Ravivihje: Toto65 Mikkeli 10.6.2020

Suosikki: 2 Bean Dead Cert kiinnosti lähtölistojen ilmestyttyä kovasti, mutta pelijakauma tuotti pettymyksen. Pelaajat ovat olleet hyvin kartalla ja nousukuntoinen hevonen on luotettu lähdön selväksi suosikiksi. Tamma teki viimeksi Teivossa tätä kovemmassa lähdössä terävän kirin ja parantanee vain tähän, kun kengitystä päästään keventämään ja jenkkikärryt laitetaan taakse. Kuumansorttinen hevonen ei kuitenkaan ole täysin luotettava suorittaja, joten alustavassa pelikannatuksessa ei ole kasvunvaraa.

Haastajat: 6 Stonecapes Respect oli Teivossa viime viikolla yhtä pelattu kuin Bean Dead Cert ja olisi luultavasti lyönyt tämän, jos ei olisi laukannut johtavan takaa loppukaarteessa. Ennen taukoa Vermossa tamma voitti keulasta ongelmitta 11-avauksesta huolimatta. 1 Sanni Sky on papereissamme perusrasti unelma-asemista ja kuuluu kaikille lapuille. Jos tammalla on hyvä päivä, se pystyy vetäisemään mailin keulasta 13-alkuiseen aikaan ja silloin muille tulisi kiire. Sunnuntaina Lappeessa Henri Bollström ajoi nätisti 5. sisältä ja säästeli hevosen voimia tätä kisaa varten, kun lähtöasemat olivat synkät. Tiedossa oli että tässä on paikka iskeä ja valmentaja Arsi Skyttä kertoo tallikommenteissa Sanni Skyn treenaavan oikein hyvin. Kaikille lapuille! 10 Nazareth tulee Kimmo Aholan kovavireisestä tallista. Viime voitossaan ennen taukoa tamma kiersi tyylikkäästi ykköseksi pikamatkalla 3. ulkoa 600 metrin kirillä. Mikään pitkän kirin hevonen ei kuitenkaan ole kyseessä.

Yllättäjät: 9 Sand Of Holmö on hyvä ja rehti kilpailija, mutta vaatinee startin alle vireen löytääkseen ja on siksi tällä kertaa vain yllättäjän roolissa papereissamme. 4 Glint Match pystyy avaamaan kovaa keskeltä rataa ja lienee yksi keulapaikan tavoittelijoista alussa. Talven juoksujen perusteella se pystyy taistelemaan kärkisijoista vaikka johtavan rinnalta. 3 Rocktown Witness oli 4. sisältä asiallinen viides lauantaina Roselandin voittamassa Kasvattajakruunun alkuerässä.

Juoksunkulku: Navakka kiihdytys, johon osallistunevat ainakin Sanni Sky, Glint Match ja Stonecapes Respect. Sanni Sky pystyy pitämään sisäradan turvin keulat.

Pelijakauma: Sanni Sky (3%) on lähdön selvästi paras merkki. Nazareth (16%) on liian pelattu lähtöpaikkansa vuoksi ja Sand Of Holmö (11%) tallikommentteihin peilaten.