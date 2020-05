Ravivihje: Toto65 Vermo 20.5.2020 – tarjolla tallikommentit kaikista hevosista

Suosikki: 2 Perfect Rainmaker on komealla voittoprosentilla kilpaileva luokkahevonen, joka nousee rankingimme kärkeen selvällä marginaalilla. Tapio Mäki-Tulokkaan valmennettavat ovat olleet usein valmiita voittamaan suoraan tauolta. Lisäksi Vermon uusitut kurvit auttavat hevosta, jolla on ollut välillä vaikeuksia kaarrejuoksun kanssa. Lähtöpaikka on mainio ja vastus näyttää sopivalta.

Haastajat: Matias Salon treenistä debytoiva 8 Tattoo Avenger on lähdön ylivoimaisesti kiinnostavin seurattava ja myös pelimielessä hieno rasti. Ruuna on viime kauden juoksujensa perusteella todella kova tekijä 25000 euron rahasarjaan, voittihan se muun muassa Derbyn karsinnan lähes SE-ajalla. Huippukunto ei tietenkään ole käsillä suoraan paussilta, mutta silti ruuna on täysin mahdollinen menestyjä, varsinkin kun tallikommentit lupaavat hyvää. 3 Adrienne's Ami kerää paljon peliä ja oli talven voittojuoksuissaan erinomainen monta kertaa, mutta suhtaudumme siihen silti varauksella. Ori on palannut urallaan kahdeksan kertaa 30 päivää tai pidemmältä tauolta, ja näissä kilpailuissa voittosaldo näyttää pyöreää nollaa toistaiseksi. Hevonen vaikuttaa olevan parempi tiiviillä kilpailutahdilla, joten se ei kiinnosta pelimielessä nyt tauolta. Historiasaldo ei tarkoita, etteikö Adrienne's Ami voisi tänään voittaa, mutta IS Ravien papereissa pelikannatus on liian korkealla Perfect Rainmakeriin ja Tattoo Avengeriin verrattuna.

Yllättäjät: Revityksissä kannattaa huomioida pelaamattomat 6 Ranch Pronto ja 7 Black Avenger. Ensin mainittu on esiintynyt edukseen treeneissä ja jälkimmäinen on voitokas kykyhevonen.

Juoksunkulku: Adrienne's Ami painuu keulaan ja vetää tapansa mukaan reipasta.

Pelijakauma: Perfect Rainmaker (46%) on sopivasti pelattuna suosikkina jopa potentiaalinen T65-varma. Adrienne's Ami (30%) on liian paljon pelattu. Tattoo Avengerin (10%) alustava kannatus on rajusti alakantissa.