2020

Suosikki: 5 Exmoor vakuutti Mikkelin voitossaan, kun ruuna rummutti ykköseksi toiselta ilman vetoapua. Kaustisella viisivuotias juuttui alussa kolmannelle radalle ja oli pakotettu pakittamaan hännille parijonoon. Sieltä Exmoor pystyi nousemaan vielä kakkoseksi. Ruuna kilpailee nousuvireessä eikä tehtävä näytä tällä kertaa mahdottomalta. Siinä on jopa varma-ainesta Toto5-pankki Night Guardin kaveriksi.

Haastajat: 2 Langen's Motörhead kiri Teivossa 3. sisältä kakkoseksi ja jäi viimeksi kärjelle selvähkösti 3. ulkoa. Silti hevonen meni ennätyksensä. Tällä kertaa nelivuotias kilpailee valmentajan mukaan kengittä. 4 Heelys Andorra lopetti toissa kerralla varmasti kakkoseksi johtavan takaa ja viimeksi tamma ehti kolmanneksi 4. sisältä. Heelys Andorra on kelpo avaaja, muttei mikään raketti kuitenkaan. Se on ollut enemmän sijoittuja- kuin voittajatyyppiä. 3 Tough Love kiri Teivossa 3. ulkoa hyvin kakkoseksi ja sai startin alle pitkän tauon jälkeen. Hyvältä lähtöpaikalta se pystyy osallistumaan totomatsiin. Hevonen ei ole alussa nopeimpia eli vahvuudet tulevat esiin päätöskierroksella.

Yllättäjät: 10 Revenant kesti Turussa asiallisesti raskaan juoksun kuolemanpaikalla. 7 Madickens Solmanin kapasiteetti kestää vertailun, mutta hevonen ei ole tällä hetkellä priima valmentajan mukaan. 11 Crossfire Erosia puolestaan rasittaa heikko lähtöpaikka ja taukoakin on alla. 6 What A Feeling on tehnyt asiallisia esityksiä saatuaan tarkan juoksun. Tälläkin kertaa sijoitus kärjen tuntumassa on otettavissa.

Pelijakauma: Exmoor (24%) voisi olla selvempikin suosikki. Toto5:ssä kaveriksi otetaan ainoastaan kengittä ensimmäistä kertaa kilpaileva Langen's Motörhead.

Juoksunkulku: Eturivissä ei ole rakettiavaajia, joten Exmoor päässee johtoon.