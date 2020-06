Ravivihje: Toto5 Jyväskylä 25.6.2020

Suosikki: 12 Hujake ei ole vielä hävinnyt ja sitä pitää kunnioittaa, varsinkin kun startteja on kuitenkin alla jo kuusi. Hevosella on ollut vielä varsamaisia vinkeitä, mutta käytös on mennyt koko ajan aikuisempaan suuntaan. Aiemmasta pitenevä matka tuskin haittaa ja ruuna nousee kahdelta pakiltakin varmasti ainakin lähelle voittoa jälleen.

Haastajat: Nuorten Sarjassa ajetaan kolmesta tonnista, joten suosikille riittää luonnollisesti kyvykkäitä haastajia. 7 Suvijussi jyräsi Härmässä ykköseksi juostuaan 2. ulkona ja johtavan rinnalla, mennen samalla tähdeksi. Ori on vielä vähän arka haaveilija kilpailuissa, mutta potentiaalia on paljon ja jaksoa tuntuisi ainakin riittävän.

4 Ukkoherra vaikuttaa ottaneen ison kehitysloikan talven aikana. Mikkelissä hevonen asettui 1. kaarteen laukan jälkeen 4. ulos, josta se hyökkäsi 800 metriä ennen maalia ja pinkoi täysin ylivoimaiseen voittoon.

8 Qepe Pointti on lahjakas, mutta oikein epävarma. Antti Tupamäki hakee balanssimuutoksilla lisää ravivarmuutta ja on luottavainen menestyksen suhteen, mikäli ne tepsivät. Härmässä hevonen laukkasi viimeisellä takasuoralla ja on vaikea arvuutella miten sen ja Suvijussin välillä olisi käynyt ilman laukkaa.

10 Vauhti Teppo palaa pitkältä tauolta ja on valmentajalleenkin arvoitus, mutta lähes pelaamattomana ruuna ansaitsee jonkinlaista huomiota ainakin jossain pelimuodossa. Hevonen paineli 4-vuotiaana jo heinäkuussa täyden voltin 28,1, mutta syksy oli vaivojen vuoksi hankala. Nyt alla on toki kovimmillaan vain 35-vauhtinen harjoitusravilähtö, mutta luokkansa 5-vuotias on näyttänyt ja sen pitäisi kyllä riittää tässä.

Yllättäjät: 14 Jättipotti Pee omaa kovasti rutiinia ikäluokan kovista lähdöistä ja ohittaa tukalista lähtöasemistakin monta. Kesäkuun alun taukostartissaan hevonen nousi vastaavista asemista Nuorten Sarjan kakkoseksi ja pystynee tälläkin matkalla 30-alitukseen. 11 Lyyti on vauhdikas tamma, mutta hyppy on ollut herkässä. Hevosella on potentiaalia parantaa ennätystään selvästi, kunhan ravi vain maistuu. 3 Teppo Tuisku kamppaili talvella Hujakkeen kanssa lähes tasapäin, mutta kehityskäyrät ovat toistaiseksi edenneet eri suuntaan. 6 Ferdinand on sekin kehittyvä yksilö. Ruuna oli välillä Olli Ukkolan valmennuksessa, josta se teki kelpo startin Riihimäellä ja on nyt palannut Tapio Perttuselle. 9 Liston on sekavaa tulosrivistöön kyvykkäämpi, mutta tauolta on haussa lähinnä ehjä startti.

Pelijakauma: Lähtö on alustavasti koko lailla oikein rastattu. Vauhti Teppo (4 %) on peliosuuttaan parempi hevonen, eikä Jättipotti Pee (1 %) saisi olla ihan nollakerhossa.

Juoksunkulku: Epävarmojen ja rutinoimattomien suomenhevosten kohtaamisessa juoksunkulkuun on tarjolla lukematon määrä variaatioita. Eiköhän suosikilla ainakin ajeta jossain kohtaa matkalla eteenpäin.