Ravivihje: Toto5 Riihimäki 28.6.2020

Suosikki: 7 Crossfire Annie ei ole vielä ehjää juoksua hävinnyt ja vaikuttaa hevoselta, jolla on varaa nousta sarjoissaan nopeasti ja paljon. Tammalla pitää ottaa alkumetrit varman päälle, joten 7-radalta on luvassa alkuun kiertelemistä, mutta sen pitäisi tässä seurassa olla pelkkä hidaste. Viimeksi 5-vuotias eteni johtoon kierros juostuna ja otti leikittelevän helpon voiton.

Yllättäjät: 6 Our Lexa on noussut koronatauon jälkeen uudelle tasolle. Ruuna joutui viimeksi tekemään aika lailla töitä avauskierroksella saadakseen johtopaikan statistilta, luovutti sen jälkeen paikkansa Crossfire Annielle ja yritti lopussa haastaa. Uhka oli lopulta vain kosmeettinen, mutta Our Lexankin esitys oli oikein hyvä. 5 Zagat oli viimeksi tauolta tasapaksu, mutta parantanee otteitaan ja pääsee nyt alussa kärkiryhmään, josta hevonen suorittaa yleensä muutenkin terävämmin. Kovaa avaa myös 4 Can't Buy Me Love, joka avasi viimeksi johtoon, luovutti paikkansa pois ja kiri lopulta 2. sisältä uransa avausvoittoon. 3 Zumuman voitti ennen taukoaan johtavan rinnalta, mutta valmentaja olettaa hevosen olevan vielä tukkoinen ja lähtökin on aiempaa kovempi. 10 Respect The Image oli pitkän heikon jakson jälkeen viimeksi hyvä johtavan rinnalta, mutta starttiväli on venynyt taas melko pitkäksi. 12 Zebe Von Bentz laukkasi Forssan taukostartissaan noususta viimeisessä kaarteessa ja on tauluaan kykenevämpi, mutta varsin mahdottomissa lähtöasemissa. 9 Petis Mondon säväytti viime kesänä parissa voitossaan, mutta taso on heitellyt varsin paljon. Tauolta paluu oli vaisu ja laukka merkityksetön. Santtu Raitala yrittää löytää uusia vaihteita 1 No Pitysta, jota suosii ainakin lähtöpaikka.

Pelijakauma: Ei ihmeitä. Crossfire Annie (70 %) on perusteltu suursuosikki.

Juoksunkulku: Eturivissä on räväköitä avaajia useampi, mutta Can't Buy Me Love ja Zagat erottuvat. Crossfire Anniella otetaan varmastikin alkumetrit varman päälle ja ajellaan sitten myöhemmässä vaiheessa eteenpäin.