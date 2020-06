Ravivihje: Toto5 Kaustinen 23.6.2020

Toto5-1 Suosikki: 1 Diamond Lord on tehnyt selvää jälkeä vastustajistaan ja hoitelee ilman epäonnea erittäin suurella todennäköisyydellä myös tämänkertaisen porukan. Sekä Oulussa että Kajaanissa ruuna avasi pitäävään piikkiin ja voitti ylivoimaisesti. Viisivuotias lähti talvella hyvin ykkösradalta eli hevonen pääsee keulaan tälläkin kertaa ellei ihmeitä tapahdu. Haastajat: 5 Honey Star oli Kaustisella etusuoralla sijalla kahdeksan ja nousi päätöskierroksella mukavasti neljänneksi. Vire osoittaa ylöspäin. 8 Amiraal Victor kiri Joensuussa 3. sisältä asiallisesti totoon. Viimeksi ruuna pääsi keulaan ja oli ratkaisuhetkillä tasainen. 11 Yanru aloittaa uusista käsistä. Kyseessä on selvästi tulosriviään kyvykkäämpi tapaus, joka on alisuorittanut. Suosikin lyöminen lienee liian haastava tehtävä, mutta kärjen tuntumaan sijoittuminen on mahdollista. 10 Mountainside Aria on viime sijoituksiaan parempi ja kokee tähän kisaan ohjastajanvahvistuksen. 2 Come On Day pääsee hyvältä paikalta asiallisesti matkaan ja omaa totosauman. 4 Shaking Duden kunnossa ei ole vikaa, mutta suosikki vaikuttaa liian kovalta tällä kertaa. 3 Melina More voitti viime kaudella kolme kertaa ja meni tasan vuosi sitten kesällä oikein mallikkaasti. Pelijakauma: Diamond Lord voittaa lähtönsä noin kahdeksan kertaa kymmenestä ja käy hyvin Toto5-varmaksi. Juoksunkulku: Diamond Lord avaa keulaan ja saa rauhoittaa tempon mieleisekseen. IS-pelisuositus - Toto5-1 Pieni: 1 Suuri: 1 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-2 Suosikki: 1 Cameleo Press on sopivassa sakissa ykkösmerkki. Tamma on hyvä avaaja ja kilpailee asiallisessa vireessä, mutta vaikka se on pelattu selväksi suosikiksi kahdessa viimeisessä kisassa, taktiikaksi on valikoitunut selkäjuoksu sisäradalla. Toissa kerralla se tuotti parhaan mahdollisen lopputuloksen ilmavalla tyylillä, mutta viimeksi esitys jäi lopulta tasaiseksi. Juoksun onnistuessa tamma osallistuu voittomatsiin. Haastajat: 4 Just A Flirt kilpailee kovassa iskussa, mutta laukka näyttää tulevaan lähtöön väkisin. Sekä Seinäjoella että Kajaanissa ruuna paikkasi alkuhypyn positiivisesti. 6 Let's Go Legacy kiri Seinäjoella 2. ulkoa totoon. Kajaanissa tamma pääsi tai joutui lyhyen lähtölaukan jälkeen keulaan, mistä hevonen ei ole ollut parhaimmillaan. Tällä kertaa sillä tähdätään selkäreissuun. Yllättäjät: 11 Mr Noon lopetti kuun alussa kakkoseksi Troopersin jälkeen ja Kajaanissa ruuna kiri johtavan takaa mukavasti perille. Viimeksi hevonen jäi viimeisellä takasuoralla väsyvän taakse ja menetti asemiaan. Laukka tuli, kun ruuna lähti ajamaan pääporukkaa kiinni. 7 Emmanuel De Gigue kiersi Kaustisella pitkään kolmatta ennen kuin pääsi johtavan rinnalle, mistä hevonen tsemppasi mukavasti. 3 Case By Case juoksi Kajaanin Toto75:ssä 3. sisällä ja tuli asiallisesti perille. 10 Edward Star on tauon aikana mennyt valmentajan mukaan eteenpäin eikä häntä hämmästyttäisi 14-ajan alitus. 2 Taigo Blessed paineli Härmässä turhankin reipasta keulassa ja taipui itse. Hyvällä juoksulla tasaisen varmasti suorittava ruuna voi sijoittua kärkipäähän. Pelijakauma: Mr Noon, Emmanuel De Gigue ja Edward Star saattavat jäädä liian vähälle huomiolle. Juoksunkulku: Cameleo Pressillä ajettaneen tällä kertaa keulasta, mikäli tamma saa paikan pidettyä. IS-pelisuositus - Toto5-2 Pieni: 1, 4, 6 Suuri: 1, 4, 6, 11, 7, 3, 10

Toto5-3 Suosikki: 10 Cankus Xport on kyvykäs menijä olemassaan. Ruuna on mennyt tällä keudella hyvin ja ottaa jatkuvasti edistysaskeleita urallaan. Pari viikkoa sitten ruuna oli osalla kolarissa ja joutui luonnollisesti jäämään pois toisesta lähtöyrityksestä. Cankus Xport kohtaa sopivan sakin, mutta maili ja takarivi ovat aina haastava yhdistelmä. Haastajat: 1 Isiah Boko ei ollut millään tavalla parhaimmillaan Porissa tauolta matkattuaan 4. sisältä. Startin alle saatuaan ruuna pystyy parantamaan ja viisivuotias tulee kamppailemaan alussa keulapaikasta. Myös 5 Express Eve pääsee hyvin matkaan ja etenikin Joensuussa keulaan. Siitä tamma kävi tiukan kamppailun voitosta. Viimeksi Toto75:ssä hevonen laukkasi lähtöön ja jäi 6. sisälle, mistä hevonen kiri viime metrit mukavasti. Kunto ei ole ainakaan laskemaan päin. Yllättäjät: 2 Zulamit lopetti Kokkolassa 4. sisältä viime metrit terävästi. Myöskään 3 She Will Be ei jättänyt Seinäjoella hommaa kesken vaan nipisti viimeisenkin metrin hyvin perille. 7 Hope Sunrise ei Teivossa pysynyt parhaiden matkassa 2. ulkoa, mutta meni kuitenkin asiallisen ajan. Taustavoimat ovat 12 Fastizz Amin suhteen hyvillä mielin ja paremmalta lähtöpaikalta odotukset olisivat olleet kaksariin. 9 M.T. Justawinner kiri Kajaanissa 4. sisältä totoon selvästi kärkikaksikolle jääneenä ja sai startin alle. Pelijakauma: Oikein pelattu. Juoksunkulku: Isiah Boko ja Express Eve käyvät alussa kamppailun keulapaikasta. Se, kumpi johtoon menee, saa rauhoittaa tempon mieleisekseen. Cankus Xport saattaa tulla ajoissa eteenpäin, jos homma menee kävelyksi. IS-pelisuositus - Toto5-3 Pieni: 10, 1, 5 Suuri: 10, 1, 5, 2, 3, 7, 12

Toto5-4 Suosikki: 8 Hipsun Pojun tauolta paluussa riitti tapahtumia. Ori laukkasi lähtöön ja jäi kärjestä, mutta ajoi porukan kiinni. Viimeisellä takasuoralla viisivuotias otti toisen laukan noususta, mutta sai pian rytmistä kiinni ja eteni jälleen kohti kärkeä. Lopulta Hipsun Poju ehti helposti ykköseksi, mutta hylättiin lähdön jälkeen liioista laukoista. Ori olisi mennyt 29-alkuisen ajan, mikäli juoksu olisi hyväksytty. On sanomattakin selvää, että hevosen kunto on huipussaan. Ehjällä juoksulla sitä on vaikea lyödä. Haastajat: 2 Seppele voitti Seinäjoella 2. sisältä 6 Lumi-Oliverin takaa lopulta varmasti. Lumi-Oliver puolestaan yritti tätä aikaisemmin haastaa Vastatuulen tässä onnistumatta. Molempien kunto on hyvällä mallilla. 3 Vellatar peri Kajaanissa voiton, kun Hipsun Poju hylättiin. Vellatar juoksu kuolemanpaikalla ja teki hyvän suorituksen. Mukana on kolme kovaa suosikkia, jotka tamma pystyy haastamaan. Nähtäväksi jää, kuinka hyvin Vellatar tässä onnistuu. 10 Tilun Taru laukkasi Kajaanissa noususta viimeisellä takasuoralla vedettyään Hipsun Pojua perässään. Kunto on hyvä, mutta laukkoja tulee turhan paljon. Kuopiossa hyvällä juoksulla kakkoseksi edennyt ja selvästi voittajalle hävinnyt 4 Kotirannan Ilo tähtää lähinnä keulan tuntumaan samoin kuin Kajaanissa asemansa 2. ulkoa pitänyt 5 Lainaks. Pelijakauma: Hipsun Poju (26%) voisi olla selvempikin suosikki. Juoksunkulku: Seppele hakee johtopaikan nimiinsä ja päästää Lumi-Oliverin eteensä. Myös Hipsun Poju tulee eteenpäin, mikäli pääsee ravia matkaan. IS-pelisuositus - Toto5-4 Pieni: 8, 2, 6, 3, 10 Suuri: 8, 2, 6, 3, 10

Toto5-5 Suosikki: 1 Spirit Squad pääsee loistopaikalta matkaan ja tällä kertaa tamma juoksee mitä todennäköisimmin keulassa. Kunto on tauon jäljiltä hyvällä mallilla, kun Turussa hyvin 5. sisältä lopettanut tamma kiri viimeksi selvästi sijoitustaan paremmin Staro Miamin voittamassa lähdössä. Asetelmat ovat Kaustisella Spirit Squadin puolella. Haastajat: 9 Anni Sue kiri Forssassa mukavasti kakkoseksi ja oli Härmässä aivan asiallinen 6. sisältä. Kirikykyinen menijä on saanut pari starttia alle ja pystyy petraamaan edelleen. 10 Bosses Lady oli tauolta kelpo kakkonen keulasta. Viimeksi tamma matkasi 2. ulkona eikä riittänyt Suur-Hollolan alkuerässä parhaille. Kunto on menossa oikeaan suuntaan, mutta lähtöpaikka on mailille selvä miinus hyvälle lähtijälle. 7 Smiley Match menee hyvin lämpimillä keleillä. Juostava matka saisi olla puoli kierrosta pitempi ja paikka hieman sisempänä, mutta kuntonsa puolesta tamma pystyy paljoon. Se paikkasi toissa kerralla laukkansa hyvin ja voitti viimeksi vaivatta keulasta. Yllättäjät: 6 Rose's Tara lopetti Kokkolassa sisäratajuoksulla tasaisesti kolmanneksi 5 Esmeralda Jonsin vietyä voiton eulasta. Jälkimmäisen kuski vahvistuu. Tauon jälkeen asiallisen juoksun tehnyt 4 Mentha sijoittuu ennemmin kuin voittaa ja näin kovassa tehtävässä rahasija olisi hyvä suoritus. Samat sanat käyvät varsaa odottavaan 2 Rose's Nellaan. 3 Club Nord Chip pääsee asiallisesti matkaan, mutta tauko mietityttää. Pelijakauma: Anni Sue kiinnostaa nousuvireisenä suosikin varmistusmerkkinä. Juoksunkulku: Spirit Squad pitää johtopaikan ja juoksee keulassa. Ylivauhdin vaara on pienehkö. IS-pelisuositus - Toto5-5 Pieni: 1, 9 Suuri: 1, 9

