Ravivihje: Toto5 Oulu 22.6.2020

Toto5-1 Suosikki: 3 Pitch Perfect omaa kapasiteettia nähtyä kovempiinkin lähtöihin ja tamma starttaa tauoltakin suosikkina. Viisivuotias ei ole auton takaa nopeimpia eli sillä haetaan mitä todennäköisimmin selkäjuoksua ja hyvältä lähtöpaikalta hevonen päässee hyviin asemiin. Vastus ei näytä mahdottomalta, joten tamma on huippukuskilla merkki, mistä rastaaminen pitää aloittaa. Haastajat: 1 Cheval De Fer aloitti toissa kerralla johtavan rinnalla ja sai etusuoralla selän eteensä. Lopulta ruuna tuli 2. ulkoa mukavasti perille. Viimeksi viisivuotias teki työt kirissä ja runttasi viime metreillä kakkoseksi. Cheval De Fer on hyvä avaaja ja tällä kertaa sillä yritettäneen johtopaikalle. 9 BWT Alarm ei toissa kerralla pystynyt kengän irrottua parhaimpaansa, mutta viimeksi tahti oli eri ja ruuna runttasi 5. ulkoa kalkkiviivoilla kärkeen ohi Cheval De Ferin ja kumppanien. Takarivistäkin BWT Alarm kuuluu pelihevosiin. Yllättäjät: 8 Veer on hyvä avaaja, joka päässee kasikaistaltakin asemiin. Viimeksi tamma kesti 11,5-vauhtisen avauksen mukavasti ja hävisi kakkoskamppailun vasta aivan kalkkiviivoilla. 5 Aristonin viime startti epäonnistui eikä tamma pystynyt Bodenissakaan lähdönuusintojen takia parhaimpaansa, mutta ennätysjuoksussaan hevonen kiri 3. sisältä hyvin. Ariston pääsee auton takaa hyvin matkaan ja tähän starttiin siltä riisutaan kenkiä. 7 Exploding Anna paikkasi toissa kerralla lähtölaukkansa asiallisesti. Viimeksi tamma oli 2. ulkoa tasainen, joten otteiden on jonkin verran terävöidyttävä, että voitosta voi haaveilla. Pelijakauma: Pitch Perfectin kapasiteetti on paljon viime sijoituksia kovempi, mikä ei välttämättä näy pelijakaumassa. Nousukuntoinen Veer ja viime sijoituksiaan parempaan pystyvä Ariston saattavat myös jäädä alipelatuiksi. Juoksunkulku: Cheval De Fer, Ariston ja Veer avaavat parhaiten. Ensin mainittu juossee johdossa. IS-pelisuositus - Toto5-1 Pieni: 3, 1, 9 Suuri: 3, 1, 9, 8

Toto5-2 Suosikki: 1 Stargazer Lily meni mainiosti talvella ja tamma hoiteli kotiin myös kesäkauden avaustarttinsa. Kuusivuotias lähti toisessa kurvissa kolmannelle ja eteni johtopaikalle eikä hevonen tämän jälkeen enää luopunut paikastaan. Stargazer Lily tähtää hyvänä avaajana koko matkan johtoon, mutta pystyy monipuolisena menijänä pärjäämään muualtakin. Haastajat: 4 Downshifter voitti Joensuussa 2. ulkoa kovalla ajalla ylivoimaisesti ja on etukäteen toinen kovista. Ennätyskuntoisella nelivuotiaalla on vasta vähänlaisesti startteja urallaan ja otteet paranevat jatkuvasti. 9 Penelope Dahlia paikkasi Oulussa hyvin alkulaukkansa ja Kajaanissa tamma lopetti positiivisesti sisäradalta tilaa saatuaan. Tamma kuuluu nousukuntoisena varottaviin. Yllättäjät: 3 Oilhassan on hyvä avaaja, joka haastoi viimeksi tiukasti Stargazer Lilyn tämän takaa. 5 Castle In The Sky laukkasi Kouvolassa ensimmäiseen kurviin ja toisen kaarteen jälkeen. Ruuna pystyy ehjällä juoksulla parantamaan ennätystään selvästi. 10 Short In Notes laukkasi viimeksi kesken hyvän kirinsä ja menetti mahdollisesti totosijan. 8 Mucho Macho Manilla on pitkä tauko alla. Ruunan peruskapasiteetti on hyvä eikä olisi ihme vaikka se pärjäisi heti matalassa sarjassa. Toki lähtöasetelmat ovat vastaan. Oulussa johtavan rinnalta kolmanneksi kestänyt 2 Frank S ja tauolta paluussaan epäonnistunut 11 Quantum Of Dream tulevat rankingissa seuraavina. Pelijakauma: Stargazer Lily saattaa jäädä korealla taulullaan ylipelatuksi. Nousuvireinen Penelope Dahlia kiinnostaa eniten. Juoksunkulku: Stargazer Lily saa alussa haasteen Oilhassanilta, mutta pystynee torjumaan tämän ja juoksee keulassa. IS-pelisuositus - Toto5-2 Pieni: 1, 4, 9 Suuri: 1, 4, 9, 3, 5

Toto5-3 Suosikki: 8 Vernanto kierteli Ylivieskassa rehdisti perille eikä hävinnyt voittoakaan paljoa. Kajaanissa ori lähti etusuoralla kolmannelle radalle toiseksi ja tuli kiihtyvässä tempossa sen minkä jaloistaan pääsi. Loppua kohti vauhti kiihtyi niin rajusti keulapäässä, ettei Vernanton jalat enää pysyneet mukana menossa. Vernanto on saanut pari starttia alle ja menee koko ajan eteenpäin eikä se normaalissa tempossa normaalisti ota laukkoja. Se on kovinta haastajaansa suoritusvarmempi ja rastataan varmaksi. Vernanto lähtee 20m ykköshaastajansa takaa, muttei välttämättä häviä alussa mitään tasaiseen avaajaan nähden. Haastajat: 1 Rupeltaja haparoi toissa kerralla alussa lyhyesti ja otti toisessa kurvissa laukan. Jatkossa Rupeltaja matkasi 2. ulkona, mistä hevonen näytti lopussa muille takakavioitaan. Viimeksi hevonen laukkasi alussa sekä maalisuoralle kaarruttaessa. Ori oli hyvissä asemissa Vernanton tuntumassa eli kunto on edelleen hyvä ja tuskin laskusuunnassa. Rupeltaja on tasainen avaaja ja selvästi Vernantoa epävarmempi tapaus, eli etu on lähtökohtaisesti Vernantolla. 6 Ponnen Aatos meni eilen Kauhavalla iloisesti ja voitti 3. ulkoa ylivoimaisesti. Lähdössä tultiin kolmas puolikas 24,5 -kyytiä ja lopetuskin oli samaa tahtia eli mitään kävelykisaa ei nähty. Ponnen Aatos kuuluu nousuvireisenä varottaviin. 7 Tarun Tykki oli Oulussa tasainen, mutta kiri viimeksi paremmin saatuaan hyvän reissun 2. sisällä/2. ulkona. Vire on kirikykyisellä menijällä nousussa. 2 Lakori seuraili Kajaanin Toto75:ssa 2. sisältä kakkoseksi ja saanee tälläkin kertaa hyvän juoksun kärjen tuntumassa. Pelijakauma: Vernanto on lähdön näkemysvarma ja rastataankin Toto5-tukipilariksi. Mikäli oritta ei lyö varmaksi, Ponnen Aatoksen ja Tarun Tykin peliosuus kannattaa tarkistaa. Lakorin Toto75-hopea voi sen sijaan näkyä liikaa peliprosenteissa. Juoksunkulku: Lakori ja Jonnin Joutava erottuvat alussa. Jatkossa Vinksahti saattaa hakea johtopaikan haltuunsa tai joku takamatkalaisista, jos näillä päästään hyvin matkaan. Rupeltajakin voi edetä keulaan, mikäli alkusävel löytyy nopeasti. IS-pelisuositus - Toto5-3 Pieni: 8, 1, 6, 7 Suuri: 8

Toto5-4 Suosikki: 8 Obrigado oli Joensuussa valmis kilpailemaan korona-tauon jälkeen. Ruuna kiihdytti keulapaikalle ja sai rauhoittaa tempon niin maltilliseksi, ettei kolmannella puolikkaalla prässin ansiosta kiihtynyt tempo haitannut yhtään. Maalisuoralla luokkamenijä karkasi omille teilleen. Obrigado sai startin alle ja pääsee hyvänä avaajana ulkoradaltakin asemiin. Viime kaudella se tykitteli kunnossa ollessaan 13-alkuisia voittoaikoja vaikka joutui tekemään haalaritöitä ihan urakalla. Arvioimme Obrigadon erittäin selväksi ykkösmerkiksi. Haastajat: 1 Don Juan Sisu aloitti Rovaniemellä toisella ilman vetoapua ja sai etusuoralla selän eteensä. Ori kiri asiallisesti kolmanneksi ja meni Kajaaniin eteenpäin. Siellä ori matkasi 4. sisällä ja nousi lopussa ulkoratoja pitkin totoon. Ori on hyvä avaaja, jolla tähdätään tällä kertaa joko keulaan tai Obrigadon selkään. 7 Orlando Knick hakeutui Kajaanissa toiselle ilman vetoapua, mistä ruuna rummutti väkisin ykköseksi loppua kohti selvästi kiihtyneessä tempossa. Viimeksi hevonen haparoi ulkoradoilla loppukaarteeseen ja menetti tempoa. Rytmistä kiinni saatuaan hevonen tuli mukavasti perille ja osoitti jatkavansa hyvässä vireessä. Orlando Knickin vahvuudet tulevat esiin päätöskierroksella. Yllättäjät: 4 Caddie Jo ei saanut Kajaanissa 4. sisältä mahdollisuutta ja olisi ohjastajan mukaan ollut tilaa saatuaan lähellä Toto75-shokkia. Aivan lopussa hevonen ei pitänyt selkäänsä, mutta toisaalta kuski ei hevoselta lisää pyydellytkään. Caddie Jo menee hyvin johtavan rinnaltakin, mutta toki siitä ylisarjassa voittaminen olisi epätodennäköistä. 6 Denver Brodde jaksaa aina vain. Torniossa ruuna nousi 2. sisältä maalisuoralla toiselle radalle ja lopetti hyvin saamatta kunnon mahdollisuutta. Oulussa 4. ulkoa totoon lopettanut 11 Spitfire Effe ja taulujaan paremmat 12 Bear A Title sekä 3 Fakir Victory havittelevat lähinnä kärjen tuntumaan. Pelijakauma: Obrigado voittaa arviomme mukaan lähtönsä useammin kuin kuusi kertaa kymmenestä ja käy pienemmän kuitin varmaksi. Juoksunkulku: Don Juan Sisu puolustaa paikkaansa Denver Broddea ja Obrigadoa vastaan. Jälkimmäisen tullessa aktiivisesti rinnalle tämän selkä kelvannee Don Juan Sisulle. IS-pelisuositus - Toto5-4 Pieni: 8 Suuri: 8, 1, 7

Toto5-5 Suosikki: 9 Enigma Sisu otti Rovaniemellä hopeaa johtopaikalta suoraan paussilta. Kajaanissa Toto75:ssa tamma nousi 5. sisältä viimeisellä takasuoralla 4. ulos ja kiri hyvin maaliin. Tamman vire on nousemaan päin ja tällä kertaa tehtävä on sopivaa tasoa, joten suosikkiasema on perusteltu. Haastajat: 13 Electric Eye Am nousi viimeksi 3. ulkoa aivan asiallisesti neljänneksi ja sai tauon jälkeen toisen startin koneeseen. Vieläkään aivan parasta Electric Eye Amia ei nähty, mutta suunta on oikeaan päin. 11 Listas Hector lopetti Rovaniemellä 2. sisältä kakkoseksi ja sai startin alle. Tasaisen kova matkavauhti olisi ruunan mieleen. 5 Dirk Diggler Sisu kilpailee hyvässä vireessä ja saattaa hyvinkin voittaa kohta jossain. Ylivieskassa viime metrit terävästi lopettanut ruuna sai Kajaanissa vapaata vasta vähän ennen

