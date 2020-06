Ravivihje: Toto65 Kuopio 1.6.2020

Suosikki: 8 Perfect Rainmaker on voittanut 13 kertaa 17 yrittämästä, joten on selvää, että kyseessä on poikkeuksellinen lahjakkuus. Viimeksi Vermossa hevonen oli omaksi itsekseen aiempaa tasapainoisempi ja kertakaikkisen upea. Valmentaja vahvistikin, että ruuna olisi sinä päivänä mennyt tarvittaessa 12-tuloksen. 5-vuotiaan suoritukset ovat hieman vaihdelleet terveydentilan mukaan, mutta nyt tiedot tallilta kertovat, että silläkin saralla on menty parempaan suuntaan. 8-rata on hankala paikka, mutta hevosella on tarkoitus ajaa aktiivisesti eteenpäin ja se pienentää mahdollisten liikenneruuhkien vaaraa.

Haastajat: 5 Burnhill's Luck teki Lahdessa uskomattoman tempun, kun se voitti, vaikka laukkasi kahdesti. Sellaista ei lämminverilähdöissä, eikä varsinkaan tällä tasolla usein näe. Ruuna on enemmän vahva kuin nopea ja äärinopeissa olosuhteissa sille voi tulla hankaluuksia.

4 Donato Hyrdehöj aloitti Suomessa positiivisella esityksellä, vaikka jäi tyystyin Perfect Rainmakerin varjoon. Ruunaa terävöitetään tähän ainakin vedettävillä hupuilla, mahdollisesti myös lapuilla. Startti alla taso saattaa muutenkin vielä nousta.

Yllättäjät: 2 Brisenda omaa potentiaalia riviään parempaan. Tamma voitti viime vuonna kivikovan Cartivet Meetingin. 5-vuotias lähtee kovaa ja pystyy sotkemaan hyvältä paikaltaan ainakin totokamppailua. 10 Triple Ray otti Joensuussa keulavoiton, vaikka joutui avaamaan kymppiä. Takarivi haittaa nopeaa avaajaa ja vastus on kovempaa kuin edellisissä. 1 Edfromed juoksi viimeksi ensimmäisen starttinsa ruunana ja oli oikein sitkeä johtavan rinnalta. Rima toki nousee nyt, mutta paikka suosii. 12 Lady Nightingale on menestynyt tällä tasolla ennenkin ja on kova kirihevonen, mutta Kuopio ja rata 12 on sellainen yhdistelmä, että kärkeen tulee kiire.



Pelijakauma: Perfect Rainmaker (42 %) voisi olla suurempikin suosikki. Muista Brisenda (5 %) on jonkin verran aliarvostettu.

Juoksunkulku: Brisenda avaa johtoon ja pitää paikastaan kiinni ainakin kaikkia muita kuin suosikkia vastaan. Perfect Rainmaker ei ole ihan nopeimpia alussa, mutta sillä aiotaan rummuttaa silti heti alusta eteenpäin.