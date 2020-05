Ravivihje: Toto5 Jyväskylä 25.5.2020

Suosikki: 3 Sofianna Pee on niin terävä lähtijä, että sen ulkopuolelta on vaikea ellei jopa mahdoton napata johtopaikkaa. Mikäli Sofianna Pee pääsee etenemään johtoon, kuten oletettavissa on, riittää vastustajilla töitä sen lyömiseen. Tamma on ansaitusti selvä suosikki, mutta varmaksi emme sitä jätä, kun kyseessä on vielä vähän rutiinia omaava menijä ja peliprosentitkin saattavat lopulta olla turhan korkealla.

Haastaja: 8 Maatian Tähti kehittyy koko ajan. Valmentaja Kimmo Taipale kertoi, että tammalla on käyty harjoittelemassa autolähtöä ja hevonen pääsi hyvin liikkeelle. Kasirata voi olla ensimmäisellä kerralla hyväkin paikka lähteä, kun toisella puolella ei ole hevosta. Se saattaa auttaa Maatian Tähden varmemmin matkaan.

Yllättäjät: 10 Touhotin nappasi viime kaudella uran molemmat voitot, ja vielä tällä kaudella ykköstilojen sarake on avaamatta. Takarivin lähtöpaikka ei ole plussaa, kun eturivin lähtöpaikkansa hyvä avaaja olisi pystynyt hyödyntämään. 6 Lulun Taialla on viisivuotiskaudelta alla vasta yksi startti, joka päättyi voittoon. Vastus on kova, mutta tamma pystyy parantamaan. 5 R.R. Kierteellä on uransa aikana ollut ongelmia (ks. tallikommentit). Kykyjä on pitkälle, mutta onnistuminen voi olla pitkässä kuusessa. Edellisen lisäksi kyvykäs mutta epävarma 7 Jylhäsäde on merkki, jota voi harkita mukaan mikäli lompsa on tarpeeksi leveä.

Pelijakauma: Sofianna Peen (60%) peliosuus on noussut liian korkeaksi. Siksi varmistusmerkit kiinnostavat.

Juoksunkulku: Sofianna Pee etenee johtoon eikä luovu paikastaan suosiolla.