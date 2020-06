Ravivihje: Toto5 Turku 9.6.2020

Suosikki: 2 Hocuspocus Avenger suoritti ennen koronataukoa pitkän pätkän varmasti ja vahvasti. Tamma ei taittunut Forssan taukostartissa vaikealta voltin kakkoselta ravilla liikenteeseen, mutta kuski ajoi hevosella muiden perässä hiitin ja tykkäsi hevosen olemuksesta. Auton takaa 6-vuotias avaa varmemmin ja lujaa. Hyvältä paikalta suosikki on todennäköinen keulahevonen ja kuski on amatöörilähdön ehdotonta kärkeä.

Haastajat: 8 Zizzy Highness oli ennen taukoaan useaan otteeseen pussissa ja kunto oli tuloksia paremmalla tolalla. Viimeisimmässä kisassaan tamma sai tulla vapaasti ja kiri 3. ulkoa terävästi kakkoseksi. Tauko tuo tosin pienen kysymysmerkin, eikä lähtöpaikkakaan ole kehuttava, vaikka parin eturivin poisjäännin myötä jonkin verran paraneekin.

5 Speed Summerilla on taulussa Solvallan voitto, mutta se tuli Breddlopp-raveista, joissa taso on aika matala. Paluu Suomeen sujui positiivisesti, kun tamma oli Forssan Toto65-lähdössä asiallinen kakkonen ja löi kovia hevosia. Sekin tosin hieman mairittelee, sillä juoksu onnistui voittajan takana 2. sisällä täydellisesti ja vetoköysi kärkihevoseen venyi aika pitkäksi loppusuoralla.

1 Mayflower on tottunut kovempaankin vastukseen. Selkäjuoksun vaativa tamma on nappipaikalla ja Harri Koivusen talli on aloittanut koronatauon jälkeen erittäin vahvasti. Kipakka tamma ei tosin ole vähemmän ajavalle kuskille välttämättä helppo käsiteltävä.

Yllättäjät: 9 Firemaker oli vuodenvaihteen tienoilla rajussa iskussa ja voitti muun muassa Toto75-tasolla. Tamma ei ole ollut oikein koskaan parhaimmillaan toisten takaa, joten takarivi on siinä mielessä iso haitta. Edessä on kylläkin nopea avaaja ja hevosella koitetaan mielenkiintoisesti ilman kenkiä. 6 Unequalled Stride on voittanut urallaan jo 10 kertaa, mutta viime kausi oli oikein ohdakkeinen ja ura on ollut kovin katkonainen. Pitkältä tauolta voisi toki olla luvassa parempaankin, mutta tämän tallin hevoset tapaavat kaivata tauolta startteja kroppaansa. 11 Selah avaa uusissa maisemissa ja on luonnollisesti arvoitus. Suosikin tallikaveri on mennyt sen kanssa samoja treenejä ja sen perusteella valmentaja odottaa uudelta vahvistukseltaan hyvää suoritustasoa, vaikkei hevosen kanssa osaa hirveästi mitään varmaa luvata. Hevonen aloitti aikoinaan Daniel Redénin tallista 3-vuotiaana puolilupaavasti, mutta viime aikojen menestykset ovat montésta. 7 Global Uncommon aloittaa uudesta tallista ja pitkältä tauolta. Taustajoukkojen odotukset ovat testistartissa varsin maltilliset ja tarkoitus on ajaa passiivisesti.

Pelijakauma: Hocuspocus Avenger (32 %) saisi olla selvempikin suosikki. Zizzy Highness (9 %) ansaitsisi selvästi enemmän huomiota. Speed Summer (28 %) on aika selvästi yliarvostettu.

Juoksunkulku: Hocuspocus Avenger avaa johtoon ja pitänee paikastaan kiinni. Matkalla tuskin nähdään muilta hyökkäyksiä ja matkavauhti saattaa olla varsin rauhallista.