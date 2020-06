Ravivihje: Toto5 Kajaani 7.6.2020

Suosikki: 6 Jasmine Zon oli positiivinen Joensuussa toukokuussa ja nousee starttinsa ansiosta rankingin kärkeen. Tamma avasi kovaa ja sen juoksupaikka oli lopulta kolmantena sisäradalla. Loppua pingottiin 11-vauhtia ja siinä kyydissä Jasmine Zon nousi haastamaan voitokasta Ranch Quijotea, joten kunto on kohdillaan.

Haastajat: 4 Capesake oli maaliskuun kilpailussaan sairas. Tuon testiluonteisen kisan voi muutenkin unohtaa. Nyt tamma juoksee taas jenkkikärryillä ja kenkiä riisutaan pois. Jos Capesake on samanlainen kuin viime kauden voittojuoksuissaan, se voi vetää pikamatkaa alusta loppuun. 8 Marlon Dee on kilpaillut viime aikoina harvakseltaan ja yrittää nyt uutta tulemista Anu Paavolan käsistä. Pärjääminen ei jää kyvyistä kiinni, mutta lähtöpaikka hankaloittaa tehtävää. 9 Begin To Trust on ollut Jouni Kariniemen käsistä koko ajan tasaisen hyvä pohjoisessa ja myös se kuuluu pelihevosiin, vaikka kyytien riittäminen nopeilla kesäkeleillä on pieni arvoitus.

Yllättäjät: 3 Hope To Copella on hyvä statistiikka iltapäivän kisaan. Viime voittojuoksussaan se haki keulat matkalla Capesakelta ja karkasi lopussa helposti tämän ulottuvilta. 10 Gladstone Comery on ollut harjoituksissa Marko Hakkaraisen mieleen, mutta ohjastaja-valmentaja arveli, että kovan ajon puute voi näkyä ensimmäisessä kilvassa pitkältä tauolta. Ruuna kuuluu silti pelihevosiin nappisarjassa.

Juoksunkulku: Capesake ja Jasmine Zon kiihtyvät parhaiten. Capesake vienee joukkoa.

Pelijakauma: Jasmine Zon (32%) on sopivasti pelattuna suosikkina jopa varmakandidaatti kapeimmille lapuille. Capesake (14%) on myös hyvä rasti ja Hope To Cope (5%) aliarvostettu yllätyshaku.