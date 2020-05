Ravivihje: Toto65 Turku 27.5.2020

Suosikki: 2 Ypäjä Louvre on menestymään tottunut kyvykäs hevonen, joka nousee nappisarjassa suosikiksi suoraan pitkältä tauoltakin. Lähtöpaikka on mainio ja vahva hevonen osaa jyrätä ykköseksi vaikka johtavan rinnalta. Se myös jaksaa kiriä pitkään kovaa. Viime kauden viimeisessä kilpailussaan hevonen oli sairas.

Haastajat: Avojaloin ja jenkkikärryillä jatkava 3 One Direction on lähdön peli-idea. Ori kilpaili jo viime viikolla, mutta menetti mahdollisuutensa epäonnistuneeseen varustekokeiluun ja siitä seuranneeseen laukkaan jo ennen lähtölinjaa. Nyt palataan taas vanhaan varustukseen. Viime syksyn menestysjuoksujensa kaltaisena One Direction olisi kova luu, eikä se ole riippuvainen muiden tekemisistä juoksunkulussa. 4 He Is Felix on vahva hevonen, joka kokeili viime syksynä siipiensä kantavuutta ikäluokkalähdöissäkin. Niistä ei tullut isoa tiliä, mutta hevonen näytti rahasarjoihin kovaa luokkaa. Ruuna on tähän sakkiin perusmerkki ja alustavan ilmoituksen mukaan nyt riisutaan pitkästä aikaa kenkiä pois. 10 Quattro Tilly on kerännyt ainakin alustavasti yllättävän paljon peliä takarivistä ja ylisarjassa. Ruuna oli keulaan kierrettyään ihan vakuuttava maaliskuun voittojuoksussaan, mutta tätä helpommassa lähdössä. Kesän lentokelitkään eivät puolla Quattro Tillyä.

Yllättäjät: 7 Pops' Sunrise menestyi toissa kauden lopulla ja viime vuoden alussa säännöllisesti Harri Koivusen käsistä, mutta ei mennyt yhtä hyvin pohjoisessa. Nyt ruuna on palannut Koivuselle ja aloitusta pitkältä tauolta seurataan mielenkiinnolla. Kyseessä on kirikykyinen hevonen. 8 Yeezuz treenaa hyvin ja menee nyt ilman kenkiä, mutta lähtöpaikka laskee toiveita. 1 All Ready Match on varma suorittaja, joka hyötyy lähtöasemistaan suuresti. Johtavan takaa lyhyellä kirillä se pystyy kepittämään kovankin keulahevosen.

Juoksunkulku: Ypäjä Louvre ja One Direction taistelevat keulapaikasta. Ensin mainittu on ravivarmempi ja siten todennäköisempi keulahevonen.

Pelijakauma: One Direction (15%) on huippumerkki ja rohkeimpien ideavarma. Quattro Tillyä (19%) on pelattu alustavasti liikaa, mutta kannatus on laskussa.