Ravivihje: Toto5 Teivo 2.6.2020

Suosikki: 11 Bismarck Comery on voitokas hevonen, joka nousee sopivannäköisessä tehtävässä rankingin kärkeen takarivistäkin. Harri Koivusen valmennettavat ovat palanneet asiallisessa vireessä radoille koronatilanteen aiheuttamalta ravitauolta. Bismarck Comery juoksee alustavan ilmoituksen mukaan tänään avojaloin.

Haastajat: 4 Wang Dang Doodle ei ole voittanut yli vuoteen, mutta ruuna on silti perusmerkki. Nopea avaaja viihtyy kesäkeleillä ja pystyy vetämään kisaa alusta loppuun. Se jäi hyvässä kunnossa tauolle maaliskuussa, aivan kuten nopea ja ravivarma 9 Westcoast Skipperkin. 5 Cacshotin debyyttiä Matias Salolta seurataan mielenkiinnolla. Derbyfinalistilla on hyvä luokka illan tehtävään. Alla on reipas ratahiitti, joten orin ei pitäisi olla ainakaan tukkoinen. 10 Santo Grial on hyvä hevonen illan lähtöön, mutta ruuna ei ole varsinaista voittajatyyppiä ja sen tähtäin on ensi viikon GP-finaalissa, joten tässä kohtaa siinä ei ole pelillistä särmää.

Yllättäjät: 1 Wall In Carlina voittaa harvoin, mutta voi saada nyt unelmajuoksun reipasta vetävän keulahevosen peesissä. 8 Volume Ace muistetaan parhaiten Derbyn karsinnan voittajana toissa syksyltä. Kirikykyisen hevosen viime kausi meni alakanttiin, mutta tallitietojen mukaan nyt voi olla taas parempaa luvassa. 6 Lessons In Lovella on lähdön ainoana startti alla tauon jälkeen, mikä on laskettava pieneksi eduksi. Tamma laukkasi Joensuussa jo ennen lähtölinjaa, mutta selvisi silti lopulta kolmanteen pariin ulos. Se kulki viimeiset 700 metriä mukavasti 12,1-vauhdilla ja ehti neljänneksi. Kärjestä kymppiä lopettaneen Samurai Comeryn kyytiin ei tietenkään ollut asiaa, mutta suoritus oli silti ihan mukiinmenevä näyttö kunnosta.

Juoksunkulku: Wang Dang Doodle vie joukkoa.

Pelijakauma: Bismarck Comery (38%) on turhan selvä suosikki takarivistä. Wang Dang Doodle (19%) on aliarvostettu todennäköisenä keulahevosena. Westcoast Skipper (5%) on turhan unohdettu.