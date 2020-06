Ravivihje: Toto5 Joensuu 29.6.2020

Suosikki: Neljännessä kohteessa laitetaan voima puntariin kolmen kierroksen kisassa. 8 Uomo Show otti Kajaanissa ensimmäisessä kurvissa laukan, mutta pääsi suht' sujuvasti 3. ulos. Sieltä ruuna oli tasainen. Kuopiossa oli eri ääni kellossa, kun hevonen ehti takapareista riuskalla päätöslenkillä selvään voittoon. Hyvällä selkäjuoksulla Uomo Show on paha lyötävä tälläkin kertaa.

Haastajat: 11 Faith In Life laukkasi Kuopiossa viimeiseen kurviin eikä olisi ravillakaan ehtinyt joukon perältä kärkeen. Kisa alla se pystyy parantamaan. Faith In Life ei startannut heti perään uudelleen taukostartin jälkeen, kun hevonen on ollut parhaimmillaan pitemmillä starttiväleillä. 13 Herrera Boko oli Kaustisella tasainen juostuaan lopulta 2. ulkona. Ruuna menee mainiosti kolmen ringin kisan ja kuuluu huomioitaviin.

Yllättäjät: 9 Boulder Lucky tsemppasi asiallisesti kuolemanpaikalta perille niin Oulussa kuin Kuopiossakin. Ongelmat näyttää olevan voitettu kanta ja hevonen menee starttien myötä jatkuvasti eteenpäin. 3 Alladin Bro teki Mikkelissä väkevän lopetuksen 3. sisältä, mutta Kuopiossa tuli laukka alussa 2. ulkona. Ensimmäiset sadat metrit ovat olleet haastavia, kun Mikkelissäkin ruuna otti laukan alkuhetkillä. Tällä kertaa ruuna juoksee ennakkotiedon mukaan etukengittä. Kunto on riittävällä mallilla. 4 Dark Defender menee matkan ja pyrkii haastamaan suht' kovat suosikit. 10 Vincent Croft seuraili Lieksassa 2. sisältä kakkoseksi ja sai startin alle. 5 Boulder Pearl on selvästi tauluaan parempi eikä sitä kannata täysin unohtaa revityksistä. Myös 7 Dancinginthedark on selvästi tulosriviään mojovamman kapasiteetin omaava, mutta tauolta keulariippuvaisen menijän voitto olisi isohko yllätys.

Pelijakauma: Uomo Show on alustavasti pelattu kakkossuosikiksi ja käy rivien Toto5-varmaksi.

Juoksunkulku: Alladin Bro etenee keulaan, mikäli pääsee ravia matkaan. Faith In Life ja Herrera Boko saattavat tulla ajoissa eteenpäin johtopaikka mielessään.