Ravivihje: Toto75 Jyväskylä 6.6.2020

Suosikki: 9 Leemark's Ghost päätti koronatauon ottamalla Vermossa varman keulavoiton. Ruuna taisi lopussa hieman laiskotella ja voimia oli jäljellä enemmän kuin kuvista saattoi päätellä. Hevonen on terävämpi selkäjuoksulla, vaikka sillä on ajettu usein johtopaikalta, eikä takarivi sinänsä ole iso este menestyskulun jatkumiselle. Eturivissä on kuitenkin tällä kertaa pari todella hyvää haastajaa ja alustava yli 50 prosentin peliosuus on aivan liian korkea. 5-vuotias saisi olla suosikki korkeintaan niukasti ja pelimielessä se on nyt selkeä väistö.

Haastajat: 6 Credit To Love on alustavan pelijakauman osalta koko Toto75-kierroksen edullisin merkki, joskaan peliosuus tuskin on yksinumeroinen enää ravipäivänä. Ruuna otti viime vuonna kahdeksan voittoa ja oli välillä aivan murskaava sekä näyttävä. Kauden avauksessaan hevonen jäi täysissä voimissa pussiin ja kun taulussa on Vermon volttiongelmista johtunut keskeytyskin, niin rivi ei todellakaan kerro koko totuutta hevosen potentiaalista. 6-vuotias saattaisi olla tässä jopa lopullinen keula ja siltä juoksupaikalta se olisi ehdottomasti suosikki voittamaan lähdön.

Toinen selkeä vaihtoehto joukon johtajaksi on 8 Might Be Romeo eturivin uloimmasta lähtöpaikasta huolimatta. Ori teki talvella vakuuttavaa jälkeä siirryttyään Tapio Perttusen helliin käsiin. 4-vuotias ei ole uudesta tallista vielä ehjää juoksua hävinnyt, vaikka arpaonni on ollut hyvinkin surullista. Lahdessa helmikuussa hevonen tulitti talvikelissä parijonosta 11,2/700 metriä. Tauko askarruttaa, mutta yleensä Perttusen hevoset ovat valmiita pausseiltaan.

5 Rowhill's Killer esiintyi alkuvuonna äärimmäisen sitkeästi ja otti esimerkiksi kaksi Toto64-voittoa Vermosta. Ori on aiempina kesinä kärsinyt allergiaoireista, joten taustajoukot huomauttavat, että se on siksi nyt iso arvoitus, vaikka on muuten yleensä suorittanut tauolta heti hyvin.



Yllättäjät: 1 Glide On Firellä on potentiaalia lyödä koviakin hevosia, kunhan tamma ei jää alussa aivan sisäradan syövereihin. Jyväskylän joulukuun voitossa hevonen oli tosi vakuuttava edettyään matkalla johtavan rinnalle. 6-vuotias osaisi avata kovaakin, mutta sitten laukkariski kasvaa. 3 Lake's Action osoitti potentiaaliaan viime vuonna muun muassa nappaamalla kovalla tuloksella Ilkka-Ajon kakkosen. Viimeisissään ruuna on käynyt kuumana ja laukkaillut, mutta jospa hevonen asettuisi tiiviimmässä starttirytmissä. 10 Eliot Ness oli talvella kovassa tuloskunnossa ja kiri Joensuun taukostartissaan asiallisesti. Rima on nyt korkeammalla kuin helmi-maaliskuun kaksariputkessa ja takarivistä ainakin voitto tiukassa. Vaikeuksien jälkeen uusista käsistä paluuta tekevä 2 Uncomparable oli Vermossa keulasta kohtalainen kakkonen. Tallin hevoset tapaavat kaivata tauoiltaan startteja ollakseen parhaimmillaan. 11 Quattro Tilly oli maaliskuussa Turussa keulasta vakuuttava voittaja, mutta takaa on ollut hankalampaa.

Pelijakauma: Credit To Love (8 %) on hurjan aliarvostettu alustavassa jakaumassa. Leemark's Ghostin päälle 50 prosentin alustava peliosuus ei ole järjellä selitettävissä.

Juoksunkulku: Might Be Romeo on eturivin nopein avaaja, mutta 8-radalta ei ole helppo napata kärkipaikkaa. Credit To Love osaa myös avata, vaikka viimeksi sillä ei satsattukaan. Näiden sisäpuolelta saattaa joku livahtaa ensin johtoon, mutta tästä kaksikosta löytyy lopullinen keulanimi. Leemark's Ghost iskee vasta kirissä.