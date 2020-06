Ravivihje: Toto75 Kajaani 13.6.2020

Suosikki: 3 Ruopas teki hyvän ja tasapainoisen paluun tauolta ja nousee sen perusteella suosikiksi. Ori haki matkalla keulat ja voitti tätä helpomman tehtävän ylivoimatyyliin. Vauhdikkaalta hevoselta voi odottaa nyt koko matkan johtoa, jos se pysyy askelillaan. Helmikuun autolähdöissä ennen taukoa ori laukkasi kahdesti peräkkäin kolmosradalta.

Haastajat: 9 Tinderi on suosikin tavoin lahjakas nousukas, jolle on helppo povata nousua sarjoissa. Viimeksi Oulussa vähäväkisessä ja laukkojen sävyttämässä lähdössä ei tarvinnut panna likikään kaikkea peliin piikkipaikalta. Esimerkiksi 10 Kevinin Tähti ei päässyt 25-vauhtisessa lopetuksessa edes tuntumaan. 2 Rallin Muisto on vahva hevonen, joka jaksaa jyrätä pitkään ulkoradoilla, mutta kesän lentokelit tekevät tasavauhtisesta ruunasta hieman haavoittuvan.

Yllättäjät: 5 Tuuren Lento on hyvä T75-sarjoissa usein juhlinut hevonen, mutta taukostartti jätti ilman paljon kysymysmerkkejä. Tamma ei saanut lainkaan pykälää silmään takajoukoissa ja se ravasi laukan partaalla pitkin matkaa. Ehkä olosuhteet olivat vastaan? Viime vuonna voitokkaimmaksi suomenhevoseksi pääradalla Vermossa noussut 1 Viliviima on nyt Kajaanissa täysin pelaamaton suuryllättäjä. Vaikka hevonen on epävarma suorittaja, mutta ei sen silti ihan näin unohdettu pitäisi olla. Antti Kinnuselle siirtynyt hevonen laukkasi Kuopissa viimeksi pahoin lähtöön ja loppu meni hiitinajoksi, mutta ruuna näytti ihan hyvältä kulisseissa. Voitokas 11 Iinan Prinssi jäi maanantain välistartissa pussiin sisäratajuoksun jälkeen. Juhani Harmoinen kommentoi ennen välistarttia, että kesäkelit eivät ole ruunan etsikkoaikaa. 7 Vilkkaan Tuuri on nyt huomattavasti paremmin sarjassa sisällä kuin viimeksi Kuopiossa, missä se starttasi 40 metriä keulavoittaja 12 Virelin takaa. Ruuna kulki kiritonnin sisärataa pitkin 25,7-vauhtia ja meni suoraan tauolta ennätyksensä, joten kunnossa ei ole vikaa.

Juoksunkulku: Ruopas avaa keulaan ja puolustaa paikkaansa.

Pelijakauma: Kovat suosikit erottuvat ihan oikein muista. Tuuren Lento (3%) ja Viliviima (1%) ovat suotta ihan pelaamattomia.