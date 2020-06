Ravivihje: Toto75 Kouvola 27.6.2020

Suosikki: 3 Willow Pride on mennyt alkukaudella erittäin hyvin. Tamma oli positiivinen myös viimeksi, mutta joutui tunnustamaan keulapaikalta rinnalla ravanneen Staro Miamin paremmakseen. Willow Priden tehtävä on tällä kertaa sopivampi ja nopea avaaja tulee pääsemään keulapaikalle. Siitä Willow Priden kuuluu taistella tiukasti lähdön voitosta.

Haastajat: 10 Club Nord Elit oli tauolta erittäin hyvä ja rummutti keulahevosen kupeelta Suur-Hollola -ajon alkukilpailun ykköseksi. Startti alla se pystyy olemaan astetta tai paria terävämpi. 9 Ice Wine seuraili Turussa Selen Lunen takaa kakkoseksi ja viimeksi Härmässä tamma oli varmasti kolmas Willow Priden ja Staro Miamin jälkeen. Takarivin lähtöpaikka on tällä kertaa miinusta nopealle avaajalle. 2 Her Royal Highness jäi taukostartissaan pussiin matkattuaan 4. sisällä. Tällä kertaa maailmanluokan kuski Björn Goop ottaa tuntumaa tammaan, joka ei ole alussa nopeimpia mutta jaksaa päätöskierroksella jyskyttää tulemaan. Eskilstunassa keulasta voittanut 7 In Royalty Boko oli Gävlessä asiallinen 3. sisältä. Teivossa tamma avasi keulaan ja jatkoi myöhemmin 2. sisällä, mistä viisivuotias kamppaili viimeiseen asti voitosta. Seiskarata on haastava paikka lähteä matkaan, kun sisäpuolelta starttaa hyvin matkaan pääsevä suosikki. Nähtäväksi jää, kuinka tiukasti tammalla alkuun panostetaan. 1 Free Me otti Turussa maksimit 3. sisältä ja seuraili Härmässä kovia 3. ulkoa. Asiallinen avaaja on tauon jälkeen ollut tasainen suorittaja ja hakee jälleen sijoille kärjen tuntumaan.

Pelijakauma: In Royalty Bokoa (18%) on pelattu liikaa. Her Royal Highness (7%) maistuu.

Juoksunkulku: Willow Pride avaa johtoon ja Free Me pyrkii pitämään tämän selän nimissään.