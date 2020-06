Ravivihje: Toto65 Vermo 24.6.2020

Suosikki: 1 Com Milton oli Mikkelissä koronatauoltaan aivan hurja. Ruuna nousi etusuoralla sisäradalta johtaneen 4 Thai Profitin rinnalle ja puristi kovassa lopetuksessa väkisin ykköseksi ravaten huiman voittoajan 10,3. 6-vuotias osaa avata sisältäkin tosi kovaa, kuten Kuopiossa nähtiin. Nyt ulkopuolella on sitä kertaa nopeampia haastajia, mutta keulapaikan puolustaminen on mahdollisuuksien rajoissa ja siitä hevonen olisi selvähkö suosikki voittamaan.

Haastajat: 6 Le Gros Bill osoitti Killerin Eliitissä, että se on noussut Suomen ykköstasolle. Ori puristi Jyväskylässä 2. ulkoa 400 metrin kirillä jo aika selväänkin johtoon, mutta taisi hölmistyä hieman jäätyään yksin ja Lexus Dream sekä Hotshot Luca pinkoivat vielä hieman ennen maalia ohi. Nyt hevosella kokeillaan mielenkiintoisesti ilman kenkiä, eikä Antti Teivainen anna hevoselle odottelun mahdollisuutta lopussa.

Thai Profit oli Mikkelissä yhtä lailla mainio kuin Com Miltonkin. Hevosten väliin ei jäänyt juuri arkihesaria isompaa eroa, mutta ruuna sai toki suosikkia helpomman juoksun johtopaikalla.

2 Workout Wonder oli heikko Killerillä, mutta siihen löytyi selitys hengitysteistä ja hevosen pitäisi olla taas parempi. Rutinoitunut hevonen pudottanee Com Miltonin kantaan ja on sopivilla kiritiloilla vaarallinen.

Yllättäjät: 5 Big Man Ev'llä on ajettu tauon jälkeen kaksi kertaa rohkeasti johtopaikalta, mutta askel on painanut lopussa. Killerillä hevonen kompuroi jopa laukalle viimeisessä kaarteessa, muttei ollut enää kovin tuore. Olisikohan nyt aika koittaa rauhallisemmalla kiihdytyksellä, vaikka hevonen on äärimmäisen nopea starttari. 3 William Pinen paras puristus on ollut pitkän tauon jälkeen vielä vähän hakusessa, mutta hevonen parantanee otteitaan saatuaan startteja. Voitto olisi edelleen yllätys, vaikka ruuna pystyy polkemaan mailin kovaa läpi. 7 Top of the World jäi Lahdessa pussiin ja vaikuttaa nousukuntoiselta. Suur-Hollolaan tähtäävällä ruunalla ajetaan huonolta paikalta passiivisesti ja näistä asemista nyt on muutenkin hankala menestyä. 8 Twist of Fate on muuttunut ruunana kovasti edukseen. Lahdessa tuli hieno kirivoitto ja Härmässä hevonen jäi kovassa lähdössä pussiin. Hevosen muutos vaikuttaa pysyvältä, mutta tältä lähtöpaikalta tehtävä on aika mahdoton.



Pelijakauma: Le Gros Bill (22 %) on paras merkki, mutta Com Milton (33 %) oikea suosikki.

Juoksunkulku: Eturivissä on rakettiavaajat radoilla 1-6, mutta Com Milton saattaisi onnistua sisältä puolustamaan johtopaikan. Näin nopeiden hevosten kesken kiihdytys on kuitenkin pienestä kiinni ja on paha mennä julistamaan, että kuka on lopulta keulahevonen. Eiköhän vauhtia kuitenkin piisaa koko mailille.