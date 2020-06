Ravivihje: Toto5 Ylivieska 5.6.2020

Suosikki: Neljäs kohde on mahtava suomenhevosvääntö, jossa on mukana erittäin hyviä menijöitä tähän alle 70 000 euron sarjaan. 2 Koveri on lähtöasetelmiensa turvin suosikki, ja todennäköisesti keulaan etenevä ori on heti vaikeasti ohitettavissa. Koveri on parhaimmillaan keulasta tai sen lähettyviltä, mistä se havittelee jo uran 21. ykkössijaansa.

Haastajat: 5 Tutun Impi laukkasi Vermossa pahoin lähtöön ja menetti pelin. Tamma sai startin alle ja kuuluu suosikkeihin. Normaalisti tasavauhtinen menijä ei ole ollut paha laukkaamaan. 7 Vernanton vuosi 2019 oli Arto Komulaisen mukaan pannukakku, ja tältä sesonginlta haetaan parempaa. Vahva ja voitokas Vernanto pystyy heti paljoon, kun suurin osa vastustajistakin palaa paussilta eivätkä välttämättä ole heti parhaimmillaan. Vernanton laukkariski on Komulaisen mukaan keväällä korkeampi kuin muina vuodenaikoina. 6 Pikku-Ryti on Jouko Kankaan kaksikosta ykkönen, kun se pystyy tekemään itse juoksuaan ja esittämään tarvittaessa pitkän tai lyhyen kirin. Ulkoa starttaava tallikaveri 8 Jepulis olisi paras johtavan rinnalta, minne ruuna tuskin tällä kertaa pääsee. Toisten takaa Jepulis ei ole parhaimmillaan. 1 Jamir pääsee mainioista lähtökohdista matkaan, ja tiedossa on hyvä juoksu kärjen tuntumassa. Sellaisella Jamir pystyy olemaan kärjen tuntumassa, mutta voitto olisi pieni yllätys.

Pelijakauma: Vernanto kiinnostaa etukäteen eniten, kun ori ei keskinkertaisella tulosrivistöllään välttämättä kerää riittävää kannatusta osakseen.

Juoksunkulku: Koveri avaa keulaan ja kaksikko Jamir-Ponnen Aatos valtaa paikat tämän takaa. Vernanto kiertää keulahevosen kupeelle.