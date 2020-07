Ravivihje: Toto5 Lappeenranta 2.7.2020

Suosikki: Toinen Toto5-kohde on äärimmäisen tasainen lähtö ja juoksunkulku ratkaisee varmasti paljon. 2 Can't Buy Me Love ei ole leijona, mutta nopeana hevosena hyvältä paikaltaan perusteltu ykkösrankkaus. Tamma kiri Kouvolassa 2. sisältä uransa avausvoittoon ja oli Riihimäelläkin 2. ulkoa asiallinen, sillä edelle jäi vain hyviä hevosia. 5-vuotiaalla ajetaan pitkästä aikaa ilman kenkiä ja se on yleensä petrannut sillä balanssilla pykälän.

Haastajat: 7 Hello Kent on voitokas hevonen, joka osoitti Kuopiossa hyvää virettä suoraan tauolta. Kiritila löytyi 3. ulkoa loppusuoran alussa ja hyvä rytminvaihdos tuotti uran kuudennen ykkösen. Ruuna ei avaa kovin kovaa ja juoksu saattaa mennä 7-radalta varsin vaikeaksi, mutta hevosena Hello Kent on toki tähän tehtävään kärkipäätä.

9 Midleton laukkasi Lappeen taukostartissaan 1. kaarteeseen ja putosi hännille. Ruuna kulki sen jälkeen 16,1/1700 metriä ja nousi kierrellen kakkoseksi. Otteet saattaisivat vielä terävöityä startti alla ja talvella pari kertaa pussiin jäänyt hevonen on muutenkin tauluaan parempi.

5 Queasy du Point turhaa usein voimiaan turhuuksiin, mutta pystyy pohjimmiltaan tauluaan parempaan. Nyt riisutaan kengät ja laitetaan jenkit perään ja silloin aamun 4 prosenttia on aika vähän.

10 Privilegium joutui käyttämään Kouvolassa aika paljon papua alkumatkalla ja oli lopulta kohtalainen 2. ulkoa. Ruuna on ollut tauon jälkeen orastavassa nousussa, mutta loppuun kaivattaisiin kyllä terävyyttä ennen kuin hyvät sijoitukset muuttuvat taas voitoiksi.

Yllättäjät: 6 Charming April on pitkältä tauolta arvoitus, mutta tammikuun Vermon starttien kaltaisilla esityksillä voittokaan ei saa olla yllätys. Tamma oli ensin sitkeä johtavan rinnalta tätä kovemmassa lähdössä ja kiri viimeisessään päätöskierroksen alun laukan jälkeen hylättynä juosten maaliin. 8 Anything Goes ei esittänyt Suomen debyytissään ihmeitä 4. ulkoa, mutta vahvistuu nyt Hannu Torvisella ja kykyjä pitäisi olla riviä parempaan. 1 Rebel Race avaa hyvin ja saa juoksun. Tamma sijoittuu todennäköisesti ranking-paikkaansa paremmin, muttei voita kovin mielellään, eikä siten juuri kiinnosta T-pelissä.

Pelijakauma: Lähtö pitäisi olla vielä alustavaakin tasaisemmin pelattu. Queasy du Point (4 %) kiinnostaa uusilla balanssivirityksillä kovasti, mutta peliosuuskin kuumenee varmasti.

Juoksunkulku: Rebel Race ja Can't Buy Me Love avaavat hyvin, mutta kummallakin on normaalisti ajettu ennemmin selästä. Queasy du Point on uusilla balanssivirityksillä varmastikin liikkeellä aktiivisin mielin.