Ravivihje: Toto65 Magic Monday 16.3.2020

Suosikki: Lämminveristen matalassa sarjassa riittää variaatioita. 1 Minecraft on suosikki vaarassa, sillä Olli Koivunenkin varoittaa, että ykkösrata on melkoinen koetinkivi. Ruunalla pitää ottaa vielä alku tosi varman päälle ja sisäradalta saattaa tulla hyppy siltikin. 5-vuotias on osoittanut, että se jaksaa kiertää, mutta tässä ei ole helppo nousta taustalta kaikkien ohi.

Haastajat: Kokonaisuutena lähtö ei olekaan sitten helppo pähkinä, vaikka pelilinjaus on helppo. Suosikki luiskaan ja tavaraa kupongille. 6 Eagle Owl paineli viime kesänä jo 16-tuloksen täydestä voltista ja taukostartti oli 2. ulkoa hyvää suorittamista. Oletus on, että otteet terävöityvät kisa alla.

9 Sisimiut Malibu on aloittanut totosijoilla. Tamma ei ole vielä suoranaisesti loistanut, vaikkei pettänytkään, mutta Ronaldo Malibun pikkusisko vaikuttaa hevoselta, jolla on potentiaalia kehittyä nopeastikin starttien myötä. Vermossa olisi luultavasti tullut voitto ilman vastustajan lopun nostoa ja kiilailua.

4 Leemark's Gideon on kiinnostavimpia pelihevosia. Ura alkoi lupaavasti viime keväänä, mutta sen jälkeen on tullut loukkaantuminen ja maisemanvaihdos. Syksyllä tuli pelkkää laukkaa, mutta Vermon paikallisraveissa oltiin nähty tasapainoinen suoritus. Arpa, mutta 5 prosenttia on takuulla liian vähän kykyihin nähden.

11 Stoneisle Sandrine voitti jo 2-vuotiaana ja aloitti 3-vuotiskautensakin ykkösellä. Tamma oli johtopaikalta ylivoimainen, mutta taso nousee nyt ja lähtöpaikka on ilkeä. Alla on myös rokotuksesta johtuva tauko ja joiltakin hevosilta se syö terävyyttä hetkeksi.

Yllättäjät: 10 Burnout aloitti tammikuussa vahvasti, mutta taso on laskenut viimeisiin ja Vermon suoritus oli oikeastaan jo varsin heikko 3. ulkoa. Se oli tosin tätä kovempi lähtö ja varsojen suoritustaso nyt saattaa heitellä ilman suurempaa syytäkin. 7 Credit To Dreamillä on parin muun tapaan mainetta niittäneitä sisaruksia ja se on itsekin osoittanut hyvää fysiikkaa. Alla on taukoa ja tamma on saattanut ottaa sen aikana kehitysaskeleita. 5 Beach Girl aloitti Koivusilta pirteällä kirivoitolla, mutta on ollut sen jälkeen kaksi kertaa aika saamaton.



Pelijakauma: Minecraft (40 %) on aivan liikaa luotettu, eikä mahdu edes revitykseen. Leemark's Gideon (5 %) on mielenkiintoisin hakumerkki.

Juoksunkulku: Minecraftilla on lähdettävä tosi varman päälle ja laukka voi tulla siltikin. Leemark's Gideon osaa avata, mutta voi laukata. Eagle Owl on ensimmäistä kertaa auton takana. Kiihdytykseen ei ole olemassa yhtä oikeaa ratkaisua.