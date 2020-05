Ravivihje: Toto5 Joensuu 18.5.2020

Suosikki: 7 Samurai Comery polkaisi jo vuosi sitten tähän aikaan 3-vuotiaana 14-tuloksen täydestä voltista, eikä se onnistu lahjattomalta. Ori selvisi Kriteriumin finaaliin ja oli OEX-finaalissa mukavasti neljäs. Hevosen tähtäin on tänä vuonna(kin) ikäluokkalähdöissä ja siihen suhteutettuna tällainen rahasarja pitäisi olla voitettavissa. Kausiavaus oli varsin tasapaksua suorittamista, mutta valmentaja painottaa, että nyt radoille palataan viime kertaa paremmin valmistautuneena ja hevosen pitäisi olla parempi. Kaksi poisjääntiä parantaa alustavasti ilkeää lähtöpaikkaa merkittävästi.

Haastajat: 1 Livi Mystery on menestynyt Toto75-tasollakin ja on hyvä hevonen omiin sarjoihinsa. Kevään viimeisten kisojen vaisuuteen löytyi selitys flunssanpoikasesta ja hevosen pitäisi olla nyt parempi. Hyvältä paikalta Jarmo Saarela pääsee valitsemaan mieleisensä selän ja ruuna on varmasti vaarallinen, jos se löytää sopivasti kiritilaa.

5 Othellos Magi voitti kolme ensimmäisestä neljästä Suomen startistaan ja näytti kykynsä, mutta sen jälkeen on tullut laukkoja ihan solkenaan. Ruuna ei taida tarvita edes kummoista syytä hypätäkseen, joten siinä mielessä sitä on vastenmielistä vihjata. Kyvyt riittäisivät ehdottomasti, jos ravi maistuu.

10 Coys Rain oli syksyn voitoissaan rehti. Ruunan pitäisi palata hyvin valmisteltuna, mutta valmentaja varoittaa, että omalaatuinen hevonen osaa olla toisinaan hieman liian mukavuudenhaluinen ja kilpaileminen tahtoo unohtua. Fysiikka ja luokka riittää kärkitaistoon.

Yllättäjät: 3 Edfromed on mielenkiintoinen yllätyshaku. 5-vuotiaalla oli syksyllä oriina ongelmia veriarvojen kanssa, mutta se suoritti silti aivan positiivisesti. Tauon aikana hevonen on ruunattu ja se on auttanut ongelmiin. Käytännössä tuoreelta ruunalta voisi siis odottaa tasonnostoa. 9 Elaiza Camto otti keväällä pari terävää kirivoittoa. Tamma vaatii nätin juoksun, mutta osaa sellaisella ohittaa koviakin. Nopean ykkösen takaa yllättäjän pitäisi saada hyvä iskupaikka sisäradalta. 8 Lessons In Love on välillä väläytellyt ilman kenkiä ja aloittaa tauolta suoraan optimibalansilla. 4 Flower's Victory on päässyt kilpailemaan varsin katkonaisesti ja edellinen kisa on nytkin heinäkuulta. Parhaalla tasollaan suorittaessaan hevonen voisi olla yllättävän korkeallakin, mutta vaatinee startteja pitkältä tauolta.

Pelijakauma: Edfromed on mahdollinen yllättäjä.

Juoksunkulku: Livi Mystery pitää ensin johtopaikan, mutta haluaa selkäjuoksun. Samurai Comery saattaisi päästä etenemään johtoon, jos sillä ollaan aktiivisia, kuten voisi olettaa.