Ravivihje: Toto5 Kuopio 18.6.2020

Suosikki: Kolmannessa Toto5-kohteessa areenan valtaavat amatöörit ja odotettavissa on sekava kattaus. 4 Gambling Face aloitti Suomessa jykevästi, kun Veli-Pekka Toivanen kaasutti 8-radalta heti eteenpäin ja ruuna pääsi kiertelyiden jälkeen lopulta johtoon 2. kaarteessa. Rankka alku painoi lopussa, mutta 4-vuotias vastasi silti rehdisti ykköseksi. Startti alla otteiden luulisi vielä terävöityvän. Ohjastaja ei ole lähdön kärkikaartia, mutta Oulun perusteella 4-vuotiaalla ei tarvitse kyttäillä selkiä.

Haastajat: 7 Redemption otti viimeksi harvinaisen laukan, mutta osoitti sen jälkeen, että kunto pitää. Vermossa ruuna oli johtavan rinnalta sitkeä kakkonen tätä selvästi kovemmassa seurassa. Paikka on kurja, mutta Vermon perusteella 5-vuotias pystyy tekemään tässä seurassa oman juoksunsa.

2 Jasmine Zon on tehnyt vakaata työtä tauon jälkeen ja kyydissä on tuttu kuski, joka on näissä aina plussaa. Vauhtikestävä tamma on sopivalla paikalla ja juoksu tuskin menee kovin pieleen missään tapauksessa.

8 All In Laddie kokosi viime kaudella hyvän statistiikan, vaikka ehti olla useampaankin otteeseen epäonninen juoksunkulkujen suhteen. Viime vuonna ruuna oli mainio suoraan tauolta ja Janne Räisänen on tähän lähtöön ykköskorin kuljettaja.

Vauhdikas 6 Neymar joutui hakemaan kokeesta kilpailuluvan takaisin, kun hylkäyksiä kertyi kolme putkeen. Ruuna riittää tässä hevosena varmasti, jos raviongelmat hellittävät. Oulussa hevonen oli Gambling Facen takana 2. sisällä, kun se meni viimeisessä kaarteessa vinoksi ja hyppäsi. 6-vuotias olisi silloin ollut pitkältä tauoltakin heti tototaistossa ilman laukkaa.

Yllättäjät: 5 Ciao Ferrari osaa kiriä napakasti saadessaan mieleisensä juoksun, mutta kuten statistiikka osoittaa, niin voittaminen ei ole ihan mielekkäintä puuhaa. 11 Winds of Changella ja 12 Oogie Boogiella on voittoja alla, mutta näissä lähdöissä tuppaa jostain syystä olemaan äärimmäisen vaikea ehtiä takaa kärkeen. 1 Fiona Journey oli pettymys Koivusilta. Tamma aloittaa nyt uusista käsistä ja uusi valmentaja on aika varovainen. Luokkaa pitäisi toki olla tällaiseen porukkaan. 3 Mr Dave väläyttelee ja valmentaja huomauttaa, että hevosella tuntuisi nyt pitkästä aikaa olevan asiat oikealla mallilla.

Pelijakauma: Jasmine Zon (35 %) on aivan liian suuri suosikki ja lähtö on muutenkin selvästi alustavaa pelijakaumaa tasaisempi.

Juoksunkulku: Oikeastaan koko eturivi pystyy avaamaan kovaa ja kun asialla ovat amatöörit, niin hevosten kiihdytyskäyttäytyminen saattaa vaihdella selvästikin normaalista. Neymarilla on ainakin tavattu ajaa heti alusta hyvinkin aktiivisesti ja veikataan, että se on lopullinen johtonimi.