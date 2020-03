Ravivihjeet

Ravivihje: Kaviovakio Vermo 14.3.2020

Suht' tasainen kolmikko. Rastaamme ideavarmaksi loistopaikalta starttaavan, suoritusvarman Mayflowerin jolla on näistä asemista etu puolellaan.Sheikki käy varmaksi niin Toto75:ssä kuin Kaviovakiossa. Hevonen on osoittanut pystyvänsä lyömään maan ykköstason menijöitä, eikä vastus ole tällä kertaa yhtä kova kuin aikaisemmin.Amazing Warrior on suosikki, mutta pitkä starttiväli saattaa näkyä pitkällä matkalla loppusuoralla. Vahvoille Borgmesterille ja Rooferille saattaa avautua sauma suosikin lyömiseen. Tukkoon.Better Boss käy osuvana merkkinä varmaksi tähän kohteeseen. Riskitekijät ovat matalalla.Vokkeni kohtaa aikaisempaa kovemman vastuksen. Korealla taululla se saattaa jäädä ylipelatuksi, joten vedämme siitä rohkeasti ohi. Lapulle väkivahva Rallin Muisto ja monipuolinen Pärttyl.Syneri voittanee keulat pitäessään, mutta mikäli suosikille tulee tilanteita, kirikykyinen Siporin Santtu voi astua esiin. Huippukuntoista Tokumenttia ei voi aliarvioida, mutta lähtöpaikka pudottaa sen osakkeita.Lähdön kovaluokkaisin Lewis Ale ja kovakuntoisin Sahara Sandstorm lapulle tähän kohteeseen. Ei Religiouskaan huonossa vireessä kilpaile, mutta tehtävä on viime kertaista tasokkaampi.Willow Pride on ylivoimavoitto alla suosikki, mutta saattaa kerätä liikaa peliä osakseen. Huippuvireisellä Ice Winellä on saumansa samoin kuin Stoneisle Oceanilla, mikäli tämä palaa iskussa paussilta.1: 12: 13: 1X24: 15: X26: 1X7: 128: 1X272 riviä x panos 0,1 e = 7,20 euroaKaviovakio pelataan Vermon lauantairavien lähdöissä 4-11. Peliaika päättyy 15:03.