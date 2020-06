Ravivihje: Toto5 Pori 21.6.2020

Suosikki: Kakkoskohde on tasainen lämminverimaili. 3 Hocuspocus Avenger pääsee hyvältä paikalta matkaan ja tulee mitä todennäköisimmin saamaan hyvän juoksun parijonossa. Sellaisella tamma pystyy kirimään korkealle. Turussa keulasta voittanut menijä teki Riihimäellä erittäin hyvän juoksun viimeisestä parista ulkoa. Kunto ei ole ainakaan laskemaan päin ja kyytiin hyppää kuuma kuski, joten Hocuspocus Avengerissa on jopa varma-ainesta.

Haastajat: 5 Marcos Gallon on ollut tauon jälkeen sen verran hyvä, että nopea ruuna on otettava vakavasti. Forssassa johtavan takaa ykköseksi kirinyt viisivuotias oli Teivossa siihen nähden oikein hyvä johtavan rinnalta, että hevonen on selvästi paras selkäjuoksulla. Kaikesta näkee, että ruuna kilpailee huippuvireessä ja nappikiihdytyksellä viisivuotias nähdään keulassa. 2 Gabriella La Renta on nopea avaaja, jolla kuski yrittää johtopaikalle. Sieltä tamma nappasi edellisen voittonsa Turussa. Porissa kuusivuotias kohtasi pari kovempaa eikä pysynyt näiden kyydissä 2. sisältä ennen laukkaansa loppusuoralla. 9 Nazareth puolestaan kierteli Mikkelissä 3. ulkoa positiivisesti perille ja sai startin koneeseen. 10 Daisy Nash lopetti Forssan kisoissaan mukavasti hyvillä selkäreissuilla ja pystyy tasaisessa lähdössä sijoittumaan ainakin kärjen tuntumaan.

Yllättäjät: 8 Dauntless Girl kiri Forssassa taukostartissaan ykköseksi keulahevosen takaa. Tamma on hyvä avaaja, jolla aktiivinen kuski saattaa näistäkin asemista satsata. Se nostaisi kuolemanpaikalle jäämisen riskin korkealle. 12 Exceptional teki Forssassa sen minkä pystyi 3. ulkoa ulkoratoja pitkin. Kunto on asiallinen, mutta tehtävä voi tälläkin kertaa muodostua liian haastavaksi. 6 Sturdy Stride on valmentajan mukaan rauhoittunut tauon aikana. Startti näyttää, mitä muutos tietää starttisuorittamisen suhteen. 11 Ballerina Fastbackilla on luokkaa, mutta vuosien tauolta kärkisija olisi heti yllätys.

Pelijakauma: Hocuspocus Avenger (23%) on sopivasti pelattuna kiinnostava Toto5-varma.

Juoksunkulku: Gabriella La Renta sekä Marcos Gallon iskevät alussa yhteen ja lopulta jälkeen mainittu edennee johtoon. Myös Dauntless Girl saattaa tulla alussa eteenpäin aina johtavan rinnalle.