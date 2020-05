Ravivihje: Toto5 Seinäjoki 26.5.2020

Suosikki: 2 Boss Birdland hakee viidettä peräkkäistä ykkössijaansa ja asetelmat suosivat. Ruunalla on aiemmin tarkoituksella vältelty volttilähtöjä, kun sillä oli niissä nuorempana käytösongelmia. Valmentajan mukaan hevonen on kuitenkin rauhoittunut niin merkittävästi, että sellaistakin uskaltaa hyvillä mielin yrittää. Suosikki oli jo ennen raveja siinä mielessä onnekas, että se pääsi poisjäännin myötä vaikealta kakkoselta sisäradalle. Tehtävä on kovempi kuin edellisissä, mutta Hannu Hietasen mukaan hevosella on harjoitusten perusteella vielä reserviä nähtyä parempaan.

Haastajat: 3 Skyfall Shine aloitti maaliskuussa uudesta tallista vakuuttavalla keulavoitolla ja sukuvarsalla on edessä mielenkiintoinen 4-vuotiskausi. Markku Niemisen tallin hevoset ovat aina hyvin valmisteltuja, eikä niiden kohdalla tarvitse taukoa pelätä läheskään niin paljon kuin monen muun kohdalla.

Paalun nouseva suosikkikaksikko on kova, eikä takamatkalta ole helppo tulla, vaikka sielläkin on laatua. 10 Twinquit oli tammikuussa sekaisin, mutta nyt pitäisi valmentajan mukaan olla luvassa parempaa. Ruunalla on hyvä fysiikka ja vauhtikestävyys ja se puskee taustalta monen ohi.

8 Madam's Viggo Boyn pitkä vaikea jakso ehti päättyä ennen koronataukoa, kun ruuna hallitsi Porissa tyylikkäästi kärkipaikalta. Toisten takana ja kierrellessä laukkariski tosin kasvaa, eikä niiltä murheilta voi takamatkalta välttyä.

Yllättäjät: 6 To The Beginning aloittaa uusista käsistä. Ongelmista kärsinyt tamma esiintyi varsana lupaavasti ja kokeili kelpo menestyksellä ikäluokkalähtöjäkin. Kokeessa 6-vuotias kiskaisi väljästi Big Sky Hurricanen ohi ja se on hyvä näyttö, vaikka kyseessä hölkkäkisa olikin ja nimekäs vastustaja siinä tuskin ihan parhaimmillaan. Nopea 5 Day Credit pääsee asemiin ja pystyy tauluaan parempaan. Syksyllä ori joutui kisaamaan monta kertaa peräkkäin kuraisilla radoilla, eikä se ole niillä parhaimmillaan. 9 Kickapoo Windcape ja 7 Glamour Arioso olivat vaisuja juuri ennen taukoaan, mutta kaksikko napsi talvella kärkisijoja ihan tasokkaistakin lähdöistä.

Pelijakauma: To The Beginning (1 %) on peliosuuttaan mahdollisempi jättiyllättäjä ja rastin arvoinen, jos rastaamista jatkaa suosikkikaksikon ulkopuolelle.

Juoksunkulku: Day Credit pamauttanee ensiksi johtoon, mutta tyytynee selkäjuoksuun. Skyfall Shine on todennäköisin johtonimi, mutta tuskin Boss Birdland luovuttaa sitä taistoa lähtösuoralla ihan suosiolla. Vahva Twinquit saattaa kiertyä matkalla johtavan rinnalle.