Ravivihje: Toto65 Forssa 3.6.2020

Suosikki: 10 Don Williams aloitti Solvallassa väkevällä esityksellä Markku Niemiseltä käsin. Hevonen matkasi viimeisenä 7. ulkona, mistä ori esitti erittäin asiallisen loppuvedon ja nousi kakkoseksi. Don Williamsilla on yksi startti alla ja hevonen pääsee starttaamaan selvästi lyhyemmällä starttivälillä Forssassa. Lisäksi oriilla ja taustavoimilla on yksi kokemus alla kisatilanteesta, mikä on aina plussaa. Näemme Don Williamsissa varma-ainesta haastavalla Toto65-kierroksella.

Haastajat: 7 Sahara Sandstorm teki mainion viime kauden ja on jatkanut tällä sesongilla hienoa menoaan. Ruuna on vasta nousemassa ja kasvamassa kohti kovimpia lähtöjä eikä sarja ole tällä kertaa sopivimmasta päästä. Arvioimme ruunan toiseksi todennäköisimmäksi voittajaksi, kun hevonen on saanut pari starttia alle ja kyseessä on menijä, joka tykkää startata tiuhaan. 2 Mr Big Star pääsee hyvistä asemista matkaan. Tauolta viisivuotiaalla ajetaan todennäköisesti selästä suht' maltillisesti taktisesta näkokulmasta.

Yllättäjät: 9 Zeus Kemp on työmiesten aatelia, joka on ongelmista huolimatta palannut aina hyvälle tasolle. Ruuna starttaa osaavista käsistä ja pystyy heti kamppailemaan totosijoista. 6 Lightningskyn sisäpuolella ei ole rakettiavaajia, joten näemme ruunan todennäköisimpänä keulanimenä - ainakin alkumatkan osalta. Kyseessä on hyvän kapasiteetin omaava menijä, joka pystyy nousemaan sarjoissaan. Tauolta hevonen on ainakin pieni arvoitus. 1 Carleman laukkasi Turussa toisen kaarteen jälkeen, mutta teki tämän jälkeen positiivisen esityksen. Matka on laskettavissa plussaksi jaksavalle menijälle. 12 Hazelhen Hermes ei Vermossa pitänyt lopussa selkäänsä sisäratajuoksulla, eli tauko auttamatta näkyi työmiehen otteissa. Ruuna menee jokaisesta startista eteenpäin ja on parhaimmillaan päästessään kilpailemaan tiuhasti.

Pelijakauma: Don Williams (39%) on sopivasti pelattu ja käy Toto65-varmaksi, kun piikkejä ei tällä kierroksella ole liikaa tarjolla.

Juoksunkulku: Lightningsky katsoo keulat ja Mr Big Star hakeutuu tämän taakse. Jatkossa keulapaikka on tarjolla Don Williamsille, tuskin muille.