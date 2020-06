Ravivihje: Toto5 Teivo 16.6.2020

Suosikki: 7 Hill Yes on kiistatta Toto5-pelin neljännen kohteen kovaluokkaisin menijä ja sillä varjolla suosikki, vaikka valmentaja tuokin hevosen erityisen suurella varauksella tauolta starttiin. Siru Juutinen tapaa tosin olla yleensäkin varovainen kommenteissaan. Jenkkiruuna on lyönyt jopa näytöstyyliin paljon tätä kovempiakin vastustajia ja hevonen on ollut ennenkin mainio tauolta, mutta hevosella on ollut vakavia terveyshaasteita ja se palaa radoille valmentajansa mukaan maltillisesti, sekä hyvin eri tavalla valmisteltuna kuin yleensä.

Haastajat: 5 Mamajuana on sähäkkä tamma, joka saisi taistella lopussa hieman innokkaammin, mutta peruskyvyiltään hevonen on tähän sakkiin riittävä. Lappeessa Mamajuana kiersi pitkällä kirillä totoon ja nyt riisutaan pitkästä aikaa kenkiä, joka saattaa tuoda hieman lisäpotkua.

11 BWT Danger on 75-tason menestyjä ja oikeinkin hyvä hevonen tähän porukkaan, mutta alla on vaisu taukostartti, poisjäänti ja lähtöpaikka on näille lentokeleille varsin tukala. Ruuna kuuluu kuitenkin luokallaan ajoissa kupongeille.

10 Erna's King on viime kisan perusteella taas tuloillaan. Sijoitus jäi Porissa heikoksi, mutta ruuna kulki epäonnisen juoksunkulun jälkeen viimeisen mailin alle 14-vauhtia ja on yleensä vielä terävöitynyt selvästi saatuaan tauolta startteja.

Yllättäjät: 1 Vitulano Lung oli Suomen debyytissään kohtalainen noustuaan matkalla 3. sisältä toiselle ilman vetoapua ja nyt nappipaikalla, mutta sen peliosuus on siltikin mystisen korkea. 12 Johnny English kelpaa kurjalta lähtöpaikalta jättiyllättäjänä mukaan, sillä hevosella ajetaan pitkästä aikaa ilman kenkiä. Sillä balanssilla tuli viime kauden ainoa voitto ja hevonen on riviään kyvykkäämpi. 6 Star To Be Loved tuntuu olevan lähes krooninen alisuorittaja ainakin kun valmentaja on itse ohjissa, mutta potentiaalia on ihan riittävästi omiin sarjoihin. 4 Pops' Sunrise on palannut Harri Koivusen talliin, josta hevonen suoritti viime vuonna hyvin, mutta ainakaan taukostartti ei vielä puhutellut. Joskin juoksukin meni tätä kovemmassa lähdössä hankalaksi. 3 Blue Flash aloitti mukavasti uudesta tallista talvella, mutta helmikuun lopussa oli ongelmia ja ruuna jäi tauolle. Hyvä avaaja voi olla nappipaikalta tässä yllättävän korkealla, jos palaa tasolleen, kuten treeniotteet voisivat antaa olettaa.

Pelijakauma: Hill Yes (23 %) voisi olla periaatteessa isokin suosikki, mutta hevonen on nyt melkoinen kysymysmerkki ja sen myötä koko lähdön arvioiminen on haastavaa. Erna's King (3 %) ja Johnny English (1 %) ovat ainakin rastin arvoisia lähes pelaamattomina ja Vitulano Lung (15 %) on jopa oudon yliarvostettu.

Juoksunkulku: Radoilta 5-7 kiihdytetään liukkaimmin. Hill Yes viuhtoo ulkoakin johtoon. Sillä saattaa toisinaan jäädä vaihde silmään ja silloin matkavauhti olisi raastavan kovaa.