Ravivihje: Toto4 Teivo 15.3.2020

Suosikki: 9 Oilsheikillä on kuuteen viimeiseen viisi voittoa ja kakkonen, joten ruunaa on aika vaikea sivuuttaa suosikin paikalta tällä hetkellä. Menestystä on tullut monenlaisilla erilaisilla juoksunkuluilla. Takarivi on tietysti hidaste, mutta hevosella ajettiin viimeksikin taustalta matkalla johtavan rinnalle ja sen perusteella saman liikkeen voi tehdä tarvittaessa nytkin. Alati nopeutuvat olosuhteet eivät ole hevoselle optimi asia, mutta kyllä sen vauhtien pitäisi vielä jonkin aikaa riittää.

Haastajat: 3 Delightful Moment ja 1 Jackpot Aria käyvät alussa tiukan keulataiston, jossa ensimmäinen taitaa olla nopeampi. Isto Kuisman ruuna palaa pieneltä tauolta, mutta valmentajan mukaan harjoitusotteet ovat olleet teräviä. Hevosen nopeusominaisuudet ovat kovat näihin sarjoihin, mutta suoritustaso ailahtelee muuten aika paljon ja se olisi pohjimmiltaan ilkeä veikattava, vaikka alla ei olisi taukoakaan.

Jackpot Aria oli pitkään sivussa ja on palattuaan parantanut otteitaan tasaisesti. Seinäjoella tuli jo kakkonen nappijuoksun jälkeen. Ruuna pääsee juoksemaan tässä lähellä kärkeä sisärataa, joten juoksunkulku suosii lähes varmasti.

2 Västerbo Locksmith on edellisten tapaan myös hyvä avaaja hyvällä paikalla. Kahdessa edellisessä ruuna on ottanut 3. sisältä totosijan ja viimeksi pohjimmiltaan tätä kovemmasta lähdöstä. Kyseessä ei ole mikään voittokone, mutta hyvä sijoitus on haarukassa tälläkin kertaa.

Yllättäjät: 5 Catahecassa Zest on ollut juoksunkulkujen suhteen epäonninen jo pitkään ja on tauluaan parempi hevonen, mutta ei juoksusta taaskaan ole luvassa helppoa monen nopean avaajan ulkopuolelta. 7 Lessons In Love ailahtelee radikaalisti. Killerin sisäratajuoksulla tullutta kakkosta seurasi varhainen taipuminen, kun taas viimeksi tamma kiri ihan asiallisesti 3. ulkoa. 8 Backwood's Hexfire suoritti viimeksi edellisen kanssa samalla tasolla, kun taktiikkajuoksussa kiriminen ei ollut takahevosille herkkua. Taukonsa jälkeen rytmiä hakeva 6 Newyorker Li menetti viimeksi väsyvän takana täysin asemansa viimeisen kaarteen alussa ja sen kilpailun voi suosiolla unohtaa. 4 Hazelhen Hemera oli asiallinen parissa ensimmäisessä tauon jälkeen, mutta hyytyi viimeksi kovavauhtisessa juoksussa 4. sisältä loppua kohden. 10 Leopardi on juossut Suomessa kaksi starttia, eikä ole ainakaan toistaiseksi loistanut.

Pelijakauma: Oilsheik (45 %) on alustavasti mielummin liian vähän kuin liikaa pelattu suosikki ja siinä mielessä konkreettinen varmavaihtoehto. Prosenttien valossa parhaat varmistusmerkit löytyisivät yllättäjistä.

Juoksunkulku: Kaikilta kolmalta sisimmältä radalta avataan hyvin. Delightful Moment on normaalisti kaikkein nopein, ellei tauon myötä koneessa ole karstaa. Sen kohdalla väläytellään selkäjuoksunkin mahdollisuutta, mutta toisaalta kovinkaan haluttavaa selkää ei ole tarjolla ainakaan alkumatkasta. Oilsheikillä tehdään varmasti aikainen ratkaisu, ellei vauhti pysy oikein reippaana.