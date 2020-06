Ravivihje: Toto5 Seinäjoki 4.6.2020

Suosikki: 6 Ruopas on erittäin vauhdikas 6-vuotias, jolla on kykyjä nousta nopeasti sarjoissa. Ori pärjää ilman muuta, jos malttaa ravata ja on iskussa suoraan tauolta. Suoritusvarmuutta Antti Tupamäen suojatilla saisi kuitenkin olla enemmän, joten T5-lapulla varmistukset ovat paikallaan.

Haastajat: 2 Tuulian Sälli voitti viime kaudella kuudesti ja näytti myös asiallista kapasiteettia mataliin T75-sarjoihin. Koko matkan johtoon on kelpo saumat pieneltä paalulta. 5 Hotlinki jäi voittovireessä tauolle maaliskuussa. Ruuna vaikuttaa hevoselta, jonka laukkariski nousee nopeilla keleillä.

Yllättäjät: 8 Villiheili on hyvä hevonen illan lähtöön, mutta myös varsin laukkaherkkä ja hakee vielä parasta virettään tallitietojen perusteella. 10 Buugi napsi voittoja reilu vuosi sitten lähes solkenaan, mutta nyt alla on pitkä kuiva kausi. 1 Täyspiirto on pohjimmiltaan pystyvä hevonen kymppitonnin sarjaan, mutta kilpaileminen on ollut katkonaista viime vuodet. Paluuyritystä seurataan mielenkiinnolla.

Juoksunkulku: Tuulian Sälli johtanee alun, mutta Ruopas saa haettua siltä matkalla keulat, jos kuski niin haluaa.

Pelijakauma: Suosikit erottuvat hieman liian selvästi muista. Buugi (2%) on mielenkiintoisin yllätyshaku.