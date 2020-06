Ravivihje: Toto5 Teivo 30.6.2020

Suosikki: Teivon Toto5-peli alkaa kinkkisellä kohteella, jossa on monta mahdollista voittajaehdokasta, eikä suosikinkaan nimeäminen ole yksiselitteinen tehtävä. Pelaajien alustava ykkösrankkaus on 9 Q-Rex Oak. Kyseessä on rehti 4-vuotias, mutta se on vauhtivaroiltaan hieman rajallinen ja menestystä onkin tavannut tulla pidemmiltä matkoilta. Vermossa ruuna kulki 2. ulkoa viimeisen kierroksen 13,5, muttei pysynyt Derbysarjassa alkuunkaan kovan kärkinelikon kyydissä. Nyt vastus on toki sitä sopivampi, mutta perimmäinen ongelma sama, riittääkö speedi.

Haastajat: 2 Bean Dead Cert kerää jatkuvasti paljon peliä ja siihen nähden onnistumisia on tullut harvoin. Viimeksi kokeiltiin jenkkikärryjä ja tuloksena oli pitkä laukka. Nyt palataan tavallisiin kärryihin, mutta riisutaan etukengät ja siitä pitäisi olla merkittävä apu. Ailahteleva tamma ei ole paljon pelattuna koskaan järisyttävän kiehtova pelikohde, mutta hyvältä paikalta tässä kuitenkin perushevosia.

11 Cavalier palasi viimeksi lähes kahdeksan kuukauden tauolta ja oli kovavauhtisessa kisassa 3. sisältä kelpo kolmas, häviten vain koville hevosille. Nyt lähtöpaikka on ongelmallisempi, mutta hevonenkin saattaa startti alla terävöityä hieman.

6 Bravo Sencello aloitti Suomessa komeasti. Ruuna pamautti Teivossa vauhdikkaasti johtoon, luovutti paikkansa pois ja kiri maalisuoraa 10-vauhdissa varmaan voittoon. Lähtö on nyt kovempi ja kyseessä on lievä ylisarja, mutta viimeksi puolen vuoden taukonsa päättänyt hevonenkin saattaa vielä startti alla parantaa.

3 Com Tuff ehti tehdä Matias Salolta kaksi starttia ennen koronataukoa ja esiintyi nousujohteisesti. Valmentajan mukaan hevosella on alla aika tiukka treenijakso ja pelkona on, että ruuna tarvitsee startin kaksi kroppaansa ennen kuin siltä irtoaa parasta potkua. Ei 5-vuotiasta nyt kannata silti tässä tyystin väistääkään, kun suosituksiin rastataan tukevalla kädellä.

5 Glide On Fire on vähemmän pelatuista ehdottomasti merkin arvoinen. Viime vuonna viisi kertaa voittanut tamma oli Killerillä hieman tasapaksu, mutta löysä rata oli luultavimminkin vastaan ja rehti tamma pystyy paljon parempaankin. Esimerkiksi taulussa näkyvä voitto tuli komeasti johtavan rinnalta.

Yllättäjät: 1 One Point antoi Mikkelissä kovavauhtisessa kisassa johtavan rinnalta lopussa hieman periksi, mutta päälle neljän kuukauden tauolta se oli hyväksyttävää. Ruuna on parhaimmillaan voittanut koviakin lähtöjä ja on nyt nappipaikalla. 10 Erna's Kingin juoksut ovat menneet tauon jälkeisissä hankaliksi ja rahkeita on riviä parempaan. 7 Acorn Shellillä on aivan kelvollinen statistiikka Ruotsista. Suomen debyytissään hevonen laukkasi jo ennen lähtölinjaa ja jäi vielä vähän kääntämättömäksi kortiksi, mutta ainakin jatkoa ajatellen oria kannattaa seurata tarkkaan.

Pelijakauma: Tasaisesti pelattu kisa saisi olla vielä alustavaakin tasaisemmin pelattu. Glide On Fire (5 %) ja One Point (2 %) kelpaavat yllättäjinä aikaisin mukaan suosituksiin.

Juoksunkulku: One Point ja Bean Dead Cert pääsevät lujaa matkaan, mutta molemmilla on laukkariski. Bravo Sencello panostaa ulkoa varmasti myös starttiin. Lopullinen juoksujärjestys on yhtä hankala määritettävä kuin lähtö muutenkin.