Ravivihje: Toto5 Riihimäki 14.6.2020

Suosikki: 4 Crossfire Annie ei ole vielä laukatonta juoksua hävinnyt ja 5-vuotiskausi on alkanut kahdella oikein tyylikkällä keulavoitolla. Riksun tehtävä ei ole tasoltaan ainakaan tiukempi kuin toukokuun voitoissa. Tamma juoksee nyt ensimmäistä kertaa urallaan 2600 metriä, mutta on vaikea nähdä miksi se olisi jotenkin kynnyskysymys. Hevonen on toki laukannut kolme kertaa seitsemään kisaansa, mutta toisaalta auton takaa lähtenyt nyt joka kerran kiltisti ravia.

Yllättäjät: 2 Bearway teki ennen koronataukoa äärimmäisen vahvat esitykset lähtölaukkojen jälkeen ja sama kaava jatkui tauon jälkeenkin. Ruunalla voisi ehjällä juoksulla olla potentiaalia jopa haastaa suosikki, mutta toisaalta kiihdyttäminen on ollut viimeisissä niin toivottoman epävarmaa, että on vaikea uskoa hevosen pääsevän ravilla matkaan. Jukka Torvinen ohjastaa nyt toista kertaa, joten josko hän olisi oppinut hevosesta jotain uutta. 6 Our Lexa nappasi viimeksi uransa avausvoiton isona yllättäjänä, mutta esitys oli tosi sitkeä, eikä ykkönen tullut vahingossa. Ruuna kiersi lähes koko viimeisen tuhannen kolmannella, kulki 13,1/700 metriä ja punnersi ykköseksi. 3 How High The Moon oli Lahdessa tauolta ja keulapaikalta hieman nahkea kolmas. Nyt tarjolla voisi olla paikka suursuosikin takana 2. sisällä, josta totosijaputkea olisi hyvä jatkaa. 9 Haldiaz jäi Mikkelissä pussiin. Tammalla on kykyjä, mutta ei ole ihan sattumaa, että voittosaldo on avaamatta, sillä hevonen on useinkin aika vino maalisuoralla. 11 Susan Sapphire palasi voittoiskussa sairastauolta maaliskuussa. Valmentajan mukaan hevonen on varmaan aika lailla samassa iskussa nyt kuin tuolloin, mutta lähtöpaikka on toki hankala. 12 Zagat kärsii nopeana hevosena merkittävästi takarivistä, eikä juostava matkakaan ole välttämättä mieluisin mahdollinen. 8 Hila's Eltonin suoritukset vaihtelevat suuresti sen mukaan juokseeko hevonen toisten takana vai vapaalla radalla. 8-radalta saa toki mennä halutessaan koko matkan vapaata, mutta vaikeaksi homma joka tapauksessa menee.

Pelijakauma: Tauluaan paljon vaarallisempi Bearway (7 %) kuuluisi laukkariskistä huolimatta olla enemmän pelattu

Juoksunkulku: Bearway lähtisi tosi kovaa, mutta eiköhän ykkösasia ole yrittää rauhassa ravilla matkaan. Sen jälkeen todennäköisin skenaario on, että Crossfire Annie etenee nopeasti johtoon ja saa How High The Moonin taakseen.