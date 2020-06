Ravivihje: Toto5 Oulu 8.6.2020

Suosikki: 9 Wretched on parissa viime kisassaan taistellut voitosta, mutta molemmilla kerroilla tamma on joutunut tyytymään hopeatilaan. Wretched avasi kummassakin startissa hyvin ja pääsi johtavan kantaan. Tällä kertaa juoksusta tulee erilainen, mutta toisaalta vastus on erittäin sopiva. Viisivuotias on takarivistäkin suosikki.

Haastajat: 5 Samuel Von Bentz avaa auton takaa hyvin ja on papereissamme todennäköisin keulahevonen. Ruunan tehtävä on heti varsin sopivaa tasoa ja kuusivuotias kuuluu pakkomerkkeihin. 7 BWT Alarm kierteli tauolta paluussaan tasaisesti selissä ulkoratoja pitkin ja sai startin alle. Ruuna avaa auton takaa hyvin, mutta lähtöpaikka on sen verran ulkona, että hevonen tarvitsee tuuriakin hyvän juoksupaikan löytääkseen. 8 Holy Victory Koksin lähtöpaikka on ankea, mutta kyseessä on peruskapasiteetiltaan riittävä peli tällaiseen lähtöön. Tamma ei ole vaaraton, jos juoksu onnistuu.

Yllättäjät: 3 Shaking Dude on auton perästä hyvä avaaja ja saattaa hyvinkin päästä keulahevosen taakse sisäradalle. Tauolta paluussaan hevonen ei säkenöinyt, ja ilman loppukurvissa tapahtunutta radalta poistumistakin hevonen olisi kamppaillut vain sijoista 9-10. 1 Roo pääsee mukavasti matkaan ja tulee ensimmäisessä tauon jälkeisessä kisassaan saamaan hyvän juoksun kärjen takana. Tamma kuuluu yllättäjäosastoon yhdessä myös pitkältä tauolta palaavan 10 Blady Sagan ja tasaisesti avaavan 4 Lina Leen kanssa.

Pelijakauma: Holy Victory Koks saattaa jäädä alipelatuksi ja tamman peliosuutta kannattaa seurata.

Juoksunkulku: Roo, Shaking Dude, Samuel Von Bentz ja BWT Alarm erottuvat kiihdytyksessä. Shaking Dude avaa sisäradalle ja päästää eteensä Samuel Von Bentzin, joka saa BWT Alarmin rinnalleen.