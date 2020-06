Ravivihje: Toto5 Turku 26.6.2020

Suosikki: 12 Driverlane on kiistatta Toto5-avauksen paras hevonen ja vieläpä aika selvällä marginaalilla. Rata 12 on mailille äärimmäisen tuskainen lähtökohta, mutta jotenkin tuntuu, että ruunan luokka yksinkertaisesti puhuu tässä lähes juoksulla kuin juoksulla. Viimeksi 5-vuotias kiersi 13,5-vauhtisella avauskierroksella ensimmäiset 800 metriä kolmannella ja oli johtavan rinnalta oikein mainio.

Haastajat: 3 Matter of Course on saanut vihdoin säädyllisen lähtöpaikan ja kolmen viimeisen startin vitoset muuttuvat todennäköisesti nyt paremmaksi sijoitukseksi. Porissa hevonen kiri 5. ulkoa avaruuskaistoja sijoitustaan paremmin. Tamma on hienossa kunnossa ja riviään parempi, mutta alustava selvähkö suosikkiasema on väärin.

4 India Web oli heikko ennen koronataukoa ja samoin sen jälkeen. Markku Niemiseltä on kuultu tammasta useaan otteeseen positiivisia lausuntoja, mutta myös, että se on sisäradalta ehdottoman paras. Nyt hevonen välttyy kiertelyltä, testaa ensimmäisen kerran urallaan ilman kaikkia kenkiä ja se tekisi mieli nostaa maltillisesti pelattuna mukaan ainakin laajempiin suosituksiin.

Yllättäjät: 2 Dalton Hoss on lähdön todennäköisin keulahevonen, ellei India Webiltä löydy kengittä uutta sähäkkyyttä kiihdytykseen. Joka tapauksessa ruuna saa hyvän juoksun. Hevosen suoritukset ovat ailahdelleet aika lailla, mutta maaliskuussa Forssassa 6-vuotias johti mailin matkalla alusta loppuun. 7 Hilarious Hangover on parantanut kengittä paljon ja napannut koronatauon jälkeen kaksi totosijaa hyvillä suorituksilla. Paikka on nyt hieman ulkona, mutta Antti Teivainen osaa yllättää jo kiihdytyksessä. 5 Zizzy Highnessille jäi alkukauden starteissa ihan tasokkaissakin lähdöissä säännöllisesti jossiteltavaa. Tauon jälkeen ote on ollut tasapaksu, mutta tamma vahvistuu tähän vaihteeksi Santtu Raitalalla. 1 To The Beginning esiintyi lupaavasti nuorempana ja on palannut pitkän poissaolon jälkeen kelpo tyylillä. Tamma voisi parantaa edelleen ja paikka suosii. 10 Mayflower on kunnossa, muttei kiertelijätyyppiä ja takarivistä on luvassa ongelmia. Forssassa tamma kiritti Dickson Shadow'ta hienosti hölkkäkisan 09,5-lopetuksessa. 9 Sapphira nosti Riihimäelle jenkeillä tasoaan, mutta se oli tätä selvästi helpompi lähtö. 11 Moonlight Black keräsi talvella Ruotsista mukavat rahat, mutta uusi valmentaja on huonolta paikalta varsin matalalla profiililla liikenteessä.

Pelijakauma: Driverlanen (26 %) kuuluisi olla näistäkin asemista aika selvä suosikki ja eiköhän se nousekin päivän mittaan siihen asemaan. Matter of Course (32 %) on liikaa luotettu ja India Web (7 %) olisi paras varmistusmerkki suosikille, ellei halua jättää sitä yksin kupongille.

Juoksunkulku: Dalton Hoss ja India Web käyvät keulataiston, johon Hilarious Hangover saattaa vielä sotkea lusikkansa mukaan soppaan. Ottaa näistä sitten johtopaikan kuka hyvänsä, niin sillä varmasti myös ajetaan siitä. Driverlanella nähtäneen aikainen ratkaisu, jos vain tempo sen sallii.