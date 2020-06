Ravivihje: Toto75 Härmä 20.6.2020

Suosikit: Kolmannessa Toto75-kohteessa lämminveriset ravaavat hieman harvinaisemmin 3100 metriä autolähetyksellä ja on jopa todennäköisempää, että lähdössä nähdään uusi Suomen ennätys, kuin ettei nähdä. "Tavoiteaika" on Issaquah Sundin 14,6. Joskaan ennätyksestä nyt ei ole tarjolla kuin kunniaa, joten se on lähinnä sivutuote, jos on tullakseen. Kaksi hevosta erottuu tällä stayer-matkalla ja pelikansa liputtaa liian selvästi 12 Don Williamsin puolesta 1 Majestic Manin kustannuksella. Don Williams on aloittanut Suomessa kahdella näyttävällä voitolla, eikä tyyliä voi kuin ihastella, mutta on hyvä huomioida, että edellisissä vastuskin on ollut kovin matalaa tasoa. Lähtöasetelmat suosivat Majestic Mania, jonka pitäisi saada sisäradalta puolustettua keulapaikka varsin vaivatta ja hevosen tuskin tarvitsee pitää alkumatkalla kovin kovaa hoppua, ennen kuin pelisuosikki marssii rinnalle vaatimaan tempoa. Majestic Manin talven Ranskan kiertue ei tuonut kaksarisijoja, mutta Turun taukostartin upean kirin perusteella tuliaisina oli rutkasti rutiinia ja jämäkkyyttä olemukseen, eivätkä talven esityksetkään missään nimessä huonoja olleet. Näistä lähtökohdista suosikkikaksikon kuuluisi olla korkeintaan aika tasaveroinen.

Yllättäjät: Muille tulee kovan kaksikon takana hiki, mutta jonkun muunkin on myös otettava totosija ja sille paikalle riittää ehdokkaita. 8 Ricocone sai kurjan lähtöpaikan, mutta sillä on näyttöjä pidemmiltä matkoilta ja positiivinen paikkoja avannut taukostartti kropassa. 9 Excalibur It on ollut tauon jälkeen kaksi kertaa hyvä kakkonen johtavan rinnalta. Nyt ruuna pääsee väistämättä iskemään selistä. 11 Zeus Kemp kiersi Suur-Hollola-ajon alkukilpailussa johtavan rinnalle ja puristi neljänneksi. Ruuna ei taida enää vakavien ongelmien jälkeen päästä ihan huipputasolleen, mutta on edelleen kilpailukykyinen hevonen näihin lähtöihin. 13 Hazelhen Hermes oli talvella pariin otteeseen suorastaan loistava ihan avoimella tasolla saakka, mutta koronatauon jälkeen otteet ovat olleet vain tasapaksuja. Sitkeä ruuna saattaa kuitenkin parantaa starttien myötä nopeastikin.

Pelijakauma: Voitto tuskin lipsahtaa suosikkikaksikon ulkopuolelle, mutta niiden kuuluisi olla huomattavasti lähempänä toisiaan pelijakaumassa.

Juoksunkulku: Majestic Man pitää sisäradalta johtopaikan ja saanee vetää maltillista tempoa siihen saakka, kunnes Don Williams kiertyy rinnalle. Sen jälkeen kisaan tuleekin hurjasti tempoa ja Suur-Hollola-ajoon tähtäävällä Majestic Manilla saatetaan jopa luovuttaa keulapaikka pelisuosikille vielä varsin myöhäisessä vaiheessa.