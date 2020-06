Ravivihje: Toto5 Teivo 12.6.2020

Suosikki: 2 Credit To Love on paitsi tauluaan parempi, myös takuulla Toto5-pelin kolmannen kohteen paras hevonen, mutta tauolta paluu oli siinä määrin tasapaksua suorittamista, ettei ruunaa uskalla aika selvänä suosikkina suositella varmaksi saakka. Jyväskylässä kirikierros sujui 4. ulkoa 16,0-kyydillä, eikä esitystä voi kehua miltään kantilta. Iso hevonen saattaa toki vetristyä startti alla merkittävästi.

Haastajat: 10 Quattro Tilly oli Killerillä pitkään kiinni juuri Credit To Loven selässä ja kiri loppusuoralla tilaa saatuaan terävästi sen ohi. Takarivi on takarivi, varsinkin kesäkeleillä, mutta peliosuuden ero verrattuna suosikkiin on viime kertaa peilattuna merkillisen suuri.

1 Cavalier oli viime kesänä parhaimmillaan upea, mutta taso laski syksyyn. Harri Koivusen tallilta on palattu laajalla rintamalla valmiina tauolta ja tämäkin ruuna on heti huomioitava. Ykkösrata ei tosin ole mikään suosikkipaikka tasaiselle avaajalle.

4 Spill The Beans on pelimielessä kiinnostava. Tamma juoksi viime ja edellisvuonna aika säntillisesti kovissa ikäluokkalähdöissä ja statistiikka jäi vähän valjuksi, mutta sekaan mahtui oikein hyviäkin suorituksia. Turussa 5-vuotias hyökkäsi 2. ulkoa viimeisellä takasuoralla, tuli kirikierroksen 14,1 ja oli tasokkaassa lähdössä pitkä tauko huomioiden varsin hyväksyttävä.

5 Prodigy Shark oli Forssassa toivottoman tehtävän edessä 7. ulkoa ja sijoitustaan parempi, kun keulapää kiihdytti vauhdin kirikierroksella 14-lukemiin. Sitkeän ruuna paras ominaisuus on voima, joten kesän vauhti-iloittelut eivät varsinaisesti suosi sitä.

Yllättäjät: 12 Bastian oli mainio Solvallassa, mutta Kuopio Stakes -suoritukset jättivät toivomisen varaa. Toki vastuskin oli siellä ihan eri luokkaa kuin nyt, mutta esimerkiksi karsinnassa Mascate Matchin takaa 2. sisältä tarjottiin enempääkin kuin viidettä sijaa. 12-radalta Santtu Raitala saa kyllä tehdä taikojaan, vaikka ruuna on hevosena tähän porukkaan oikeinkin riittävä. 9 To The Beginning aloitti pitkältä tauolta positiivisella suorituksella, eikä saisi startti alla olla ihan pelaamaton. 11 Cheri Sane on vauhdikas tamma, mutta parhaimmillaan kärjen läheltä ja rata 11 on kova isku menestyshaaveille. 7 Franklin Web on päässyt kilpailemaan hyvin katkonaisesti, mutta kykyjä on riviä parempaan. Ruunalla koitetaan nyt ilman kenkiä. Vahva 6 Paddock's Star väläyttelee toisinaan, mutta tasaisen avaajan juoksu tuskin onnistuu näin ulkoa kovin hyvin.

Pelijakauma: Credit To Love (42 %) on oikea, mutta liian suuri suosikki. Quattro Tilly (9 %) kiehtoo erityisesti ja Spill The Beans (6 %) on myös aliarvostettu.

Juoksunkulku: Spill The Beans ja Franklin Web erottuvat kiihdytyksessä. Lopullisen keulahevosen määrittäminen ei ole helppoa. Credit To Lovella saatetaan ajaa tällä kertaa kiihdytyksen jälkeen aktiivisesti eteenpäin.