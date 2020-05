Ravivihje: Toto5 Lahti 19.5.2020

Suosikki: 10 Nothing Else oli juuri nousemassa huippukuntoon, kun ruuna joutui jäämään pakolliselle tauolle. Nothing Elsellä ei päästy ajamaan viime kaudella ikäluokkalähtöjä, joissa onnistuessaan hevonen olisi nostanut voittosummaansa. Ruuna kilpailee kykyihin nähden maltillisissa sarjoissa ja kokeilemme monipuolista menijää rohkeasti ideavarmana, kun tehtävä ei näytä mahdottomalta etukäteen. Nothing Else pystyy pärjäämään niin pitkällä kirillä takaa kuin kiertämällä matkan aikana johtohevosen rinnalle.

Haastajat: 9 Brazen Leonorella startattiin kerran maaliskuussa, jolloin tamma sai hyvän taukostartin. Pelaajat eivät olleet tyytyväisiä pussitukseen, mutta terävä loppukiri jätti varmasti hevoselle hyvän mielen tulevaan. Taukoa on jälleen alla, mutta onnistuessaan jaksava menijä pystyy heti paljoon. 3 Imakeituptotheskylle tehdään tähän kisaan varustemuutoksia (ks. tallikommentit). Tamma pääsee hyvältä paikalta matkaan ja pyrkii haastamaan suosikin tosissaan. 2 Exploding Bellellä on takana kuntoutustauko ja siirtyminen uuteen talliin Isto Kuismalta Tiina Koskiselle. Valmentaja ei taukostartista havittele kuuta taivaalta, mutta tunnustaa, että kyseessä on voittosummaan nähden hyväntuntuinen peli.

Yllättäjät: 5 Pastor Jackson aloitti uransa kovalla tuloksella ja teki muutenkin asiallisia juoksuja viime kaudella. Ilveksen raviliigavarsa 4 Rehab pääsee mukavasti matkaan, muttei ole alussa nopeimpia. Ruuna on tehnyt asiallisia esityksiä, mutta tuntuu siltä, ettei kone ole vielä täysin käynnistynyt. Sisällä on varaa parantaa. 7 Quick Diablo sai kolmevuotiaana kovuutta hyvätasoisista lähdöistä. Lähtöpaikka on kauden avauksessa ulkona ja vastustakin riittää, joten muukin kuin voitto varmasti kelpaa taustajoukoille. 1 Free And Happy on nopea avaaja, joka saattaa viime kerran tavoin tähdätä keulajuoksuun. Vermossa voitto tuli varmasti, mutta tällä kertaa vastus on kovempi.

Pelijakauma: Nothing Else (16%) on selkeimmin alipelattu. Exploding Belleä (23%) on vedetty paljon pitkä tauko huomioiden.

Juoksunkulku: Free And Happy avaa johtoon, mutta hyvätasoisessa lähdössä selkä kelvannee. Rehab tai Pastor Jackson juoksee lopulta keulassa.