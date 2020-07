Ravivihje: Toto65 Vermo 1.7.2020 – 65 000 euron jackpot

Toto65-1 Suosikki: 5 Madrid on saanut pari starttia tauon jälkeen alle ja starttaa sopivassa tehtävässä ykkösmerkkinä. Teivossa hevosella ajettiin maltillisesti johtavan takaa, mistä ruuna ei saanut koskaan kiritiloja. Madrid on kärsinyt urallaan ongelmista, joiden kanssa taustavoimat painivat edelleen. Madridilla pyritään jatkamaan samalla linjalla kuin tähänkin asti eli nätti juoksu on todennäköisin taktiikka, kun sisäpuolella on kovia avaajia. Onnistuessaan Madrid pystyy paljoon. Haastajat: 3 Jugador laukkasi Lahdessa alkuun ja eteni jatkossa viimeiseen sisälle. Sieltä ruuna tuli varsin hyvällä otteella perille. Ruuna pystyy startti alla parantamaan ja hevonen pyrkii heittämään tiukan haasteen suosikille. 2 Exuberance ehti Kuopiossa neljänneksi löydettyään loppukurvissa vapaata sisäradalta. Viimeksi ruuna tsemppasi kuolemanpaikalta mukavasti totoon. Kunto on nousussa ja loistopaikalta Exuberance kuuluu varottaviin vaikka mailin matka ei välttämättä paras distanssi sille olekaan, kun kyseessä on vahva menijä. Yllättäjät: 4 Grainfield Ace on nopea avaaja, jolla mitä todennäköisimmin ajetaan tällä kertaa keulasta. Ruunan otteet ailahtelevat, ja oikeana päivänään se pystyy tsemppaamaan korkealle. 8 One Break Broline ei toistaiseksi ole saanut parastaan irti, ja viimeksikin esitys oli johtopaikalta tasapaksu. Startit vievät sitä oikeaan suuntaan, mutta tällä kertaa kärkisija olisi näistä asemista yllätys. 7 Caroline K. tsemppasi Kuopiossa johtopaikalta kakkoseksi lähdössä, missä avaus venyi pitkäksi. Pelijakauma: Madrid on noin 60:n prosentin peliosuudellaan ylipelattu eikä käy varmaksi. Juoksunkulku: Grainfield Ace avaa keulaan ja tarvittaessa puolustaa paikkaansa. Matkavauhti on alusta alkaen tasaisen reipasta. IS-pelisuositus - Toto65-1 Pieni: 5, 3, 2 Suuri: 5, 3, 2, 4, 8, 7 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-2 Suosikki: 10 Quick Diablon lähtöpaikka on haastava suljetulla sisäradalla, mutta tehtävä on muuten niin sopivan näköinen, että ruunassa on ainesta Toto65-varmaksi. Matka käy hyvin eikä vahvan menijän kunto ole ainakaan laskemaan päin. Lisäksi vanha tuttu ohjastaja palaa kärryille. Vermossa nelivuotias otti ensimmäisessä kurvissa laukan, mutta tätä ennen hevonen voitti sitkeällä esityksellä edettyään johtavan rinnalle. Haastajat: 2 The Breeze aloittaa nelivuotiskautensa. Tamman lähtöasetelmat ovat mitä mahtavimmat ja siltä voi odottaa heti totosijaa. 6 Flashdance Sisu teki mainion kirin kesäkuun alussa nousten 900 metrin kirillä mukaan kärkitaistoon. Vermossa hevonen sai hyvän juoksun kärjen tuntumassa ja oli tasainen. Viimeksi tamma juoksi 4. ulkona ja nousi positiivisesti totoon. Suosikki voi tällä kertaa olla liian kova, mutta muista totosijoista Flashance Sisun luulisi ottelevan. Yllättäjät: 14 Melinda Ses laukkasi Jyväskylässä ensimmäisellä takasuoralla pitkäksi. Tehtävä ei olisi mahdottoman oloinen, jos tamma pystyisi keskiviikkona lähellekään parastaan. 7 Silica Man seuraili hyvällä juoksulla Joensuussa ja lopetti Lieksassa johtavan rinnalta positiivisesti totoon. Tällä kertaa kuski vahvistuu ja samalla tehtävä kovenee. 8 Bourbon Sharkille tuli talven viimeisissä starteissa raviongelmia, joista on tauon aikana yritetty päästä eroon. Valmentajan mukaan mitään selvää vikaa ei laukkoihin löytynyt, mutta tällä hetkellä tilanne on aikaisempaa parempi. 5 Arctic Fun laukkasi Härmässä viimeisen takasuoran alussa pitkäksi johtavan takaa. Tuossa vaiheessa ruunan osake oli jo laskemaan päin. 13 Sundsvik Marameo kiersi Riihimäellä kuolemanpaikalle ja tsemppasi hyvin kakkoseksi. 12 Gold Arrow Web voitti Mikkelissä sopivan tehtävän 2. ulkoa, muttei viimeksi yltänyt yhtä lähelle kärkeä. Pelijakauma: Quick Diablo (38%) on selvähkösti alipelattu. Ruuna voittaa arviomme mukaan lähdön useammin kuin joka toinen kerta. Juoksunkulku: The Breeze johtaa alun. Quick Diablo tulee heti eteenpäin kun pääsee vapaalle ja hakee johtopaikan nimiinsä. IS-pelisuositus - Toto65-2 Pieni: 10 Suuri: 10 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-3 Suosikki: 4 Queen Of Pirates sn nopeana lähtijänä saanut hyvän lähtöpaikan ja tamma tähtää koko matkan johtoon. Viimeksi se oli lähellä, mutta Dauntless Girl saavutti tämän juuri maalilinjalla. Queen Of Pirates on saanut pari starttia kroppaansa ja kuuluu ensimmäisenä peleihin. Haastajat: 3 Exceptional pääsee myös asiallisesti matkaan. Porissa tamma osoitti, että kunto ei ole ainakaan laskussa, kun hevonen tykitti 6. ulkoa erittäin hyvin perille. Lähtöpaikka on pitkästä aikaa hyvä. 2 Stonecapes Rain oli Vermossa tasainen 3. ulkoa eikä ole tämän jälkeen startannut. Ruuna jäi kerran poiskin pienen kolhun takia. Loistopaikalta perushyvä menijä on mahdollinen, mutta päivän vireen ollessa ainakin pieni kysymysmerkki viisivuotiaaseen ei uskalla vielä liikoja luottaa. 9 Fox Lover aloitti asiallisella esityksellä 6. ulkoa ja tähän kisaan siltä napsitaan ennakkotiedon mukaan kengät pois. Ruuna omaa sauman, mikäli kärki pitää matkan aikana vauhtia yllä. 5 Bansky aloitti kelpo esityksellä 2. sisältä, mutta viimeksi veto ei kantanut perille 4. ulkoa. 1 An-Alfa Centauri pääsee loistoasemista matkaan ja nopea avaaja tulee saamaan hyvän juoksun kärkipäässä. Tauko mietitytttää etukäteen sen kohdalla. Pelijakauma: Exceptional (11%) maistuu suosikeista eniten. Juoksunkulku: Queen Of Pirates avaa keulaan ja An-Alfa Centauri tai Exceptional pääsee tämän kantaan. Matkavauhti ei todennäköisesti tämän jälkeen päätä huimaa. IS-pelisuositus - Toto65-3 Pieni: 4, 3, 2, 9 Suuri: 4, 3, 2, 9 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-4 Suosikki: 5 Villikuti voitti kesäkuun alussa Forssassa juostuaan keulassa, johtavan takana ja myöhemmin uudelleen piikissä. Härmässä kuusivuotias ei saanut 5. sisältä ajoissa tilaa kun taas viimeksi oli jälleen keulajuoksun vuoro ja tulos oli jälleen voitokas. Villikuti kilpailee mainiossa vireessä ja on sopivassa tehtävässä merkki, josta rastaaminen pitää aloittaa. Haastajat: 6 Eetu Rols oli taukostartissaan tasainen. Viimeksi ruuna pääsi alkuhaparoinnin jälkeen 2. ulos ja oli lopulta asiallinen kakkonen. Kunto on nousemaan päin ja kovalla voittoprosentilla kilpaileva ruuna saattaa palata voittokantaan piankin. 13 I.P. Riimi ei Kuopion kirivoiton jälkeen ole päässyt ravia matkaan. Kunnossa tuskin on tapahtunut heilahdusta suuntaan tai toiseen. Yllättäjät: Myöskään 14 Korven Liideri ei ole viime kisoissaan saanut sallittua askellajia alussa käyntiin. Vermossa positiivisesti maaliin asti kirinyt ruuna kokee tällä kertaa mielenkiintoisen kuskinvaihdoksen. 7 Suloviimakaan ei ole ravaaja varmimmasta päästä. Ruuna on lähdön epävarmin, mutta jos se sattuisi tällä kertaa kulkemaan ravia, saavat vastustajakin tällöin laittaa parastaan pöytään. Kyseessä on vahva menijä. 12 Häyrilän Hero oli etusuoralla sijalla kymmenen, mutta suoritti päätöskierroksella tukun ohituksia ja ehti neljänneksi ylivauhtisessa kisassa. Kunto on hyvä, mutta sarja ei tällä kertaa istu. Epävarma, tarkalla juoksulla parhaisiin suorituksiin pystyvä 4 Tohtori ja tasaisessa iskussa kilpaileva, voitossaan maalisuoralla onnekkaasti kärkeen tuikannut 2 Ohran Karpalo tulevat seuraavina. Pelijakauma: I.P. Riimi (11%) ja Korven Liideri (8%) ovat alipelattuja. Juoksunkulku: Villikuti etenee pakilta johtopaikalle. Suloviima hakee tältä paikan pois, mikäli pääsee ravia matkaan. Muussa tapauksessa Villikuti juoksee keulassa. IS-pelisuositus - Toto65-4 Pieni: 5, 6, 13, 14 Suuri: 5, 6, 13, 14, 7, 12, 4 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-5 Suosikki: 10 Joseph Boko teki pari viikkoa sitten Teivossa upean juoksun ja samanlaisena ruunaa on tällä kertaa vaikea lyödä. Joseph Boko jäi reipasvauhtisessa kisassa toiselle ilman selkää ja kesti hämmästyttävän hyvin perille vaikka vauhtineula oli alusta asti kaakossa. Nelivuotias tsemppasi lopussa lähemmäs voittajaa ja oli erittäin kunniakas kakkonen. Kyvykäs menijä antoi myrskyvaroituksen tämän hetkisestä kunnostaan ja starttaa Vermossa takarivistäkin suosikkina matkaan. Haastajat: 1 Credit To Love ei ollut huono sekään viimeisimmässä startissaan, joka päättyi ykkössijaan 3. ulkoa. Ykkösradalta ruuna saa väkisin hyvän juoksun kärkipäässä ja pystyy osallistumaan voittomatsiin. 3 Treasure Of Piratella on alla kaksi varmaa keulavoittoa. Tällä kertaa ori starttaa auton perästä, mistä hevonen on yleensä päässyt hyvin matkaan. Nopea ohjastaja havitellee sillä johtopaikalle. Yllättäjät: 2 Rowhill's Killer tsemppasi Jyväskylässä 2. ulkoa kakkoseksi ja Härmässä hevonen nousi upealla loppuvedolla viidenneksi kaukaa 5. ulkoa. Lähtöpaikka on tällä kertaa hyvä, mutta kovia suosikkeja vastaan voitto olisi ainakin pieni yllätys. 5 Baby Beyonce ei yltänyt tauolta paluussaan kärkeen johtavan kannasta. Voitokas menijä sai startin alle ja pystyy tällä kertaa parempaan. Jää nähtäväksi, riittääkö se voittoon asti. 7 Leemark's Ghostin kunnossa ei ole mitään vikaa, mutta tällä kertaa lähtöpaikka ja kova vastus asettavat taustavoimien ennakko-odotukset sijoihin 3-5. Pelijakauma: Oikein pelattu. Juoksunkulku: Treasure Of Pirate torjuu alussa Baby Beyoncen ja siirtyy keulaan. IS-pelisuositus - Toto65-5 Pieni: 10 Suuri: 10 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-6 Suosikki: 2 Bismarck Comery kilpailee nousuvireessä ja on huippuasemista suosikkimme. Toissa kerralla Teivossa kolmanneksi ehtinyt ruuna matkasi viimeksi 4. ulkona ja nousi positiivisesti kakkoseksi mahtamatta mitään Perfect Rainmakerille. Bismarck Comeryn vahvuudet tulevat esiin päätöskierroksella. Haastajat: 8 Troopers ei viimeksi päässyt ohi Imakeituptotheskysta mutta oli silti yhtä hyvä kuin aiemminkin. Ylivieskassa keulaan edennyt ja omansa ottanut ruuna starttaa jälleen kovatasoisessa lähdössä, jossa monipuolinen menijä on yksi suosikeista. 3 Cacshot ei vielä Teivossa yltänyt kärkeen johtopaikalta, mutta viimeksi ori meni startin myötä eteenpäin ja voitti samalta juoksupaikalta. Lähtöpaikka suosii hyvää avaajaa, joka tulee vahvasti perille. Bollnäsissä 3. sisällä matkannut 4 Frankenstein Am nousi Lindesbergissä kalkkiviivoilla ykköseksi saatuaan namureissun ohjastajaltaan Mika Forssilta. Samassa lähdössä 11 Flexible Journey oli tasainen 4. ulkoa. Yllättäjät: 5 Fountain Dynamite kilpailee nousuvireessä. Suur-Hollolan alkuerässä hevonen jäi 3. sisälle pussiin. 10 Santo Grial laukkasi toissa kerralla lähtöön. Viimeksi ruuna juoksi keskijoukoissa eikä saanut edetä lopussa vapaasti. Kunto on stabiili. Viime kaudella seitsemän kertaa voittanut 6 Personal Trainer pystyy paljoon sekä keulasta että selästä. Paras hevonen on kuitenkin ollut vapaalta radalta. Pelijakauma: Fountain Dynamite (2%) kiinnostaa eniten. Juoksunkulku: Cacshot avaa johtopaikalle eikä luovu paikaastaan. Lähdössä on tasoa laajalti ja vahvoja menijöitä löytyy, joten matkavauhti tullee olemaan tasaisen hyvää alusta asti. IS-pelisuositus - Toto65-6 Pieni: 2, 8, 3, 4, 5 Suuri: 2, 8, 3, 4, 5, 10, 6 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Hinta: 24,00 €



Hinta: 117,60 €



