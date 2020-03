Ravivihje: Toto5 Oulu 17.3.2020

Suosikki: 7 Castle In The Sky otti edellisen voittonsa varmaan tyyliin 2. ulkoa ja oli hyvä myös seuraavassa kisassaan nousten 11,5-lopetuksessa taistoon ykkössijasta. Viimeksi ruuna matkasi hännillä ja sai maalisuoralla vapaata tilaa eteensä täyttäen sitä vauhdikkaasti. Castle In The Sky kilpailee erittäin hyvässä iskussa ja on papereissamme ykkösmerkki.

Haastajat: 5 Reynoldsin kiri toissa kerralla 2. sisältä/2. ulkoa hopealle kyvykkään Cankus Xportin takana. Viimeksi Reynoldsin joutui keulapaikalla vetämään sen verran reipasta, että tuoreet voimat jylläsivät lopussa. Auton takaa runna pääsee hyvin matkaan ja tavoittelee johtopaikalle. 2 Stargazer Lily kiri helmikuussa Castle In The Skyn vanavedessä kakkoseksi. Torniossa tamma teki asiallisen kirin ulkoradoilla ja viimeksi se kiri voitokkaasti 4. ulkoa. Lähtöpaikka on hyvä ja tamma pääsee parijonoon, mistä se on aikaisemminkin esittänyt hyviä loppukirejä.

Yllättäjät: 1 Off Course lopetti Jyväskylässä mukavasti 2. ulkoa ja sai startin koneeseen. Se ei todennäköisesti pysty pitämään alussa johtopaikkaa nimissään. 11 MAS Commander oli toissa kerralla 5. ulkoa neljäs ja viimeksi ruuna nousi 3. ulkoa kolmanneksi Stargazer Lilyn viedessä voiton. 8 Penelope Dahlia pääsee tarvittaeassa hyvin matkaan. Toissa kerralla tamma avasi keulaan ja kesti neljänneksi, viimeksi tamma otti 2./3. ulkoa maksimit. Sijoitus kärjen tuntumassa vaikuttaa todennäköisimmältä. 6 Barbossa Beyonce on tauluaan parempi menijä. Ori on useassa startissa jäänyt painamaan keulapaikalla ohjille, ja nähtäväksi jää, paljonko oriilla on taukopainetta tässä kisassa. Ylivauhdin vaara on olemassa, jos ori on menollaan.

Pelijakauma: Castle In The Sky (15%) on sopivasti pelattu ja ruunassa on ainesta jopa ideavarmaksi.

Juoksunkulku: Reynoldsin haluaisi keulaan, mutta mikäli Barbossa Beyonce on menopäällä, sille vastaaminen ei ole järkevää. Reippaan alkuvauhdin vaara on olemassa.