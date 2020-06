Ravivihje: Toto5 Turku 15.6.2020

Suosikki: Kolmas kohde näyttää täydeltä ryhmälähdöltä, mutta kyseessä on voltti. 9 Bello Ragazzolta jätettiin Porissa ylimääräiset varusteet pois ja ruuna keskittyi kilpailemiseen paremmin kuin aikaisemmin, jolloin nelivuotias häselsi ylimääräistä. Bello Ragazzolla ajettiin maltillisesti sisärataa, mistä hevonen lopetti positiivisesti viidenneksi. Startti alla nelivuotias pystyy parantamaan ja ehjä suoritus alla sillä saatetaan ajaa tällä kertaa rohkeammin.

Haastajat: 2 Burnout otti Turussa maksimit 4. sisältä ja Porissa ruuna nousi 5. ulkoa kelpo tyylillä rahasijan syrjään kiinni. Nelivuotias ei ehdi alussa nopeimpien matkaan vaan keskittyy tasavauhtisena menijänä enemmän päätöskierrokseen. Burnout tulee aina hyvin perille. 8 Golf Widow Temple oli viimeksi normaalia vaisumpi syystä jota valmentajakaan ei osannut nimetä. Harjoituksissa tamma on mennyt hyvin ja osaavista käsistä viivalle palatessaan se on syytä huomioida heti peleissä. 4 Bwt Dictator on mennyt valmentajan mukaan tauon aikana eteenpäin. Ruuna on tasavauhtinen menijä, mutta on tauon aikana saanut lisää nopeutta otteisiinsa. Ehjä suoritus on taustajoukoille ykkösasia, ja jos hevonen suorittaa ilman laukkaa, kärkisija on otettavissa.

Yllättäjät: 3 First Gonna Fly kilpaili talvella menestyen mukavasti. Ori palaa paussilta ja uusi ennätystulos on ehjällä suorituksella heti haarukassa. 7 Uphouse Ace tuli Porissa 4. ulkoa kiertelemättä tasaisesti ja sai startin koneeseen. Pystyvä mutta epävarma 12 Maloney sekä tarkalla juoksuilla hyviin lopetuksiin yltävät 5 Demigod ja 10 Shot On Goal tulevat seuraavina.

Pelijakauma: Burnoutin peliosuutta kannattaa seurata - ruuna saattaa jäädä ylipelatuksi.

Juoksunkulku: First Gonna Fly päässee keulaan, kun eturivissä ei ole starttiraketteja vastassa.