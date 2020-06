Ravivihje: Toto5 Lahti 11.6.2020

Toto5-1 Suosikki: 5 Driverlane meni suoraan tauolta ennätyksensä, kun hevonen oli johtavan rinnalta erittäin vakuuttava ja voitti selvästi. Driverlane pääsee loistoasemista matkaan ja saa hienon esityksen ansiosta kunnioitusta vastustajiltaan - ainakin jonkin verran. Onnistuneella juoksulla voitokas menijä nähdään mukana taistelemassa lähdön ykkössijasta. Haastajat: 11 Always Ready on Tuomas Korvenojan mukaan mennyt tauon aikana monella osa-alueella eteenpäin. Ei olisi yllätys vaikka nelivuotiaaksi kääntynyt ori laittaisi ennätyksensä heti uuteen uskoon. Takarivistäkin Always Ready on huomioitava ensimmäisten joukossa. 4 Baby Beyoncella oli viime kaudella ongelmia lihasarvojen kanssa. Tamma avaa hyvin ja pystyy kamppailemaan heti totosijoista. Se on erittäin hyvä hevonen sarjoihinsa. 1 Capo The Amour lopetti Teivossa sisäratajuoksulla positiivisesti totoon ja tulee tällä kertaa saamaan mainion juoksun kärjen tuntumassa. 10 Promptus pilasi Forssassa laukkaan toiseksi viimeisessä kaarteessa ja näytti siltä ettei se olisi ehjälläkään juoksulla ehtinyt mukaan voittomatsiin. Yhden heikomman kisan takia sitä ei voi täysin unohtaa. Yllättäjät: 9 Matter Of Course jaksaa runtata hyvin perille. Teivossa tamma teki oikein hyvän taukostartin 6. ulkoa ja kiri hyvin maaliin saakka. 2 Dalton Hoss avaa auton perästä hyvin. Seinäjoella matka oli johtopaikalla hieman liian pitkä ja osake oli loppusuoralla laskemaan päin. Tauluaan parempi, haastavista asemista matkaan lähtevä 8 Donna Leonora tulee seuraavana ennen taulunsa keskinkertaiseen kuntoon saanutta 6 Argenteuilia ja hyvänä avaajana takarivistä kärsivää 12 Je T'Aime Zonia. Pelijakauma: Baby Beyonce saattaa jäädä liian vähälle huomiolle. Juoksunkulku: Dalton Hoss päästää Baby Beyoncen eteensä ja tämä saattaa puolestaan odotella Driverlanesta vetoapua itselleen. IS-pelisuositus - Toto5-1 Pieni: 5, 11, 4, 1, 10, 9 Suuri: 5, 11, 4, 1, 10, 9 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-2 Suosikki: 8 Quick Diablo nousi Lahdessa 5. ulkoa erittäin hyvin kakkoseksi ylivoimaisen keulavoittajan jälkeen. Forssassa ruuna oli parempi kuin miltä esitys ulospäin näytti, kun tasavauhtinen menijä tuli sen minkä jaloistaan pääsi. Matkavauhti ei ollut suosiollinen, kun kärki lopetti kympin pintaan. Tällä kertaa tehtävä näyttää Quick Diablolle erittäin sopivalta lähtöpaikkaa lukuunottamatta. Haastajat: 6 No Vice laukkasi Mikkelissä lähtöön ja kulki tämän jälkeen erittäin hyvin ennen toista laukkaansa maalisuoran alussa. Matias Salon hevoset ovat tällä hetkellä erittäin kovassa iskussa, missä osoituksena kolme voittoa eilen Mikkelistä. Quick Diablo on varmempi suorittaja ja sitä kautta papereissamme todennäköisempi voittaja. 7 Unbounded Stride oli vielä Forssassa tasainen, mutta parempaa voi olla luvassa. Lähtöpaikka ei ole sen kummempi kuin suosikeillakaan, ja onnistuessaan ruuna pystyy heittämään näille haasteen. Kyseessä on hyvä ja nouseva nelivuotias. Yllättäjät: 13 Aging Wellin kyvyt riittävät selvästi parempaan kuin tulosrivistö antaa ymmärtää, mutta tämä on informaationhakureissu myös valmentajalle. Aging Well starttaa kysymysmerkkinä. 9 Sapta Rishi on riski menijä ja pystyy tekemään itse juoksuaan samoin kuin 12 Hurry Sundown. 10 Gold Arrow Web voitti Mikkelissä 3. ulkoa ja meni ennätyksensä. Otteiden on parannuttava vielä pykälällä tai parilla, että menestystä kovenevassa seurassa irtoaa. Turussa 3. sisältä asemansa pitänyt 1 Sunlit Treasure ja Teivossa 5. sisältä takajoukoissa pysynyt 3 Ashley Man kuuluvat mukaan, jos lähtöön revittää leveästi. Pelijakauma: Quick Diablo erottuu papereissamme jonkin verran ja siinä on ainesta Toto5-tukipilariksi. Juoksunkulku: No Vice hakee johtopaikan nimiinsä, mikäli pääsee ravilla matkaan. Quick Diablolla saatetaan tällä kertaa ajaa eteenpäin aina johtavan rinnalle. IS-pelisuositus - Toto5-2 Pieni: 8 Suuri: 8, 6, 7, 13, 9, 12

Toto5-3 Suosikki: 5 Jack Vader on saanut pari starttia tauon jälkeen alle, ja viimeisimmässä ruuna kiri erittäin terävästi perille. Selkäjuoksulla parhaat esityksensä tekevä kuusivuotias starttaa tällä kertaa ennakkotietojen mukaan optimibalanssillaan kengittä. Jack Vader on papereissamme suosikki ja maistuu jopa varmaksi asti. Haastajat: 9 Bosses Lady piti Lahdessa johtopaikalta kakkoseksi Willow Priden jälkeen. Tamma sai startin alle, mutta tällä kertaa takarivin lähtöpaikka haittaa nopeaa lähtijää. 3 Effronte Photo pääsi Vermossa keulaan eikä tämän jälkeen luopunut paikastaan. Ruuna pystyy samanlaisena paljoon, vaikka ykkössija olikin vasta uran toinen. 1 Joe Di Maggion kapasiteetti kestää vertailun, mutta katkonaisen starttaamisen takia hevonen tulee todennäköisesti vaatimaan lisää startteja alle, kun viime kaudellakin kisoja kertyi vain kaksi kappaletta. Lahdessa ruuna lopetti 3. sisältä tasaisesti. Yllättäjät: 8 Golda Paris on kilpailuut tasaisesti, mutta lähtöpaikka pudottaa sen osakkeita tuntuvasti. 10 Jugador oli viime kaudella valmentajalle pettymys vaikka voittikin neljästi. Ruuna pystyy suoraan paussilta ainakin kärjen tuntumaan. Mikkelissä takapareista tasaisesti lopettanut 4 Fountain Dynamite tulee seuraavana. Pelijakauma: Jack Vader on ideamerkki tähän lähtöön ja rivien Toto5-varma. Juoksunkulku: Orlando Point avaa keulaan ja päästää Effronte Photon eteensä. Golden Eleven tai Jugador saattaa kiertää keulahevosen rinnalle. IS-pelisuositus - Toto5-3 Pieni: 5, 9, 3, 1 Suuri: 5

Toto5-4 Suosikki: 3 Zeus Kemp oli Forssassa tasainen saatuaan hyvän juoksun 2. ulkona voittajan takana. Ruunalla oli paussia alla, joten startti vei sitä todennäköisesti eteenpäin. Zeus Kemp on kärsinyt urallaan vastoinkäymisistä, mutta on aina tullut takaisin. Hyvältä lähtöpaikalta odotamme ruunan osallistuvan tiukasti kärkikamppailuun. Haastajat: 8 Bwt Caesarilla jäi Solvallassa voimia varastoon sisäratajuoksun jälkeen. Färjestadissa ori juoksi 4. ulkona, mistä lennokas loppuveto oli voittoisa. Nousukuntoinen menijä kuuluu kasikaistaltakin aikaisin peleihin. 1 Deangelo jäi Teivossa painamaan keulahevosen rinnalla ohjille ja taipui neljänneksi. Tällä kertaa ruuna päässee mielipaikalleen keulaan. Yllättäjät: 5 Top Of The World taipui Lahdessa johtavan rinnalta ja oli Turussa mukana taistossa kakkosrahoista saatuaan paremman juoksun 3. ulkona. Ruuna kilpailee nousukunnossa tällä hetkellä. 2 El Dirtyman nousi Teivossa 4. ulkoa totoon ja jatkaa hyvässä vireessä. 4 Fast Time seuraili Vermossa johtavan takaa mainiosti ja meni kovan tuloksen. Vuoden tauolta palannut 9 Express Duo ja tauluaan vaarallisempi tamma 6 Her Royal Highness tulevat seuraavina. Pelijakauma: Zeus Kemp kiinnostaa eniten. Juoksunkulku: Deangelo pitää keulat ja saa Fast Timen taakseen. IS-pelisuositus - Toto5-4 Pieni: 3, 8 Suuri: 3, 8, 1, 5

Toto5-5 Suosikki: 10 Knows Best jäi Vermossa johtavan taakse vaille kiritilaa. Ruuna palasi pitkältä paussilta, joten parannusta on lupa odottaa. Takarivin lähtöpaikka on miinusta kelpo avaajalle, mutta kärki saattaa hyvinkin pitää vauhdin sellaisena, että takaakin aukeaa täysi mahdollisuus voittaa lähtö. Haastajat: 7 Anything For You kiri Teivossa ykköseksi sisäratajuoksun jälkeen. Ruuna kestää kiertelyäkin, ja tällä kertaa taktiikka on oltava rohkeampi, kun lähtöpaikka on haastava. 2 Club Nord Elit starttaa loistopaikalta ja pystyy heittämään terävän kirin loppuun. Tamma juoksee ennakkotietojen mukaan optimibalanssillaan kengittä, ja hyvää suoritusta voi heti odottaa. 3 Stonecapes Picasso omaa terävän lähtönopeuden, jonka turvin ori saa keulapaikan haltuunsa. Sillä on kykyihin nähden maltillisesti rahaa tilillään, joten tästä kaudesta saattaa hyvinkin tulla läpimurtosesonki mikäli terveyttä riittää. Ori on yksi voitontavoittelijoista torstaina Jokimaalla. Kuopiossa alkuun laukannut 4 Vixpress Li juoksee ennakkoilmoituksen mukaan avojaloin ja omaa täydellisellä onnistumisella yllätyssauman. Pelijakauma: Neljällä merkillä pärjää tässä kohteessa erittäin pitkälle. Juoksunkulku: Stonecapes Picasso avaa keulaan ja saa Anything For Youn kupeelleen. IS-pelisuositus - Toto5-5 Pieni: 10, 7, 2, 3 Suuri: 10, 7, 2, 3

