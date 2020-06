Ravivihje: Toto65 Tornio 17.6.2020

Toto65-1 Suosikki: 5 Herra Heinämies starttaa Toto65-avauksen suursuosikkina. Ori on saanut paussin jälkeen pari starttia kroppaansa ja vire näyttää vahvasti ylöspäin. Oulussa Herra Heinämies ei päässyt ravia matkaan, mutta kulki jatkossa erittäin hyvin ja nappasi kakkossijan. Viimeiset 1900 metriä hevonen kiiruhti pitkälti alle 23-kyytiä. Viimeksi ori heitti 2. ulkoa reissuun viimeisen takasuoran alussa ja runttasi kirinsä rehdisti perille. Viimeiset 700 metriä ori lenteli peräti 18,6-kyydillä. Moiset vauhdit riittävät tällä kertaa pitkälle, kun vastus on selvästi helpompi. Haastajat/yllättäjät: 6 Iikori avaa auton takaa hyvin ja päässee tällä kertaa mielipaikalleen keulaan. Siitä ori on ollut selvästi paras. Joensuussa 4. sisältä tasaisesti kolmanneksi lopettanut menijä otti viimeksi laukan päätöskierroksen alussa 4. sisältä. Herra Heinämiehen lyöminen voi keulastakin olla liian kova tehtävä, mutta totomatsiin ori ehjällä juoksulla osallistuu. 8 Jepulis runttasi Ylivieskassa keulahevosen rinnalta etusuoralla keulaan ja niukkaan voittoon. Kajaanissa ruuna tuli hyvin perille 21,5-vauhtisessa lopetuksessa. Jepulis on paras johtavan rinnalta, minne ohjastaja ruunalla tälläkin kertaa navigoinee. 1 Tarun Tykin kiri ei irronnut vielä Oulussa 2. ulkoa, mutta tärkeintä oli, että hevonen sai startin alle tätä kisaa ajatellen. Hyvältä lähtöpaikalta kirikykyinen menijä omaa yllätyssauman. Pelijakauma: Herra Heinämies on Toto65-pelin todennäköisimpiä voittajia ja käy varmaksi peleihin. Juoksunkulku: Iikori avaa keulaan ja saa Jepuliksen rinnalleen. Herra Heinämies asettuu tämän kantaan. IS-pelisuositus - Toto65-1 Pieni: 5 Suuri: 5 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-2 Suosikki: 10 MAS Dominant ei Kuopiossa pärjännyt Kuopio Stakesissa, kun hevonen joutui sekä karsinnassa että finaalissa taivaltamaan hurjan Mascate Matchin ulkopuolella kuolemanpaikalla. MAS Dominantin esityksiä ei voi lytätä vaikka sijoitukset keskinkertaiseksi jäivätkin. Tällä kertaa tehtävä on sopivampi ja ruuna starttaa matkaan suosikkinamme saatuaan pari starttia alle. Kirikykyinen menijä on takarivistäkin varteenotettava voitontavoittelija. Haastajat: Joensuussa keulahevosen kupeelta kakkoseksi kamppaillut 5 Edfromed jysäytti viimeksi pommin sopivalla reissulla 3. sisältä. Ruuna nousi avojaloin kilpailleena loppukurvissa 2. ulos, mistä kiri oli voitokas. Viisivuotias ei kamppaile alussa keulasta, mutta pystyy päätöskierroksella jyskyttämään korkealle. Hyvin matkaan pääsevä 4 Livi Mystery oli Oulussa erittäin hyvä kuolemanpaikalta ja viimeksi ruunalle ikään kuin tarjottiin voittoa sopivalla tempolla keulajuoksulla. Rinnalla oli kuitenkin Orlando Knick, joka painoi päätöskierroksella hiileen ja menikin lopulta ohi. Livi Mystery kilpailee nousuvireessä ja voittaakin ennen pitkää, jos hyvälle avaajalle tarjotaan jatkuvasti näin otollisia lähtökohtia. Tallia vaihtanut 1 Queen Adele oli Gävlessä kelpo kakkonen johtavan takaa ja viimeksi tamma ennätti kovalla loppukirillä ykköseksi 4. ulkoa. Tamma ei ole alussa raketti, mutta pääsee kuitenkin aivan asiallisesti matkaan. Hyvä juoksu on näistä asemista tiedossa. 2 Gun de Chanlecyn vahvuudet ovat tasavauhtisena menijänä päätöskierroksella. Nelivuotiskausi ei ole toistaiseksi ottanut tuulta alleen, mutta kannattaa muistaa, että sisältä löytyy nähtyä enemmän luokkaa. Yllättäjät: 7 Fade To Black pääsi Mikkelissä keulaan, mistä ruuna piti helposti ykköseksi. 6 Re Love painoi Bodenissa keulassa ohjille ja kesti reippaan tempon kunnialla. Avauskierros oli peräti 12-vauhtinen. 9 Bajkal Graff kohtaa kovia, mutta nykykunnossa ruuna on otettava vakavasti. Viimeksi ruuna koki häiriötä loppukurvissa, mutta ehti silti suoralla ohi Satellit L.A.:sta. Selkäjuoksulla ruuna lopettaa jälleen korkealle. Pelijakauma: MAS Dominant ja Livi Mystery saattavat jäädä alipelatuiksi. Juoksunkulku: Livi Mystery avaa keulaan ja Re Love tähtää tämän taakse. Edfromed kiertää kuolemanpaikalle. IS-pelisuositus - Toto65-2 Pieni: 10, 5, 4 Suuri: 10, 5, 4, 1, 2, 7, 6, 9 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-3 Suosikki: 12 Asterisque ei ole tehnyt starteissaan mitään väärää - pikemminkin päinvastoin. Silti oriin iltapuhde on mailille 12-radalta kaikkea muuta kuin puistokävely. Oulussa etusuoralla keulaan edennyt ja maisemiin karannut ori ilmoittautuu mukaan voittomatsiin, mikäli juoksu vähänkään näistä asemista onnistuu. Sille jäi viimeksi niin paljon varaa, että kovakin aika mailille on mahdollinen. Haastajat: 3 Exploding Belle tulee saamaan hyvän juoksun parijonossa, millaisella tamma pystyy osallistumaan voittotaistoon. Hevonen meni Lahden startista eteenpäin ja Seinäjoella se oli ykkönen edettyään etusuoralla keulaan. 5 Like A Boeingin lähtöasetelmat ovat suosiolliset ja ruuna pyrkii johtamaan lähtöä koko matkan. Viimeksi ruuna kiri ykköseksi selästä, mutta nimenomaan johtopaikka on se toimisto, mistä kuusivuotias on parhaimmillaan. Siltä otetaan tähän starttiin kengät pois, mikä on hevosen optimibalanssi. Yllättäjät: 8 I Feel On Firen kapasiteetti riittäisi pitkälle, mutta kasikaistalta se vaatii paljon tuuriakin että kärkisija irtoaa. Paremmista asemista Kuopio Stakesiin osallistunut ruuna olisi kuulunut haastajiin. 6 Digital Asset oli Uumajassa hieman tasapaksu 2. ulkoa suosikkina. Lyhyemmällä startitvälillä ruuna pystyy parempaan. Se pääsee auton takaa hyvin liikkeelle. 10 Tilda Sonik lopetti Oulussa mukavasti 4. sisältä ja 11 M.T.Miss Molly puolestaan voitokkaasti Rovaniemellä keulan takaa. 9 Nehemiah ei Rovaniemellä vakuuttanut 5. sisältä, mutta sai kuitenkin startin alle tauon jälkeen. Pelijakauma: Suosikkikolmikko erottuu muista. Juoksunkulku: Like A Boeing täräyttää keulaan ja Attaboy majoittuu tämän taakse. Asterisque voi kiertää keulahevosen kupeelle, mikäli matkavauhti rauhoittuu selvästi. IS-pelisuositus - Toto65-3 Pieni: 12, 3, 5 Suuri: 12, 3, 5, 8, 6 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-4 Suosikki: 4 Bottnas Easy Cash ei toissa kerralla pärjännyt johtavan rinnalta, mutta viimeksi ruuna oli parempi erittäin haastavista asemista. Kuusivuotias pakitteli alussa hännille eikä osallistunut lähtöön kuin aivan viime metreillä, kun hevonen kiri kaukaa takapareista kamppailemaan kärkisijoista. Ruuna pääsee hyvältä paikalta matkaan ja juoksun onnistuessa Bottnas Easy Cash kirii korkealle. Haastajat: 8 Lastsundayinmay voitti aluksi kaukaa takapareista ja viimeksi helposti johdosta. Asterisquen tavoin Lastsundayinmayn lähtöpaikka on yönmusta, mutta kunto on nousussa. 5 Nolimitjimmit on hyvä avaaja, joka katsonee keulat. Siitä monipuolinen menijä pystyisi paljoon. Ruuna on ottanut uransa yhdeksästä voitostaan neljä mailin matkalla. 9 Hard To Trick karkasi Rovaniemellä keulasta ylivoimaiseen voittoon eikä ollut Bodenissa niin huono kuin sijoitus antaa ymmärtää. 4./5. ulkoa oli hankala nousta kärkeen hyvätasoisessa lähdössä. Tamma omaa menestyssauman, mikäli ei jää alussa liian kauas kärjestä. 11 Zultanio avasi kauden keulavoitolla ja viimeksi ruuna kohosi 2. ulkoa lähimmäksi voittanutta Sultan Journeyta. Viisivuotias menee startti startilta eteenpäin. Yllättäjät: 6 Barbed Wire Broncolla ajettiin Skellefteåssa 4. ulkoa maltilla ja ruuna jäi taukostartissaan lopulta pussiin ja menetti mahdollisuutensa. Lopussa hevonen täytti tyhjää tilaa sen verran hyvällä tyylillä, että sille on laskettava yllätyssauma tässä lähdössä. 3 Lionize on tauon jälkeen saanut pari starttia alle ja kirikykyinen menijä pääsee sen verran hyvistä asemista liikkeelle, että hyvä sijoitus on otettavissa. Toki voitto yllättäisi. 2 Denver Brodde on tasainen suorittaja, joka pystyy hyvällä juoksulla sijoittumaan kärjen taakse. 7 Verozzo oli Eskilstunassa tasainen kärjen tuntumasta ja tekee ensiesiintymisensä uudesta tallista. Pelijakauma: Suosikkiviisikolla pärjää tässä lähdössä pitkälle, mutta mikäli näitä varmistelee, Barbed Wire Bronco voi jäädä alipelatuksi varmistusmerkiksi. Juoksunkulku: Nolimitjimmit avaa johtoon ohi Denver Brodden. Bottnas Easy Cash tai Lastsundayinmay kiertyy toisen radan veturiksi. IS-pelisuositus - Toto65-4 Pieni: 4, 8, 5, 9, 11, 6 Suuri: 4, 8, 5, 9, 11, 6 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-5 Suosikki: 13 Special Present teki viime kaudella hyvää jälkeä vaikka ikäluokkalähtöjen palkintolaattoihin jäikin nimi painamatta. Tauolta paluussaan ori ei ollut parhaimmillaan kierrettyään etusuoralla johtaneen Troopersin rinnalle. Special Present jäi tämän kyydistä lopussa, mutta sai joka tapauksessa startin alle ja pääsee tällä kertaa sopivassa tehtävässä matkaan. Special Present on hyvän kapasiteetin omaava menijä, joka pystyy tekemään pitkänkin kirin takapareista. Haastajat: 7 Käthy on selvästi tauluaan mojovampi kilpatamma, joka tekee ensiesiintymisensä uusista käsistä. Käthy pystyy parhaimmillaan ollessaan tekemään itse töitä ja kuuluu heti tauolta pelihevosiin. 9 Peppe Roc laukkasi Oulussa ensimmäisessä kurvissa, mutta kulki tämän jälkeen mukavasti. Ruuna on tehnyt hyviä juoksuja kolmella kilometrillä. 15 Willy Fog lopetti Oulussa kaukaa takaa hyvin ja tähän kisaan ruunalta otetaan etukengät pois. Se on hevosen optimibalanssi. Yllättäjät: 10 Don Defender lopetti Vermosssa hyvin stayer-matkalla ja pyrkii tälläkin kertaa haastamaan suosikit. Voitto olisi edelleen ainakin pieni yllätys. 16 Mr Sånna ei ole viime starteissaan ollut terävimmillään, mutta hyväluokkainen pystyy hyvänä päivänään parempaan. Se kuuluu tällä kertaa yllättäjäosastoon, kun sarja ei ole osuvimmasta päästä. 14 Stonecapes Pro yllätteli talvella nimenomaan kolmella kilometrillä. 3 Simon Angel puolestaan pystyy tarkalla juoksulla sijoittumaan kärjen taakse. Voitto yllättäisi, kun tamma ei ole aina kovin taistelija loppumatkasta. 12 Quite A Star aloitti tasaisella esityksellä sisäratajuoksulla. Startti alla parempaa voi olla luvassa. Pelijakauma: Special Present jätetään Toto65-apuvarmaksi, kun mieleistä toista varmaa ei Herra Heinämiehen kylkeen ole muissa kohteissa tarjolla. Haastajista Peppe Rocin ja Willy Fogin peliosuutta kannattaa seurata. Juoksunkulku: Simon Angel etenee alkumatkalla johtoon ja odottaa takamatkalaisista selän eteensä. Käthy tai Peppe Roc hakenee keulat nimiinsä. IS-pelisuositus - Toto65-5 Pieni: 13 Suuri: 13 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-6 Suosikki: 5 Brooklyn Hill palasi Bodenissa upeassa iskussa paussilta ja voitti kovalla ajalla. Hevonen avasi auton takaa hyvin ja pääsi reipasvauhtisessa kisassa johtavan kantaan. Sieltä Brooklyn Hill nousi viimeisellä takasuoralla toisen radan veturiksi ja eteni niukkaan mutta varmaan voittoon ennen tallikaveri Hesiodia. Brooklyn Hill avaa auton takaa mainiosti ja tähtää koko matkan johtoon. Haastaja: 11 Selmer I.H. on takarivistäkin varteenotettava voitontavoittelija suoraan paussilta. Ruunan viime kausi meni alle odotusten, mutta nelivuotiaiden Breeder's Crown -voittajan kapasiteetti ei ole hävinnyt mihinkään. Kuusivuotias on ehjällä juoksulla ja hyvin käyttäytyessään vaarallinen vastustaja myös suosikille. Yllättäjät: 10 Magnifik Broddella on edellisen tapaan taukoa alla, mutta ei yhtä pitkästi. Takarivin lähtöpaikka ei ole paras mahdollinen lähtöasetelma nopealle avaajalle, mutta on hevonen pystynyt menestymään takaakin. Ruuna on suosikkikaksikon ykköshaastaja. 4 Mariano lopetti Bodenissa 6. sisältä positiivisesti. Ruuna on ollut koko ajan tasaisessa starttirytmissä, mikä on etu kovimpiin kilpakumppaneihin nähden. 12 Gute Band juoksi Kuopiossa ensimmäisen kierroksen toisen radan veturina eikä jaksanut puristaa perille. Tällä kertaa lähtöasetelmat ovat pahasti vastaan. 7 Labero Broline lopetti toissa kerralla hyvin 4. sisältä ja viimeksi ori oli jonkin verran sijoitustaan parempi kaukaa takajoukoista. Tähän starttiin oriille tehdään virityksiä. Nopea 6 Remote Control, tauolta palaava 8 Regent Zet ja startin alle saanut 2 Maffioso Face tulevat rankingissa seuraavina. Pelijakauma: Brooklyn Hill saattaa lopullisessa pelijakaumassa jäädä liian selväksi suosikiksi hyvä voittoaika alla. Juoksunkulku: Brooklyn Hill avaa johtopaikalle ja saa vetää mieleistään tahtia. IS-pelisuositus - Toto65-6 Pieni: 5, 11, 10 Suuri: 5, 11, 10 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

