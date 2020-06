Ravivihje: Toto65 Härmä 19.6.2020

Suosikki: 5 Cheri Sane ei ole tauon jälkeen sijoittunut totoon, mutta kunto osoittaa vahvasti noususuuntaan ja lisäksi ruuna pääsee tällä kertaa kilpailemaan mielimatkallaan. Seinäjoella Cheri Sane matkasi 2. sisällä ja oli päätöspuolikkaan alussa seuraamisvaikeuksissa keulaan nähden. Ruuna otti hetkeä myöhemmin selkänsä kiinni ja jäi lopulta pussiin. Voimia ei vaikuttanut olevan hirveästi varastossa. Viimeksi Teivossa tempo oli alusta loppuun reipasta ja Cheri Sane polki positiivisesti perille etäältä 6. ulkoa. Tällä kertaa nopea avaaja pääsee nopealla kuskilla hyvin todennäköisesti keulaan.

Haastajat: 10 Hamlet Star on huomioitava tauolta, sillä kyseessä on voitokas menijä joka menee kausi kaudelta eteenpäin. Takarivin lähtöpaikka on miinusta, kun hevonen on usein pärjännyt keulapäästä. Kaikesta huolimatta viisivuotias on mahdutettava peleihin. 8 Rowhill's Killer kilpailee hienolla tulosrivistöllä. Ori sai tauon jälkeen startin alle Jyväskylässä, missä ohjastaja tarjosi hevoselle hyvän juoksun 3. ulkona. Kirivaiheessa viisivuotias eteni 2. ulos ja kiri positiivisesti perille. Startti alla ori pystyy petraamaan, mutta lähtöpaikka on haastava. 6 Raise Wise As meni Joensuussa 2. sisältä kovan ajan. Nopea avaaja on kuolemanpaikan välttäessään mukana voittotaistossa.

Yllättäjät: 2 Arvika By Night pystyy nähtyä parempaan ja on hyvältä lähtöpaikalta yllättäjäosaston kärkeä. 1 Acorn Shell debytoi uudessa kotimaassaan. Ori on pitkältä paussilta iso arvoitus, mutta tulee nopeana lähtijänä mitä todennäköisimmin juoksemaan keulahevosen takana. Sieltä ori pystyy kamppailemaan totosijoista. 7 Vanilla Price on periksiantamaton menijä, jolle mailin matka ei ole etu, kun kyseessä on enemmän vahva kuin nopea menijä. Oulussa Vanilla Price tuli totutun periksiantamattomasti perille vaikka juoksu ei onnistunut yhtään. Tamma kiersi toisessa kurvissa keulan rinnalle ja kamppaili positiivisesti. Epävarma mutta vauhdikas ja voitokas 4 Curakao kuuluu paussilta useaan merkkiin. Varsaa odottava 3 Rose's Nella ja startin alle saanut, heikolta paikalta starttaava 12 High Profile tulevat seuraavina rankingissa.

Pelijakauma: Ylivauhdin vaara on olemassa, joten Cheri Sane saattaa hyvä aika alla kerätä liikaa peliä osakseen vaikka onkin todennäköisin johtonimi.

Juoksunkulku: Cheri Sane avaa johtoon ja Acorn Shell pääsee tämän kantaan. Raise Wise As jää johtavan rinnalle ja saattaa aktiivisella kuskilla pitää huolen reippaasta temposta.